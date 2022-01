Molte posizioni aperte tra le aziende che hanno ottenuto la certificazione Top Employers - Archivio

Sono 131 le aziende che hanno conquistato la certificazione Top Employers Italia 2022: le migliori aziende in Italia in ambito Risorse umane. Tra di loro, 42 hanno ottenuto anche la certificazione Top Employers Europe 2022, riconosciuta alle aziende che raggiungono la certificazione Top Employers in almeno cinque Paesi europei; e nove sono state certificate anche Top Employers Global 2022, un terzo livello di certificazione riservata alle aziende certificate in almeno 20-25 Paesi di più Continenti. Top Employers Institute è l’ente certificatore delle eccellenze aziendali in am-bito HR. Attivo da 31 anni. «Questa 14esima edizione di Top Employers Italia ha visto uno scenario e un mondo del lavoro completamente trasformato dagli effetti della pandemia. Siamo passati a una “nuova normalità” dove nulla è più uguale a prima e dove le aziende e le loro persone si trovano di fronte alla sfida di dover vivere e lavorare in modi nuovi e diversi, reinventando processi e sistemi organizzativi in un’ottica di nuovi equilibri e nuove necessità. Una sfida vinta dalle 1.857 aziende certificate Top Employers 2022 in 123 Paesi del mondo e, tra loro, dalle 131 certificate Top Employers Italia 2022. A loro va il nostro ringraziamento e il nostro orgoglio di averle certificate Top Employers Italia 2022. Siamo felici di dare a tutte loro il benvenuto nella Top Employers community, un circolo virtuoso delle eccellenze», dichiara Massimo Begelle, Regional Manager Top Employers Institute. Tra le premiate: Amazon Italy - Amplifon Spa - Angelini Pharma - Bnl Gruppo Pnb Paribas - Bracco - Carrefour Italia - Coca-Cola Hbc Italia - Esselunga Spa - Ferrari - Fincantieri Spa - Findomestic Banca - Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli - Generali Group Head Office (Assicurazioni Generali Spa) - Generali Italia - Gruppo Cattolica Assicurazioni - Intesa Sanpaolo - Ntt Data Italia - Poste Italiane - Ambrosetti Spa - Toyota Motor Italia - UniCredit - Vodafone Italia.

Ntt Data assume personale

Molte delle aziende certificate Top Employers Italia 2022 assumono personale. Ntt Data, per esempio, prevede 5mila assunzioni nei prossimi anni e ha l'obiettivo di raddoppiare l'organico in Italia entro il 2025. In questo momento ha oltre 300 posizioni aperte. I ruoli ricercati sono, tra gli altri, quelli di: Analista Data Governance, Software Developer Engineer, System Engineer, Analista funzionale, IoT Cloud Solution Architect, Senior Security Threat Analyst. Le sedi presso cui ricercano personale sono: Milano, Torino, Roma, Cosenza, Treviso, Napoli e Pisa. Questi i link utili: https://it.nttdata.com/career/posizioni-aperte; https://it.nttdata.com/career.

Inoltre ha siglato un accordo sindacale con gli oltre 5mila dipendenti che permetterà, al termine dell'emergenza sanitaria, di assicurare le migliori condizioni per un nuovo modello di lavoro, un modello che fa parte della più ampia filosofia adottata in azienda dello smile working.

Emma Villas investe in capitale umano

Il turismo in villa è un settore che si sta consolidando sempre di più, di fatti il 2021 si è concluso con 4.769 settimane prenotate in circa 450 strutture gestite in esclusiva da EmmaVillas . Per presidiare la qualità delle ville e lo standard della loro gestione, l’azienda sta investendo in recruiting, con la ricerca di circa 150 collaboratori per le figure di property manager e quality manager. Per la selezione, Emma Villas prevede la costruzione di 30 hub territoriali dedicati al recruiting, controllo e gestione di ville e dimore di pregio. Per maggiori informazioni sul processo di recruiting e sul modello di business di Emma Villas e le opportunità che offre, potete guardare il contributo video di Giammarco Bisogno, presidente di Emma Villas, al link seguente: https://www.youtube.com/watch?v=FbjuLxXAMuM&feature=youtu.be.

Treccani Futura Open, corsi gratuiti on line

Ha preso il via Treccani Futura Open, nuovo format gratuito di didattica digitale rivolto a professionisti e adulti. Un’iniziativa per avvicinarsi al mondo della didattica on line rivolta a professionisti e lavoratori, che per il 2022 prevede nuovi corsi in live streaming tenuti da esperti e imprenditori su temi differenti, come il mondo del podcasting, la social innovation, il public speaking, strategie di marketing, le newsletter, il self management, la gamification. Tutti i corsi sono declinati su tre concetti chiave: leadership e processi decisionali, mondi digitali e innovazione, comunicazione e linguaggi. Sono disponibili nel 2022 anche attività formative pensate su misura per le aziende, con percorsi personalizzati in grado di accompagnare dirigenti e dipendenti nei grandi cambiamenti del lavoro e della società di oggi. Previsti in calendario incontri con Ilaria Gaspari (Scrivere le emozioni, 24 gennaio), Maria Fossati (2 febbraio), Mafe De Baggis (Esprimere il talento in rete, 15 febbraio), Barbara Mazzolai (15 marzo), Cosimo Accoto (29 marzo). Per info e iscrizioni: www.treccanifutura.it/open/.