A inizio anno il mercato del lavoro si apre con le solite contraddizioni. Sono poco meno di 458mila i contratti di lavoro programmati dalle imprese nel mese di gennaio e saliranno a circa 1,2 milioni nel trimestre gennaio-marzo con un incremento, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, rispettivamente di 112mila su gennaio 2021 e di 265mila in confronto al trimestre gennaio-marzo 2021. Positivo anche il confronto rispetto a dicembre 2021, con 104mila contratti in più (il 29,4%) per tutti i settori economici tranne che per il turismo, dove pesano le crescenti incertezze legate all'andamento dell'epidemia. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. Le previsioni si basano sulle interviste realizzate su un campione di 89.500 imprese. Nonostante le difficoltà legate ai rincari dell'energia e di molte materie prime, l'industria prosegue nella tendenza espansiva già registrata nel corso del 2021 e programma per il mese di gennaio 150mila entrate. Sono alla ricerca di personale soprattutto le imprese delle costruzioni, seguite dalle imprese della meccatronica con 26mila entrate e da quelle metallurgiche e dei prodotti in metallo che prevedono 22mila entrate. Nel complesso i settori del terziario totalizzano 307mila entrate: in testa i servizi alle imprese , seguiti dal commercio e dai servizi alle persone. La nuova ondata pandemica fa sentire i suoi effetti negativi soprattutto sull'intera filiera turistica dove le imprese hanno previsto per il momento un calo del 14,6% nell'attivazione dei contratti rispetto a dicembre. Nel complesso il flusso delle assunzioni è caratterizzato da una prevalenza di contratti a tempo determinato, seguono i contratti a tempo indeterminato, quelli in somministrazione, di collaborazione e in apprendistato. Anche a gennaio si presenta in crescita l'indicatore della difficoltà di reperimento: rispetto a un anno fa aumenta di cinque punti percentuali raggiungendo il 38,6% delle entrate programmate. La mancanza di candidati è il motivo della difficoltà maggiormente segnalato dalle imprese, seguito dalla preparazione inadeguata. A incontrare le maggiori difficoltà di reperimento sono le imprese delle costruzioni, seguite dalle industrie del legno e del mobile, dalle industrie metallurgiche e dalle imprese dei servizi informatici e delle telecomunicazioni.

Assunzioni nel privato e nel pubblico

Alfonsino, il servizio di consegna di cibo a domicilio, che copre oltre 200 comuni italiani, è alla ricerca di circa 2.500 nuovi rider entro il 2022 con l'obiettivo di soddisfare le crescenti esigenze dei clienti e l’aumento costante degli ordini. L’organizzazione virtuosa, etica e "indipendente" di Alfonsino si fonda sulla sua stessa mission: rendere più umano e familiare il rapporto tra chi consegna e riceve il pasto e, per farlo, l’azienda ha puntato alla valorizzazione della figura del rider, nel rispetto dei diritti e delle tutele del lavoratore. Tutti i rider hanno regolare contratto di collaborazione coordinata e continuativa con copertura delle posizioni previdenziali e assistenziali. il fattorino può scegliere data e orario di lavoro selezionando il turno direttamente in app. I rider ricevono un driver kit gratuito, godono di piena autonomia lavorativa e sono pagati settimanalmente. Per candidarsi gli interessati possono compilare il form sul sito https://alfonsino.delivery/driver. Questi i requisiti: la maggiore età, essere in possesso di un mezzo di trasporto proprio quali auto, scooter, e risiedere nel centro dove si candidano o al massimo nei paesi limitrofi. In caso di candidati stranieri è necessario il possesso del regolare permesso di soggiorno.

Big Mamma, il gruppo di locali italiani - trattorie e un food market - fondato a Parigi nel 2015 dai francesi Tigrane Seydoux e Victor Lugger, per il servizio in sala e al bar offre opportunità all'estero anche a giovani talenti italiani. Fin dall'inizio Big Mamma collabora con l'agenzia gratuita per il lavoro Bartender Job della Mixology Academy per la selezione del personale nei loro cocktail bar e i giovani selezionati sono almeno un centinaio come barman e baristi tra i 1.500 dipendenti (che comprendono cuochi, camerieri e ruoli amministrativi) per 16 ristoranti tra Francia, Spagna, Inghilterra. E nuove aperture sono previste nel 2022 tra cui il primo ristorante in Germania.