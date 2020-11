Un operaio in una fabbrica - Quojobis

Quojobis sta ricercando operai in Lombardia in aziende che operano in diversi settori: settore: metalmeccanica, trasporti, cosmesi, gomma-plastica, servizi . In dettaglio:

· Attrezzisti stampi

Requisiti: diploma tecnico, preferibilmente in ambito elettrotecnico o elettromeccanico; esperienza nel ruolo di almeno due anni. Sede: Dalmine (Bergamo);

· Meccanici di officina specializzato truck

Requisiti: esperienza pregressa maturata nel ruolo di almeno cinque anni; gradita patente CE e patente CQC per movimentazione mezzi. Sede: Urgnano (Bergamo);

· Addetti al riempimento, etichettatura e confezionamento cosmetici

Requisiti: manualità e precisione; Pregressa esperienza nel ruolo. Sede: Comun Nuovo (BG)

· Addetti alla cernita

Requisiti: pregressa esperienza nella mansione; disponibilità a lavorare su due turni. Sede: Telgate (Bergamo);

· Addetti stampaggio plastica

Requisiti: pregressa esperienza nella mansione; disponibilità a lavorare su tre turni. Sede: Seriate (Bergamo);

· Operatori magazzino

Requisiti: patentino del muletto in corso di validità; esperienza pregressa maturata nel ruolo in contesti logistici; gradita conoscenza di As400; disponibili a turni pomeridiani e serali. Sede: Spino d’Adda (Cremona);

· Operatori Cnc

Requisiti: esperienza in ambito metalmeccanica; lettura disegno meccanico; utilizzo strumenti di misura; disponibilità a lavorare su turni. Sede: Ghisalba (Bergamo);

· Manutentori elettromeccanici

Requisiti: pregressa esperienza nel ruolo di almeno tre anni; provenienza da aziende di produzione utensili. Sedi: Bergamo, Mantova;

· Operai con conoscenza del disegno meccanico

Requisiti: indispensabile conoscenza del disegno meccanico; dimestichezza nell’utilizzo degli strumenti di precisione; disponibilità a lavorare su turni diurni e notturni. Sede: Seriate (Bergamo).

Le candidature possono essere inviate tramite il sito: www.quojobis.it.