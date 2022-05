COMMENTA E CONDIVIDI













Era scontato che nella riproposizione degli eco-incentivi, fossero le "auto a zero emissioni" a essere previlegiate rispetto alle altre. Seguendo una logica proporzionale al prezzo del veicolo, i bonus più sostanziosi riguardano le vetture elettriche (categoria tra 0 e 20 g/km di emissioni di CO2) con un contributo di 3 mila euro, a cui potranno aggiungersi ulteriori 2 mila euro se è contestualmente rottamata un'auto omologata in una classe inferiore ad Euro 5. Per capire quali effetti potranno avere abbiamo preso in esame le dieci auto elettriche più vendute in Italia nel primo trimestre 2022, considerando il prezzo di listino di partenza e quelli che derivano dall’applicazione delle due ipotesi di incentivo. Ricordiamo che i contributi vengono erogati per l’acquisto di veicoli che costano non più di 35.000 euro + Iva. Abbiamo quindi considerato quelli con prezzo non superiore ai 43.000 euro. Da segnalare che alcuni modelli o allestimenti eccedono di poco il limite, ma c’è da ipotizzare che i costruttori agiranno per ridurre il prezzo quel tanto che basta a non essere esclusi dal beneficio.

Nuova Fiat 500

E’ stata ancora una volta la regina delle vendite tra le auto elettriche in Italia, scelta da 1.552 clienti nel periodo compreso tra gennaio e marzo. Icona compatta, è lunga 3.632 mm per una larghezza di 1.683 mm e un’altezza di 1.525 mm: dimensioni sensibilmente superiori a quelle della versione termica. Il passo segna 2.320 mm mentre il bagagliaio misura 185 litri. Il motore ha una potenza di 95 Cv e la batteria da 23,6 kWh le permette di raggiungere un'autonomia di 190 km nel ciclo combinato Wltp. La versione più potente monta il motore da 118 Cv con batteria da 42 kWh. Tutta la gamma usufruisce degli incentivi. Il listino parte da 27.300 euro della versione Action; diventano 24.300 con l'incentivo e 22.300 previa rottamazione.

Dacia Spring

E’ la prima elettrica del marchio romeno, scelta da 1.234 italiani nel primo trimestre 2022. Le dimensioni sono a misura di città: 3.734 mm in lunghezza per 1.622 in larghezza (specchi esclusi), un’altezza di 1.51 mm e un passo da 2.423 mm. I 300 litri di bagagliaio non sono affatto male per una citycar, che vista la massa contenuta a 970 kg si accontenta di un motore elettrico da 44 Cv abbinato ad una batteria da 27,4 kWh, dotazione che permette un’autonomia di circa 230 km. Il listino parte da 19.900 euro della versione Comfort Action, che diventano 16.900 con l'incentivo e 14.900 con rottamazione. Anche in questo caso, tutta la famiglia Spring gode dell’incentivo governativo.

Smart fortwo

L’auto da città per eccellenza ha registrato 841 preferenze nei primi tre mesi del 2022. Una formula vincente fin dal debutto, che nella versione attuale misura 2.695 mm in lunghezza per una larghezza che esclusi gli specchietti segna 1.663 mm e un passo da 1.873 mm in virtù dei soli due posti. Il bagagliaio da 260 litri soddisfa le esigenze cittadine, anche in versione Cabrio. Monta un motore elettrico in grado di erogare 82 Cv alimentato da batteria da 18 kWh, per un’autonomia dichiarata di 143 chilometri. Il prezzo di listino parte dai 25.210 euro dell’allestimento Pure, che scendono a 22.210 con l’incentivo e a 20.210 se si dispone di una rottamazione. Per la Smart fortwo, tutta la gamma può servirsi del provvedimento.

Renault Zoe

E’ stata una delle prime auto elettriche arrivate sul mercato nel 2013, profondamente rinnovata nel 2019 è stata scelta da 484 clienti italiani nel primo trimestre 2022. Parliamo di un segmento B con misure da 4.087 mm in lunghezza per 1.730 in larghezza (specchi esclusi), l’altezza segna 1.562 mm mentre il passo 2.588 mm. Valido il bagagliaio da 338 litri di capienza. La Zoe è proposta con motore da 108 Cv o da 135 Cv, sempre con batteria da 52 kWh, con autonomia dichiarata rispettivamente di 395 e 386 km. Il listino parte dai 33.700 euro della Life R110, che diventano 30.700 con l’incentivo e 28.700 aggiungendo la rottamazione.

