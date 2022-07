Cambiano le priorità dei giovani su lavoro e studio - Archivio

Il 71,2% dei laureati e il 67,3% dei laureandi attribuisce maggior importanza a una remunerazione economica adeguata e alla possibilità di autodeterminarsi; per il 70,3% dei laureandi e il 67,1% dei laureati un ambiente di lavoro non tossico viene prima di tutto. Prioritaria la necessità di riuscire a organizzare al meglio la conciliazione: il 46,8% dei laureandi e il 48,7% dei laureati attribuiscono grande importanza al tempo da dedicare alla propria vita extra lavorativa. La tossicità delle relazioni diventa un tema centrale: secondo il 70,3% dei laureandi e il 67,1% dei laureati, non è sostenibile lavorare in un ambiente in cui il clima non sia sano e costruttivo, accogliente e stimolante. Questa le principali evidenze dell’Osservatorio Giovani e lavoro, commissionato da Humangest all’Università di Pavia, che ha coinvolto laureandi e laureati da tutta Italia. «Siamo ogni giorno a contatto con molti giovani candidati alla ricerca di un impiego; spesso alla loro prima esperienza lavorativa. Da questo nostro punto di vista privilegiato, abbiamo costanti feedback su cosa le nuove generazioni si aspettano e desiderano dal proprio lavoro e abbiamo voluto mettere alla prova quanto appreso, commissionando all’Università di Pavia questa ricerca - spiega Gianluca Zelli, amministratore delegato di Sgb Humangest Holding -. Avere un fondamento scientifico che codifica i desideri dei neolaureati, andando ad approfondire anche il modo in cui i ragazzi che ancora studiano guardano al mondo del lavoro, ci permette di aiutare le giovani generazioni ad approcciarsi ai loro primi impieghi, modellando le iniziative di talent attraction e retention in base ai loro desiderata nel futuro a breve e lungo termine e disegnando così un modello di lavoro sostenibile per tutti».​

A luglio programmate 505mila assunzioni, più difficile trovare profili adatti

Sono oltre 505 mila le assunzioni che le imprese hanno programmato a luglio e arrivano a poco meno di 1,3 milioni nell'intero trimestre luglio-settembre. Le previsioni complessive evidenziano un andamento negativo sia rispetto al mese di giugno 2022 (-9,7%) che rispetto a luglio 2021 (-5,4%). Se però si considerano le assunzioni previste nel trimestre luglio-settembre 2022 i dati si attestano sostanzialmente sugli stessi livelli del trimestre luglio-settembre 2021 (-0,1%). Ancora in aumento la difficoltà di reperimento che riguarda il 40,3% delle assunzioni previste, circa dieci punti in più rispetto a luglio 2021. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, che elabora le previsioni occupazionali di luglio. L'industria programma a luglio circa 130mila entrate (-1.390 assunzioni rispetto a giugno, -7mila circa rispetto a luglio 2021) e 349mila nel trimestre luglio-settembre (+12,5mila rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente); nel settore dei

servizi sono circa 375mila i contratti di lavoro che le imprese prevedono di attivare (in flessione di 52mila unità rispetto ad un mese fa) e poco meno di 930mila quelli previsti per il trimestre luglio settembre (-14mila rispetto allo stesso trimestre 2021). Per quanto riguarda i contratti offerti, quelli a tempo determinato rappresentano il 58% delle entrate previste, seguono i contratti a tempo indeterminato (16%), quelli di

somministrazione (10%) e di apprendistato (5%). Le altre tipologie contrattuali riguarderanno il restante 11% delle entrate programmate. Tra i settori manifatturieri l'analisi evidenzia flussi di assunzioni più elevati nelle industrie alimentari, bevande e tabacco (21mila entrate, oltre 8mila in più rispetto a giugno)

