La nuova Peugeot 308

"Leoni del nostro tempo": è iconico, ma anche impegnativo, lo slogan con cui Peugeot ha riassunto il bilancio del 2021 e le prospettive di prodotto per l'anno da poco iniziato, sottolineando il ruolo dell'Italia, diventato il secondo mercato a livello mondiale dopo la Francia per la Casa del Leone. Nell'occasione è stato presentato il nuovo direttore del brand per la filiale italiana, Thierry Lonziano, entrato in carica ad inizio gennaio, dopo essere stato il direttore marketing e comunicazione a livello globale.

I numeri, prima di tutto. Peugeot nella galassia Stellantis è uno dei tre brand di maggior volume e ha chiuso il 2021 con una crescita delle immatricolazioni (a livello mondo) del 5% (oltre 1,2 milioni di veicoli venduti). Oggi rappresenta 1/5 del peso mondiale del Gruppo. In Europa, ha registrato una crescita esponenziale delle immatricolazioni delle sue vetture elettrificate: nei 12 mesi, Peugeot è passata da un mix ordini dal 10% a circa il 25% di BEV, come media europea. In Italia, il 2021 si è chiuso con una quota di mercato auto e veicoli commerciali leggeri al 6% con 98 mila unità complessive (84.260 autovetture + 13.730 veicoli commerciali leggeri), che vale il 4° posto nella classifica nazionale. La 2008 è stata la vettura più venduta in assoluto (25.500 immatricolazioni) davanti a 208 e 3008.

Per quanto riguarda l'elettrificazione della gamma, a oggi il 90% dei modelli Peugeot sono disponibili anche in versione elettrificata. Nel 2024 diventeranno il 100%, mentre i veicoli commerciali leggeri già oggi lo sono. Nel 2021 ha debuttato anche la nuova immagine di brand: nuovo linguaggio, nuova identità, nuovo logo. La rete delle concessionarie si sta aggiornando, anche per offrire ai clienti una nuova modalità di accesso al mondo Peugeot. Di questo fa parte anche la vendita online delle vetture, che da gennaio è stata estesa a tutti i modelli in listino, acquistabili in contanti o con finanziamento i-Move. A marzo arriverà anche il noleggio a lungo termine.

Il lancio commerciale più importante di quest'anno è indubbiamente quello della Nuova 308. A giorni partiranno le consegne dei primi esemplari della nuova berlina media di segmento C (la versione Station wagon arriverà a maggio), che è finalista al premio Car Of The Year 2022. Tre gli elementi chiave della nuova generazione di 308: design, tecnologia, efficienza. E' la prima auto del Leone ad adottare la nuova immagine di brand, con nuova morfologia del corpo vettura e firma luminosa distintiva. Tecnologia declinata con un pacchetto ADAS di categoria superiore che, oltre ad offrire il livello di guida autonoma di tipo 2, introduce 3 inedite funzioni: cambio semi-automatico di corsia, velocità consigliata anticipata, adattamento della velocità in funzione del raggio di curvatura della strada.

La nuova 308 offre anche l'ultima evoluzione del Peugeot i-Cockpit, rivoluzione del posto guida che festeggia 10 anni dal debutto (e 7 milioni di esemplari), avvenuto con la prima generazione di 208, nel 2012. Oggi Nuova 308 adotta la strumentazione digitale tridimensionale, porta al debutto il nuovo Peugeot iConnect che azzera la distanza tra il mondo dei tablet e quello dell’auto. Oltre alle versioni benzina e Diesel, debutta anche la motorizzazione ibrida Plug-in, declinata in due livelli di potenza (180 e 225 CV). A queste, nel 2023 si aggiungerà la versione 100% elettrica, dotata di un motore da 156 CV, batteria da 54 kWh con tensione a 400V, fino a 400 km di autonomia e disponibile sia sulla hatchback 5 porte che sulla SW. Il 2022 vedrà anche il ritorno di Peugeot nel mondiale endurance, con la nuova hypercar 9X8.