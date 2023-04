Più occupati con la riqualificazione dei borghi - Archivio

COMMENTA E CONDIVIDI













La riqualificazione dei borghi e dei centri storici darà una spinta all’occupazione. L’attuazione del Pnrr-Piano nazionale di ripresa e resilienza produrrà, secondo una pubblicazione di Banca d’Italia, una domanda aggiuntiva di 375mila occupati, per il 79% nel settore privato, con oltre 95mila risorse nel solo comparto delle costruzioni. Quanto ai profili, prevale la quota di personale qualificato e specializzato, che sarà molto più alta rispetto a prima della pandemia. «Nel Pnrr c'è il "progetto sui borghi" finanziato con oltre un miliardo di euro, sui cui siamo impegnati costantemente a spendere bene con efficienza, con onestà e lungimiranza le risorse economiche». Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a margine della tavola rotonda Egocentrica "umanesimo versus metaverso", ripensare gli immobili, ripopolare i centri storici, riappropriarsi delle identità, una nuova cultura dell'abitare. «Torno volentieri a Pesaro partecipando a una tavola rotonda, interessante e ambiziosa, sul recupero dei nostri centri storici, il ripopolamento dei nostri borghi, l'umanesimo e la cultura dell'abitare - ha spiegato il ministro -. Conosco bene il grande valore storico di questo territorio ricco di storia, soprattutto nelle zone interne. Ha tantissimo da far vedere e da offrire. Egocentrica è un titolo che richiama i pericoli del "post-umano" e che, al contempo, invita a ricollocare la nostra cultura nel senso di un nuovo umanesimo. Egocentrico è oggi il nostro modo di vivere, distratto, frenetico, superficiale, sempre più incapace di relazioni sociali, sempre più alienato nella sua iper-connessione e sempre più de-connesso dai ritmi naturali e umani. Per interrompere questo circolo vizioso che si riverbera nella dimensione umana, sociale ed economica, dobbiamo ritrovare la strada della presenza, del desiderio e del gusto di abitare il mondo, i luoghi, le persone, le relazioni. Dobbiamo rieducarci a cercare e vedere la bellezza che ci circonda, soprattutto in Italia, con le sue città e i suoi piccoli centri, il suo paesaggio naturale e urbano».