seguite dalle industrie meccaniche ed elettroniche (20mila entrate) e dalle industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo (16mila entrate). Per le costruzioni sono previste 41 mila assunzioni, dato in flessione rispetto a giugno (-10,5%), ma in crescita rispetto a 12 mesi fa (+4,2%). Tra i servizi il flusso di assunzioni più consistente a luglio riguarda la filiera turistica con circa 121mila contratti da attivare, seguono il commercio con 65mila assunzioni e i servizi alle persone (64mila). Andamenti positivi per i servizi

informatici e telecomunicazioni con 14 mila assunzioni programmate e per i servizi avanzati di supporto alle imprese con 21 mila assunzioni (rispettivamente +5,2% e +7,7% se confrontati con il mese precedente). Inoltre sono circa 204mila le ricerche di personale per cui le imprese dichiarano difficoltà di reperimento, confermando come causa prevalente la mancanza di candidati per i profili ricercati. A incontrare le maggiori criticità sul mercato sono le imprese della metallurgia e dei prodotti in metallo (circa 56% dei profili ricercati è di difficile reperimento) seguite dalle industrie del legno-arredo (55%) e dai servizi Ict e dalle imprese di costruzioni (per entrambi 54%). Tra i profili più difficili da reperire i tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi (il 65,3% è di difficile reperimento), i tecnici in campo ingegneristico (57,0%), i tecnici della salute (56,4%), i tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni (55,6%) e gli specialisti in scienze matematiche, informatiche e scientifiche (54,9%). Tra gli operai specializzati le maggiori difficoltà si evidenziano per fonditori e saldatori (65,7%), operai di macchine per lavorazione metalliche e prodotti minerali (63,9%), operai addetti alle rifiniture delle costruzioni (60,1%) e operai di installazione e manutenzione attrezzature elettriche ed elettroniche (59,8%). A livello territoriale sono le imprese del Nord Est a incontrare le maggiori difficoltà di reperimento (per il 47,2% delle figure ricercate), seguite da quelle del Nord Ovest (41,5%), Centro (39,0%) e Sud e Isole (34,7%).



Tra assunzioni, corsi e borse di studio

Al rush finale il piano di potenziamento dei Centri per l'impiego in forza ad Agenzia Piemonte Lavoro (Apl) ente strumentale dell'assessorato al Lavoro della Regione Piemonte. Saranno due bandi di concorso distinti per 165 nuove assunzioni a tempo indeterminato, di cui 68 posizioni di specialista politiche del lavoro e 97 posizioni per tecnico servizi per l'impiego. Un incremento finalizzato a rinforzare le competenze degli operatori nei 31 Centri per l'impiego della Regione. Già a partire dallo scorso marzo, Apl si è dotata di 131 nuove risorse under 32, assunte a tempo determinato con contratto di formazione lavoro e in attesa di stabilizzazione.​​

Adecco seleziona 100 figure di indirizzo tecnico per Sirti, nelle regioni Lombardia, Veneto e Sardegna, tra cui:

70 tecnici senior per i profili di assistente tecnico, caposquadra lavori civili, autista, operatore macchine operatrici e manovale. Le risorse ricercate sono candidati che hanno maturato esperienza nell’ambito delle infrastrutture civili;

per i profili di assistente tecnico, caposquadra lavori civili, autista, operatore macchine operatrici e manovale. Le risorse ricercate sono candidati che hanno maturato esperienza nell’ambito delle infrastrutture civili; 30 giuntisti di fibra ottica, che verranno inseriti in apprendistato al termine di un percorso di Academy.

Ai candidati che ambiscono a diventare giuntisti di fibra ottica è richiesta la residenza sul territorio della provincia di Treviso, nonché conoscenze in ambito elettrico e forte motivazione e voglia di imparare. Ulteriori informazioni sull’azienda, sulle figure ricercate e sulle modalità per candidarsi sono disponibili a questo link.

