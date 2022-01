Ottime opportunità quest'anno per i camerieri - Archivio

Jobtech, l’Agenzia per il lavoro interamente digitale, ha analizzato gli annunci in somministrazione nel mondo del retail, della logistica, del call center, dell’hospitality e dell’Horeca scoprendo quali sono le cinque professioni con più opportunità di lavoro in somministrazione per il 2022.

Picker (e packer) per i dark store. I dark store sono la nuova frontiera del digital retail: sono quei punti vendita che si occupano esclusivamente dello shopping online. Non sono ancora popolari come la loro controparte tradizionale, ma rappresentano un fenomeno in enorme crescita, con ripercussioni in positivo nel mondo del lavoro. Secondo le stime di Jobtech questo nuovo settore è pronto ad assumere migliaia di dipendenti in tutta Italia. È prevista la creazione di micro centri di distribuzione di quartiere in cui lavoreranno solo rider, “picker” – persone deputate alla preparazione degli ordini – “packer” (i magazzinieri) e store manager.

Responsabili della logistica, sempre più focalizzati sulla soddisfazione del cliente finale. Il cambiamento demografico, il progresso tecnologico, la digitalizzazione e la pandemia stanno trasformando notevolmente il lavoro nel settore della logistica, che non è mai stato così strategico e tecnologico. Il responsabile della logistica di un’azienda diventa così un “responsabile della soddisfazione del cliente”, perché rappresenta l’anello di congiunzione con il consumatore finale, e ne determina per larga parte il livello di apprezzamento del servizio. L’analisi e l’automazione nei centri di evasione ordini aumenteranno la gamma di opzioni disponibili per costruire un carico, pianificare un percorso e confermare la disponibilità del cliente a ricevere la spedizione. Tutto ciò richiede personale formato, digitale ed esperto: i lavoratori che lo sono hanno davanti numerose opportunità di inserimento nei prossimi mesi.

Camerieri. Se il settore della ristorazione è stato, nel 2021, al centro di numerosi dibattiti che hanno coinvolto datori di lavoro, associazioni di categoria, difensori del reddito di cittadinanza e operatori precari, quel che resta a fine anno è la consapevolezza che la pandemia ha stravolto il comparto, producendo un drastico turnover della forza lavoro. Ciò comporterà, per il 2022, una spinta alle assunzioni di camerieri, barman, chef e pizzaioli. Le opportunità non mancheranno soprattutto per professionisti con esperienza, a cui si devono però garantire tutele e diritti.

Operatori di contact center (da remoto). Una delle maggiori richieste dei lavoratori è un miglior bilanciamento tra vita e lavoro. Poter lavorare da remoto, in questo senso, rappresenta una forte leva per rendere più appetibile un posto di lavoro: i sostenitori della Yolo Economy – You Only Live Once, si vive una volta sola – potranno contare sulle numerose opportunità da remoto offerte dal mondo dei call center. Sono sempre di più, infatti, gli annunci relativi a lavori nel customer care o nelle inside sale, ma gestiti completamente da casa.

Contabili (esperti di sostenibilità). Quello della contabilità è un settore che si è rivelato particolarmente appetibile per i lavoratori in cerca nel 2021: in primis le donne e chi cerca opportunità di lavorare da remoto. Richiede precisione, organizzazione e time management, oltre che competenze informatiche di buon livello. Nel 2022 ci saranno opportunità soprattutto per chi vanterà anche competenze nella sostenibilità: i contabili saranno sempre più strategici nel definire un approccio “verde” dell’azienda, identificando le aree in cui è possibile ridurre i consumi e gli sprechi, o promuovendo operazioni volte a ridurre l’impatto ambientale del posto di lavoro.

Bper, 550 assunzioni e 300 stabilizzazioni

A conclusione del processo di ottimizzazione degli organici – che prevede l’uscita di 1.700 risorse, anche tramite il ricorso al Fondo di solidarietà di settore – Bper Banca ha reso raggiunto un accordo con le organizzazione sindacali del Gruppo, volto a favorire un ricambio generazionale e professionale, insieme a una riduzione della forza lavoro, che consentirà di diminuire in modo strutturale gli oneri del personale. A fronte delle uscite, entro il 2030 sono state definite 550 nuove assunzioni, anche con specifiche competenze professionali, e la stabilizzazione di 300 contratti a termine, con attenzione verso i territori dove è presente il Gruppo. Oltre a 122 conferme di contratti di apprendistato. Sono state concordate con i sindacati nuove previsioni in tema di previdenza complementare, assistenza sanitaria e altri aspetti normativi per i lavoratori ed è stato raggiunto un nuovo accordo di Gruppo riferito alla mobilità territoriale.