Le iniziative per favorire la riqualificazione dei borghi

Tante le iniziative per favorire la riqualificazione dei centri storici. Its Lending, per esempio, piattaforma italiana di lending crowdfunding immobiliare dedicato alla rigenerazione dei borghi italiani, ha determinato, in tutto il Paese, centinaia di nuovi impieghi. «Architetti, progettisti, costruttori, designer, destination manager, ma anche addetti alla manutenzione. Queste sono le figure professionali che beneficiano immediatamente delle campagne di crowdfunding immobiliare da noi promosse - dichiara Matteo Cerri, Chief Strategist di Its Italy -. Il vero impatto reale, tuttavia, è l'intera economia del Paese che si riattiva, decine di persone coinvolte nei lavori, nell'accoglienza, nella manutenzione e nell'erogazione di servizi ai futuri fruitori. Un circolo virtuoso di cui tutti i cittadini traggono beneficio e sono protagonisti». Nata nel novembre 2021, in quasi un anno e mezzo di vita ha raccolto 1,9 milioni di euro, contribuendo a finanziare la ristrutturazione di 28 immobili (due in fase di conclusione) in sei regioni: 17 in Sicilia, tre in Sardegna, in Toscana e in Puglia e uno rispettivamente in Emilia Romagna e nelle Marche. Il portale ha inoltre rimborsato a oggi 15 prestiti, oltre agli interessi, per un totale di 692mila euro. La piattaforma ha realizzato il grosso delle operazioni immobiliari in Sicilia: 17, con una raccolta di oltre un milione di euro, di cui 15 concluse e due in fase di conclusione. E proprio la regione siciliana a risentire del forte impatto benefico, anche e soprattutto a livello di occupazione. Nel borgo di Mussomeli (Caltanissetta) è stata finanziata la ristrutturazione di 13 immobili (molti dei quali acquistati e abitati da stranieri), è stata realizzata una casa rifugio per profughi ucraini e sta per nascere una residenza per studenti stranieri, specialmente inglesi, che verranno a svolgere attività di studio-lavoro in Italia. Sempre nel comune nisseno sono stati di recente realizzati degli spazi di coworking che permetteranno forme di lavoro flessibile e da remoto a tutti gli smart worker che hanno deciso di trasferirsi in questo paese. Vale la pena non dimenticare anche che a Enna, invece, si sono insediate due aziende - Italia Va in Rete Società Benefit e Smart working magazine Società Benefit - che stanno assumendo nuovo personale. Inoltre, a novembre è partito da Acireale (Catania) un esperimento di carte cashback del Gruppo Its, che ha già registrato quasi mille adesioni per oltre 30mila euro di fatturato generato per i negozianti locali e da poco sono state sperimentate forme di mobilità elettrica in collaborazione con Drivio, un servizio di microsharing di monopattini e biciclette elettriche. Attività che muoveranno il tessuto economico locale, offrendo opportunità di impiego e collaborazione. E per restare in Sicilia, nel giro di due anni, in caso di costruzione del Ponte sullo Stretto, il Pil regionale si incrementerebbe di oltre 20 miliardi di euro e ci sarebbero 90mila occupati in più. Questa è la stima di Susini Group Stp, studio di Firenze leader nella consulenza del lavoro. «Sicuramente, l'edificazione di una rete viaria consentirebbe un enorme facilitazione per quanto riguarda il trasporto delle merci e gli spostamenti dei turisti - commenta Sandro Susini, fondatore di Susini Group Stp -. La costruzione di un ponte porterebbe sicuramente dei benefici all'economia dell'isola. Il Pil attualmente di poco superiore agli 83 miliardi di euro, balzerebbe in avanti di oltre 20 miliardi nell'arco di due anni. Anche l'occupazione, trainata dall'aumento del prodotto interno lordo, aumenterebbe di oltre il 7% portando il tasso di occupazione della Sicilia a circa il 50% (il tasso medio di occupazione del Meridione è attualmente assestato intorno al 47,3%). Si parlerebbe, quindi, di circa 90mila occupati in più». Mentre continua la collaborazione tra le Pro loco e i borghi più belli d'Italia. A confermare il legame, l'accordo firmato al Senato tra l'Unpli-Unione nazionale Pro loco d'Italia e l'Associazione I borghi più belli d'Italia, che punta a incentivare uno sviluppo sostenibile economico e sociale di qualità e a creare occupazione e benessere per le comunità locali contro lo spopolamento delle aree interne. Entrambe le organizzazioni fanno parte del comitato Borghi istituito dal ministero della Cultura e che negli anni si è occupato di dare supporto e proporre iniziative e strategie per la rigenerazione urbana, culturale, economica e sociale dei piccoli comuni, anche e soprattutto nel contesto dei fondi del Pnrr. Inoltre si punta a promuovere i territori valorizzando i prodotti tipici e la forza attrattiva delle Sagre di qualità. Un marchio istituito dall'Unpli per identificare le manifestazioni che promuovono prodotti tipici storicamente legati al territorio, rappresentative della storia e della tradizione, che puntano alla promozione e creazione di sinergie con le attività economiche locali. Sono 18 gli eventi organizzati dalle Pro Loco aderenti all'Unpli che hanno ricevuto l'ambito marchio. Al centro del riconoscimento pietanze legate alla storia e alle tradizioni dei territori; ricette che si tramandano segretamente, da padre in figlio; piatti strettamente legati a riti centenari e ancora oggi osservati; ricette semplici e con ingredienti naturali che rappresentano veri e propri spaccati di cultura popolare. Eventi storici che, a testimonianza del loro radicamento nel territorio, hanno superato anche le quaranta edizioni. Le 18 sagre certificate nel 2022, si aggiungono alle 27 che hanno ottenuto il riconoscimento nel 2019 e alle 19 del 2018. L'elenco completo e il regolamento sono disponibili all'indirizzo https://www.unpli.info/sagra-di-qualita/. Inoltre la Giunta regionale della Basilicata ha approvato lo schema di un protocollo di intesa con la Cassa depositi e prestiti per il supporto nelle diverse fasi di realizzazione dei progetti candidati agli incentivi del bando del Pnrr Attrattività dei borghi. Investiti 18.198.000 euro per la valorizzazione di Aliano, Colobraro, Rotonda, Irsina, San Costantino Albanese, Moliterno, Maratea e Vietri di Potenza, mentre con i 20 milioni di euro del Pnrr è stato finanziato il progetto dei laghi di Monticchio. Infine la seconda edizione di Roots-in, la Borsa internazionale del turismo delle origini, dal tema Il turismo delle radici e la rigenerazione dei borghi, si terrà a Matera il 20 e il 21 novembre.