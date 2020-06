Si cercano consulenti di bellezza in Veneto e nelle Marche - Quojobis

Una catena di prodotti per la cura della persona aprirà, a luglio 2020, nuovi punti vendita in Veneto e Marche che prevedono la necessità di inserire consulenti di bellezza. I candidati selezionati, affiancati da addetti qualificati, saranno inseriti in un percorso formativo all'interno di un punto vendita già avviato e saranno, poi, coinvolti nell’ allestimento del nuovo punto vendita. I requisiti indispensabili per la candidatura:

· Consolidata esperienza di almeno tre anni in realtà di Profumeria/Beauty Care, Erboristeria/Parafarmacia, si valutano anche profili che abbiamo avuto esperienza in centri estetici ed Health Care, nonché in negozi monomarca make-up per almeno un anno;

· Conoscenze specifiche in merito a famiglie olfattive e profumi, tipologie di pelle e relativi trattamenti di cosmesi da consigliare, make up e sua applicazione sui clienti in negozio;

· Ottima presenza;

· Ottima predisposizione alla vendita e al rapporto con i clienti;

· Disponibilità al lavoro a tempo pieno: 40 ore settimanali distribuite dal lunedì alla domenica e festivi su turni con orario prevalentemente spezzato; a brevi trasferte per sostituire personale presso altre filiali vicine

Si offre, inizialmente, contratto in somministrazione.

Sedi: Chiampo (Vicenza); Porto San Giorgio (Fermo).

Per candidarsi è necessario inviare il proprio cv, corredato di foto, direttamente sul sito: www-quojobis.it.