Solarisbank apre filiali in Italia e guida il cambiamento nel settore bancario-finanziario

Solarisbank, la piattaforma tecnologica Baas (Banking-as-a-service) in Europa, apre filiali locali nei tre mercati chiave: Italia, Francia e Spagna. Il Baas - che guida la tendenza dell’embedded finance - rappresenta un cambiamento epocale nei rapporti fra clienti e aziende non bancarie. Il Baas, infatti, è una vera e propria “banking revolution” che abilita tutti i settori economici nell’offrire prodotti finanziari modulari e personalizzabili emergendo come elemento strategico nella sfida di una ripresa più veloce e solida. Ma cosa riserva il 2022 al settore bancario e fintech e quali saranno le principali direttrici di sviluppo? Gli esperti di Solarisbank hanno una visione chiara e hanno definito le cinque tendenze chiave che ci attendono nel nuovo anno.

Embedded finance: maggiore slancio e verticalizzazione

Negli ultimi 12 mesi, la finanza integrata è diventata la tendenza più calda nel fintech, con sempre più brand non finanziari che cercano di integrare pagamenti, prestiti, prodotti assicurativi e persino servizi di gestione patrimoniale nei loro percorsi utente. Nel 2022, società non bancarie si concentreranno sempre più su specifiche nicchie andando a specializzarsi e, tramite l’integrazione di API standard, personalizzeranno l’offerta di servizi finanziari in base alle esigenze dei loro clienti: nel caso dei prestiti, ad esempio, i clienti potranno concludere un acquisto e contestualmente accedere ad una soluzione di finanziamento completamente digitale, senza la necessità di rivolgersi a un soggetto terzo, spesso impiegando alcuni giorni per ottenere l’approvazione. Avremo maggiore velocità, trasparenza e convenienza.

L’anno del boom del Bnpl–Buy now pay later (compra ora, paga dopo)

Se fino a pochi anni fa il prestito era un business molto tradizionale, con l’embedded finance ora è possibile ottenerlo in dieci minuti direttamente nel negozio fisico o sull'e-commerce del venditore, senza dover fornire pile di documenti o recarsi fisicamente in una filiale. Grazie al Baas ogni retail ed e-commerce può sfruttare la licenza bancaria di Solarisbank per creare i propri piani di Bnpl. I vantaggi sono evidenti: aumento dei clienti potenziali, fidelizzazione e maggiore concorrenza ai giganti dell’e-commerce in momenti clou come saldi e iniziative promozionali. Bnpl, infatti, democratizza e rende più trasparente il mondo dei prestiti e si candida come uno strumento chiave per pmi e professionisti al fine di fidelizzare ed aumentare la base clienti servita.

Vertical banking: servizi a valore aggiunto studiati sulle esigenze di singole categorie di clienti

Nel 2022 il digital banking cambierà il suo volto. Non sarà più la versione online di uno sportello fisico ma un vero e proprio centro di servizi e di consulenza incentrato sulle esigenze di specifiche categorie di clienti. Per le nuove banche digitali, grazie al Baas, c’è un'enorme opportunità di servire nicchie che sono poco considerate, come il teenage banking. A seconda delle esigenze e competenze, infatti, il cliente potrebbe decidere di automatizzare i suoi investimenti, definendo quando, quanto e dove investire. Permettere ai clienti di utilizzare questo tipo di prodotti, contribuirà ad aumenterà fedeltà, fiducia ed il livello di educazione finanziaria"

AI al servizio dell’antifrode

Solo durante la prima metà del 2021, i tentativi di frode digitale sono aumentati del 150% a livello globale, poiché i criminali informatici hanno cercato di sfruttare le vulnerabilità portate dalla rapida digitalizzazione durante la pandemia di Covid-19. L'intelligenza artificiale giocherà un ruolo fondamentale nel ridurre l'incidenza delle frodi e nel mantenere i dettagli finanziari dei clienti al sicuro durante il 2022 e oltre. La velocità o urgenza di digitalizzarsi non sarà mai a scapito della sicurezza.

Le Crypto e la blockchain entrano nella quotidianità e si applicano a tutti i mercati

Le banche - e i servizi finanziari in generale – accelereranno nel diventare un sottoinsieme di un ecosistema più grande che gira sulla blockchain, e questo porterà un enorme cambiamento sia per i clienti che per le banche. Dal punto di vista del cliente, la blockchain è immutabile, democratica e a prova di censura. Ci sarà dunque, per tutti, un accesso più equo ai servizi finanziari. E dal punto di vista delle banche, man mano che la blockchain si espande ulteriormente nell'arte, nella musica, nei giochi e in altre industrie, ci sarà un crescente bisogno di istituzioni fidate che agiscano come custodi. Intervenendo per adempiere a questo ruolo, le banche possono espandersi oltre i servizi finanziari e raggiungere nuovi mercati.