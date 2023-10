Un momento della conferenza - Product Heroes

Nei prossimi tre anni in Italia un’azienda su due (48,6%) assumerà almeno un product manager, cioè il responsabile della strategia e dello sviluppo di un prodotto, fisico o digitale per tutto il suo ciclo di vita a partire dal lancio sul mercato. A rilevarlo è una ricerca di Product Heroes condotta da Sec Newgate Italia che ha intervistato oltre 500 tra responsabili Marketing, It, Risorse Umane, Produzione, General Office di imprese italiane. Due aziende italiane su tre (il 67,3%) hanno già product manager. Tra queste, la metà (il 50,6%) ne ha meno di cinque in organico. C’è consapevolezza dell’importanza di questa figura professionale: non avere un product manager vuol dire rischiare di perdere flessibilità e aderenza al mercato (lo sostiene il 44,4% degli intervistati), trascurare le aspettative dei clienti (39%), perfino guadagnare meno (28,3%). «Abbiamo pensato alla Product Heroes Conference – spiega Marco Imperato, fondatore di Product Heroes – come a un ponte tra l’Italia e il mondo. Il nostro Paese è pieno di talenti digitali ai quali servono solo le competenze e i contatti giusti per agganciare aziende all’avanguardia. L’intento è dare la possibilità agli aspiranti product manager o a chi muove i primi passi di confrontarsi con professionisti affermati e con realtà internazionali che, un giorno, potrebbero assumerli. Abbiamo creato uno spazio per condividere idee, testimonianze, relazioni e, soprattutto, opportunità». Se un’azienda su due ritiene di avere bisogno di un product manager nei prossimi tre anni, quasi il 40% (38,7%) lo assumerà per l’importanza che questa figura può avere nel successo dell’azienda. Per la maggioranza degli intervistati (61,6%), però, c’è ancora bisogno di formazione: molti arrivano impreparati in azienda, perché non esiste un percorso lineare di avviamento alla professione. Il 15% dei manager intervistati ritiene anche necessario aumentare l’esperienza sul campo degli aspiranti product manager, ad esempio, con tirocini e stage.

Attualmente su LinkedIn sono circa 5mila le posizioni di lavoro aperte in Europa per product manager, di cui 240 solo in Italia, il 95% tra l’altro a tempo pieno. Le maggiori richieste (26%) arrivano dal settore It, per il 55% delle posizioni aperte è necessaria un’esperienza medio-alta, per il 33% sono posizioni di stage o con esperienza minima. Sulla piazza di Milano si concentra il maggior numero delle offerte di lavoro (20%), che sfiorano il 50% del totale considerando tutta la Lombardia. Il 48% delle offerte consente una forma ibrida-remota, il 52% richiede la presenza nella sede dell’azienda. C’è comunque ancora scarsità di dati per scattare una fotografia del settore.