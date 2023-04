Il prototipo Lancia Pu+Ra HPE - .

Una pennellata alla volta, per arrivare a completare il quadro. Lancia fa procedere così la sua strategia di avvicinamento all'esordio delle sue novità studiate per riportare in alto un marchio storico e iconico. Lo scorso novembre aveva presentato il nuovo logo e anticipato il design al quale intende ispirarsi attraverso una scultura. Che ora diventata un'auto reale, o per meglio dire un prototipo, svelata al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano alla vigilia della Design Week. Si chiama Pu+Ra HPE, e non verrà mai messa in strada: la sua funzione è quella di ispirare ben tre modelli - quelli assolutamente veri - si cui si fonda il "Rinascimento" di Lancia.

Per il primo occorrerà attendere solo poco più di nove mesi: a inizio 2024 infatti è previsto il debutto della nuova Ypsilon, vettura di circa 4 metri, completamente diversa dalla attuale, che verrà prodotta con motore ibrido e in una versione 100% elettrica. Un anno dopo, nel 2025, la Ypsilon raddoppierà con una "sorella" sportiva da 240 Cv, la HF. Nel 2026 sarà il turno della nuova ammiraglia di Lancia, e finalmente oggi si conosce anche il nome: si chiamerà Gamma, come la berlina che produsse dal 1976 al 1984. Lancia ha annunciato che sarà una vettura importante anche nelle dimensioni (4,70 metri di lunghezza), elegante, solo elettrica. E che la prospettiva sarà quella di venderne molte (il 50%) all'estero. Che sarà prodotta a Melfi invece non è ufficiale, ma molto probabile. L'ultimo appuntamento è da mettere in calendario per il 2028, quando tornerà sulle strade un altro nome storico, la Delta.

Tutte queste vetture dunque nasceranno dalla showcar appena svelata a Milano. La Pu+Ra HPE, cioè High Performance Electric, contiene particolari di ognuna di esse. "Questo concept - dice Luca Napolitano, Ceo del marchio - riassume la visione di Lancia per i prossimi 10 anni che fa entrare il brand nell’era della mobilità elettrica e anticipa il nostro modo di concepire e vivere l’automobile. Si tratta di una vettura 100% a batteria, con un'autonomia di oltre 700 km, tempi di ricarica di poco più di 10 minuti e consumo energetico sotto i 10 kWh/100 km". Lancia Pu+Ra HPE è la prima auto ispirata al mondo dell'arredamento, grazie alla collaborazione con Cassina, leader nel settore dell’interior design di alta gamma, per rimarcarne una volta di più l'italianità. Pu+Ra HPE inoltre è la prima vettura dotata dell’interfaccia virtuale S.A.L.A. che ritroveremo sulla nuova Ypsilon. E grazie a S.A.L.A, Lancia sarà infatti il primo marchio di Stellantis a dotarsi delle tecnologie Chamaleon e TAPE (Tailored Predictive Experience), che centralizzano le funzioni dell’audio, della climatizzazione e dell’illuminazione, consentendo di adeguare l’ambiente all’interno della vettura, semplicemente toccando un pulsante o con il suono della voce.

Ma il "Rinascimento" Lancia non passo solo attraverso nuovi modelli. Il marchio infatti sta lavorando per rinnovare 100 concessionarie, e crearne 70 nuove in 70 città europee considerate strategiche per la diffusione delle sue auto, iniziando da Germania, Francia, Olanda, Portogallo e Spagna. Nuovo sarà anche il modello di vendita e di rapporto con il cliente, e forte l'investimento sul digitale, partendo dal presupposto che già oggi il 15% delle vendite iniziano on-line. Qualità, eleganza, pianificazione anche fuori dall'Italia: c'è una bellissima storia italiana da recuperare. Una pennellata alla volta.