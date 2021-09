Il Polo tecnologico di San Giovanni a Teduccio (Napoli) - Archivio

È tutto pronto per la finale dell’Imsa-Italian Master Startup Award 2021, l’unico premio su base nazionale - giunto alla XV edizione - che va a riconoscere gli effettivi risultati conseguiti dalle startup nate in ambito accademico. Sono in tutto 13 le finaliste dell'Imsa, organizzato dall’Associazione PNICube, in collaborazione con l’Università degli Studi Federico II di Napoli. L'evento si svolgerà la mattina del 23 settembre al Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio (Napoli), con il supporto della fiera itinerante sulle innovazioni Innovation Village (https://innovationvillage.it) e dell'European Council for Small Business (www.ecsb.org), il maggiore circuito associazionistico europeo sull’imprenditorialità.

L’evento – trasmesso in streaming sul portale www.innovationvillage.it – si aprirà alle 9.30 con il saluto del rettore Matteo Lorito, dell’assessore alla Ricerca e Innovazione della Regione Campania Valeria Fascione, del presidente PNICube Alessandro Grandi. Dopo il pitch dei 13 finalisti, la tavola rotonda con gli interventi del presidente di Unioncamere Andrea Prete, del ceo di Eureka! Venture Sgr Stefano Peroncini, della presidente del Board dell'European Council for Small Business Ulla Hytti, del direttore di StartCup Campania Giuseppe Gaeta, del ceo di Mito Technology Francesco De Michelis. Alle 13 la proclamazione del vincitore Imsa, selezionato da una giuria di operatori di fondi di investimento, specialisti di early-stage financing e manager d’impresa. In palio 5mila euro e la sottoscrizione e l’accesso a tutti i contenuti per un anno dell’European Council for small business.





C’è chi ha trovato un sistema innovativo per dare valore legale ai documenti digitali, chi progetta software per il settore biomeccanico, chi ha creato un’app per la prenotazione online del servizio di pulizia della casa. Ecco le startup in lizza:



1. SmartFluidPower (https://smart.fluidpower.it) spin-off dell’Università di Modena e Reggio Emilia, si occupa di simulazione di componenti e sistemi nel mondo dell’oleodinamica. La simulazione permette la verifica funzionale del componente o del sistema e l’ottimizzazione delle sue prestazioni. Testare virtualmente diversi design e combinazioni consente di ridurre il numero di prototipi fisici e test sperimentali.

2. Serviloo (https://serviloo.it) piattaforma web e a breve disponibile per mobile, permette di prenotare pulizie domestiche e professionali. L’azienda introduce una forte innovazione in un settore, quello delle pulizie, che seguiva logiche vecchie, legate per lo più al passaparola.

3. BbSof (https://www.bb-sof.com) progetta e produce hardware e software per il settore biomeccanico con l’obiettivo di supportare i professionisti dello sport (allenatori, preparatori fisici, personal trainer) nella programmazione di allenamenti personalizzati per gli atleti. La missione dell’azienda è quella di promuovere la prevenzione e un ritorno in sicurezza in campo, garantendo le prestazioni degli atleti nel tempo e riducendo il rischio di infortuni e i costi associati.

4. Pin Bike (https://www.pinbike.it) ha creato un sistema che permette a un’amministrazione comunale di rilasciare rimborsi economici certificati al bike to work. È un sistema brevettato di certificazione del traffico su due ruote pratico, economico e trasparente, e consente di monitorare il traffico urbano in bici con report che indichino in quali giorni, i percorsi e in che modalità l’utente si è diretto al lavoro o a scuola.

5. Finapp (https://www.finapptech.com/)spinoff dell’università di Padova, nata nel 2019, produce sonde CRNS – cosmic ray neutron sensing – in grado di determinare il contenuto d’acqua nel terreno, nella biomassa, nella neve consentendo di fornire in tempo reale indicazioni per ottimizzare tempi e modalità di irrigazione.

6. M2Test (https://www.bestest.it/) spin off dell’università di Trieste, consente un test per la diagnosi, il monitoraggio e la prevenzione delle alterazioni della struttura ossea. Può essere considerata una biopsia virtuale dell’architettura ossea del paziente, ottenuta da immagini radiografiche.

7. Tolemaica (https://www.tolemaica.it) startup innovativa fondata nel 2015 ha sviluppato soluzioni base per la certificazione con valore legale di data e luogo di fotografie, video, audio e telefonate. L’azienda ha dedicato i primi due anni di vita allo sviluppo di soluzioni prototipo e copertura brevettuale della tecnologia.

8. Dinja (https://www.dinja.it) startup innovativa composta da un team di giovani esperti digitali che, dopo oltre dieci anni di esperienze lavorative presso multinazionali del settore IT, hanno deciso di sviluppare e commercializzare soluzioni tecnologiche, hardware e software, per il mercato retail.

9. Moi composites (https://www.moi.am/) spin-off del Politecnico di Milano, progetta e realizza pezzi unici o piccole serie mediante la stampa 3D, grazie a un’esclusiva tecnologia di additive manufacturing in grado di creare oggetti ad elevate prestazioni, orientando le fibre in funzione del carico che dovranno sopportare.

10. Nexton (https://www.nextonideas.com) startup che sviluppa e fornisce soluzioni tecnologiche per città smart con la visione di sostenere e dare un contributo attivo a un mondo più sostenibile, accelerare la rivoluzione digitale e partecipare alla transizione verso un uso più sostenibile ed efficiente delle risorse.

11. Latitudo 40 (https://www.latitudo40.com) startup innovativa accelerata da Techstars a Torino offre servizi di analisi geospaziali per agricoltori, municipalità, aziende e operatori nel settore real estate e utilizzando immagini satellitari di osservazione della terra e algoritmi di intelligenza artificiale fornisce informazioni utili al decision making.

12. Relief (https://www.reliefsrl.com) spin-off dell’Università Sant’Anna di Pisa sviluppa, produce dispositivi biomedicali per l’incontinenza urinaria - disfunzione che colpisce circa 500 milioni di persone nel mondo di cui 3 milioni sono in Italia. Ha ideato un dispositivo endouretrale mininvasivo per pazienti affetti da incontinenza grave.

13. 110 Laude (https://www2.unimol.it) spin off dell’Università del Molise opera nel campo fintech proponendo servizi ad alto contenuto tecnologico che, attraverso la raccolta e il monitoraggio costante dei dati, analizzano lo stato di salute finanziario dell’impresa e propongono soluzioni efficienti per guidare in tempo reale le decisioni. Sofisticati algoritmi, segnalano per tempo situazioni di allerta.