Peugeot e-208

E’ la proposta del marchio francese per la mobilità elettrica, che affianca la variante termica. Un modello compatto che ha registrato 412 immatricolazioni nel primo trimestre di quest’anno. Le dimensioni parlano di un’auto lunga 4.055 mm e larga 1.745 mm, l’altezza segna 1.430 mm e il passo 2.540. Il bagagliaio da 265 litri è in linea con la fascia di mercato. La e-208 è mossa da un motore elettrico capace di 136 Cv alimentato da una batteria della potenza di 50 kWh, per un’autonomia dichiarata da 340 chilometri. Il prezzo di listino parte da 34.650 euro della Active Pack, prezzo che scende a 31.650 euro con l’incentivo e a 29.650 con la rottamazione.

Volkswagen ID.3

La prima elettrica nativa del brand tedesco, che ha dato il via alla nuova famiglia ID, ha portato a casa 351 unità immatricolate tra gennaio e marzo 2022. Si tratta di una segmento C lunga 4.261 mm per 1.809 di larghezza, un’altezza da 1.568 mm e 2.770 di passo. Il bagagliaio misura 385 litri. Due le proposte in fatto di motorizzazioni: 150 Cv con batteria da 45 kWh e 204 Cv, quest’ultima disponibile con batterie da 58 o 77 kWh. La versione di mezzo, la Pro Performance con 204 Cv e la batteria più piccola, viene proposta con listino a partire da 39.950 euro che scende a 36.950 o a 34.950 euro con rottamazione. Ma l’incentivo vale anche per la versione da 150 Cv, che costa 34.850 euro.

Mini Cooper SE

Il brand del gruppo Bmw ha sposato in pieno l’elettrificazione abbinandola al noto piacere di guida del brand. La Mini a zero emissioni è stata scelta da 302 persone nel primo trimestre. La berlina tre porte viene mantiene dimensioni compatte: 3.863 in lunghezza, 1.727 in larghezza (esclusi gli specchietti) e 1.414 in altezza, per un passo da 2.495 mm. Il bagagliaio misura 211 litri, non molti in effetti. Il powertrain elettrico è composto dal motore da 184 Cv alimentato dalla batteria da 28,9 kWh, per un’autonomia dichiarata di 226 chilometri. Il prezzo di listino parte dai 34.900 euro della versione Cooper SE, con l’incentivo si scende a 31.900 euro che diventano 29.900 in presenza della rottamazione. Tutta la gamma può godere dell’incentivo.

Kona elettrica

La compatta Hyundai ha una gamma davvero completa, che oltre alle versioni endotermiche offre anche l’ibrido e l’elettrico, quest’ultima opzione scelta da 275 italiani nel primo trimestre 2022. Le dimensioni sono quelle da segmento C: lunga 4.205 mm è larga 1.800 (specchi esclusi) per un’altezza di 1.565 mm, mentre il passo segna 2.600 mm. Il bagagliaio ha una capacità di stivaggio pari a 332 litri. L’auto è mossa da un motore elettrico capace di 136 Cv abbinato alla batteria da 39,2 kWh, oppure dal propulsore da 204 Cv con batteria da 64 kWh, l’autonomia dichiarata è rispettivamente di 305 e 484 chilometri. Il listino parte da 36.100 euro per la versione Xtech City 39 kWh, prezzo che scende a 33.100 con l’incentivo e a 31.100 euro con la rottamazione.

Nissan Leaf

Altro modello che ha segnato il passo della mobilità elettrica: arrivato sul mercato nel 2010 con la prima generazione sostituita dalla attuale nel 2017 che ha registrato 202 immatricolazioni tra gennaio e marzo di quest’anno. Una cinque porta lunga 4.480 mm, larga 1.790 e alta x 1.540 mm, con un passo da 2.700 mm. Generoso il vano bagagli da 435 litri. Viene proposta con un motore elettrico da 150 Cv e batteria da 40 Kwh, oppure con motore da 214 Cv e batteria da 62 kWh, le autonomie dichiarate sono rispettivamente di 270 e 385 chilometri. Il listino parte dai 32.200 euro della Acenta 40 kWh, prezzo che si riduce a 29.200 euro con l’incentivo e a 27.200 in presenza della rottamazione. Solo la versione e+Tekna è esclusa dal provvedimento governativo.

Opel e-Corsa

Condivide piattaforma e powertrain con la Peugeot e-208 e nel primo trimestre 2022 ha fatto registrare 201 immatricolazioni. Le dimensioni: 4.060 mm in lunghezza per 1.765 mm in larghezza senza considerare gli specchietti, l’altezza segna 1.435 mm e il passo 2.540. Il bagagliaio da 267 litri è nella media delle segmento B. La Corsa-e è mossa da un motore elettrico capace di 136 Cv alimentato da una batteria da 50 kWh, per un’autonomia dichiarata da 356 chilometri. Il prezzo di listino parte da 33.100 euro della versione Edition, prezzo che scende a 30.100 euro con l’incentivo e a 28.100 con la rottamazione. Nessun problema per l’intera gamma, soggetta a incentivi.