La Corte dei conti ha dato il via a tirocini retribuiti per 100 laureati in giurisprudenza, scelti tra i più meritevoli e di età inferiore ai 30 anni, in seguito a una selezione pubblica. I tirocinanti, la cui formazione teorico-pratica durerà 18 mesi, presso gli Uffici giudiziari e di controllo della Corte dei conti, coadiuveranno i magistrati - che faranno da tutor - nello svolgimento delle loro funzioni, assistendo alle udienze, alle adunanze e alle attività istruttorie, nei limiti consentiti dalla legge. Con questa iniziativa la Corte dei conti intende promuovere il collegamento tra il mondo accademico e quello del lavoro, per facilitare l’orientamento dei giovani verso uno dei possibili sbocchi professionali offerti dalla laurea in giurisprudenza. Un progetto formativo volto a promuovere il principio di legalità economica e della tutela del bene pubblico, che rimarca la mission istituzionale della Corte.

Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha autorizzato un accordo di programma con la società Caffè Borbone, impresa di torrefazione, che punta a innovare il sito produttivo di Caivano (Napoli) con un investimento di 13,4 milioni di euro in tecnologie 4.0 e sostenibilità ambientale. Il progetto di sviluppo industriale Core (Caffè ovvero ricerca delle emozioni) consentirà di aumentare la capacità produttiva dello stabilimento attraverso un innovativo sistema di torrefazione 4.0 in grado di controllare in modalità automatica il confezionamento di cialde e capsule per macchine da caffè. È prevista inoltre la realizzazione di aree per lo stoccaggio di materia prima e prodotto finito, nonché l’acquisto di un impianto fotovoltaico per soddisfare il fabbisogno energetico giornaliero, con limitati costi di gestione e manutenzione. Per l’intervento il Mise mette a disposizione circa 5,4 milioni di euro di agevolazioni che consentiranno di incrementare l’occupazione con 92 nuovi posti di lavoro.

Ntt Data, multinazionale giapponese attiva nel settore della Consulenza e System Integration, ha annunciato l'apertura di 70 posizioni nella sede di Torino per potenziare l'area Business Consulting, con l'obiettivo di inserire tutte le nuove risorse in organico entro un anno. I profili cercati sono laureati in ingegneria gestionale ed economia, con esperienza di almeno tre anni, preferibilmente in aziende di consulenza, e che andranno a ricoprire posizioni nelle aree Operation, Finance, Cloud & It Strategy, Change Management e Customer Experience, nei settori Banking, Insurance, Manufacturing, Public Affairs e Energy &Utilities.

Forte espansione territoriale del servizio di Deliveroo al Centrosud, in Sicilia e in Sardegna. La piattaforma, infatti, estenderà a luglio il suo servizio anche a Ardea (Roma) e Santa Marinella (Roma); Orta di Atella (Ce) e Angri (Sa) in Campania; Vibo Valentia in Calabria; Palo del Colle (Ba), Bitonto (Ba) e Binetto (Ba), in Puglia; a Comiso (Rg) e Favara (Ag) e a Decimomannu (Ca). In queste città, Deliveroo conta di collaborare e creare opportunità di business e lavoro per decine di nuovi ristoranti partner e rider. Continua dunque l’espansione territoriale della piattaforma che oggi in Italia copre più del 50% della popolazione. A livello globale, negli 11 mercati in cui è presente, collabora con più di 170mila tra i ristoranti e supermercati partner, per la consegna della spesa a domicilio, e con oltre 190mila rider.

