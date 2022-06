Il MIMO 2022 si svolgerà a Milano e Monza dal 16 al 19 giugno - .

Cosa pensano gli automobilisti, ovvero i diretti interessati, delle decisioni prese dal Parlamento europeo sulla fine della vendita dei motori a combustione dal 2035, e del futuro della mobilità? Se lo chiede UIGA, l'Unione Italiana dei Giornalisti dell'Automobile, in un sondaggio promosso in partnership con MIMO, il salone open air che si tiene a Milano e Monza dal 16 al 19 giugno 2022.

La proiezione vuole fotografare il parere della gente e degli automobilisti sulle tipologie di motore in vendita fino al 2035. Ancora una volta, è il parere di UIGA, una decisione cruciale viene presa dai politici e non dagli scienziati, dai tecnici, dagli economisti insieme con i politici. Uiga è favorevole alla promozione di tutti i mezzi per ridurre l'inquinamento ma con giudizio. Tenendo presente che: 1) il mix di combustibili utilizzati per produrre l'energia elettrica nell'Europa non è prodotto da fonti riciclabili ma spesso da carbone, gas, petrolio. 2) Che le auto elettriche e le batterie utilizzano per la loro produzione molta più energia di una vettura a combustione. 3) Che alcuni studi indipendenti sostengono che auto elettriche e auto endotermiche hanno pari emissioni fino a 80 mila km. Laddove si usa carbone per produrre energia elettrica anche fino a 200 mila km. 4) Che se si rispettassero severamente i limiti di velocità e si rendesse più fluido il traffico, i gas dell'effetto serra prodotti dai motori endotermici si ridurrebbero del 20 per cento.

Così UIGA, insieme con i partner Bosch, Asi, eSolutions FreeToMove, Mauto-Torino, Universal Robots, Pneumatici Sotto Controllo, invita a rispondete alle domande del sondaggio. Per farlo, basta collegarsi al link: ilmotoredelfuturo.it

I modelli esposti quest'anno al MIMO, in via Dante a Milano, rappresentativi delle varie motorizzazioni sono: Hyundai Nexo,

Idrogeno; Mercedes Eqe, Elettrica Lungo Raggio; Citroen Ami, Elettrica Corto Raggio; Suzuki Across, Plug-In Benzina; Bmw Serie 2 Coupé, Ibrido Gasolio; Nissan Micra, Benzina Gpl.