Al via il corso di T ecnico riparatore dei veicoli a motore - auto e moto d’epoca. Ad attiva rlo è il Capac , il Politecnico del Commercio e del Turismo , ente formativo di riferimento di Confcommercio Milano , nella sede di v ia Amoretti a ​ Quarto Oggiaro (Milano) , in collaborazione con Asi (Automotoclub Storico Italiano), Registro Italiano Porche 356 , Cmae (Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca). Il corso - attivato nel 2017 , ripartirà a settembre per la sesta annualità - è rivolto principalmente ai ragazzi usciti dal terzo anno ( dai 17 anni in su) del corso di Operatore alla riparazione dei veicoli a motore , sempre erogato dal Capac, ma è aperto anche a chi proviene da altri istituti , suscitando l’interesse d ei giovani provenienti anche da fuori regione. L o scopo è offrire competenze specifiche sulla manutenzione e il restauro. Il percorso formativo, della durata di un anno per un totale di circa 1 . 000 ore, è in alternanza al 50 % tra formazione a scuol a a stage in azienda. Al termine, gli studenti ricevono il diploma pro fessionale di Tecnico riparatore dei veicoli a motore (IV Livello EQF) con validità nazionale ed europea. Un percorso che offre significative prospettive di occupazione : oltre sette studenti su dieci che h anno frequentato il corso - in cinque anni gli iscritti son o stati 66, l’89% ha conseguito il diploma – ha un contratto di lavoro. Per maggiori informazioni:

Capac - via Amoretti, 30 - Milano - tel. 0236601403 - email: sede.amoretti@capac.it.



Maggiore integrazione tra assicurazioni e Università per la formazione manageriale d’eccellenza in ambito Insurance e sviluppo di un percorso di specializzazione rivolto a coloro che intendono affrontare e governare le crescenti complessità del settore. È con questo obiettivo che è stato firmato l’accordo di collaborazione tra Luiss e Ania-Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici. Il settore assicurativo sta registrando importanti cambiamenti e un’attenzione crescente alla compliance e alle nuove regole di mercato che impongono figure pronte a gestire e guidare l’innovazione tecnologica e della governance sostenibile. Per rispondere a questa esigenza, Luiss Business School e Ania collaboreranno allo sviluppo e all’implementazione del Major in Insurance Management dell'Executive Master in Financial Management, in partenza da novembre 2022. Il master di II livello, della durata di 12 mesi, prevede “corsi core” dedicati alle tecniche fondamentali di Financial Management e “corsi di specializzazione” che forniscono conoscenze approfondite, strumenti operativi e competenze tecniche utili a ricoprire efficacemente ruoli di responsabilità all’interno dell’insurance management. L'offerta formativa è arricchita dalla possibilità di frequentare laboratori online per affinare le abilità cognitive, emotive e relazionali (Life Skills Lab) e per sviluppare la capacità di analisi delle dinamiche aziendali alla luce dei grandi cambiamenti in ambito economico, finanziario e tecnologico. Inoltre, i partecipanti possono partecipare a moduli internazionali, erogati dalle business school estere, per arricchire il proprio curriculum e conoscere i sistemi educativi di altri Paesi.

Implementare modelli di produzione e consumo sostenibili in un settore in forte crescita come quello della transizione ecologica. È questo l’obiettivo di Ecodesign the future: batteries edition, un nuovo percorso formativo, frutto dell’ormai consolidata collaborazione tra Erion Energy, il consorzio del sistema Erion dedicato alla gestione sostenibile dei Rifiuti di Pile e Accumulatori, ed Economiacircolare.com. Il corso è gratuito e riservato a 30 studenti e neolaureati in facoltà progettuali/ingegneristiche, economiche, umanistiche o scientifiche. Sono previsti dieci gruppi di lavoro. Le autrici e gli autori dei progetti più meritevoli avranno l'occasione di presentare le loro idee alla presenza di alcuni rappresentanti di aziende del settore, che premieranno il progetto vincitore nel tempio del design italiano, l’Adi Design Museum di Milano. Il percorso formativo, che si terrà dal 18 ottobre 2022 al 29 gennaio 2023, prevede un piano integrato di attività didattiche e pratiche: gli studenti si confronteranno con esperti del settore, addetti ai lavori e accademici provenienti dai principali enti di formazione pubblici e privati impegnati nella formazione per la transizione verso un modello di economia circolare: l’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino, l’Università degli Studi di Brescia, l’Isia Roma Design. Per maggiori informazioni su come inoltrare la candidatura è possibile consultare il link: https://bit.ly/ecodesign-the-future-batteries.