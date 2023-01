Le due navi Msc a Civitavecchia - F. Colucci

Inizio anno, tempo di nuove crociere. Soprattutto – per pochi fortunati – tempo di giro del mondo in crociera. E per la prima volta è accaduto che da una città siano partiti due giri del mondo nello stesso giorno, come accaduto ieri da Genova, dove, nel tardo pomeriggio, MSC Magnifica e MSC Poesia hanno preso il largo con 5mila ospiti per compiere simultaneamente, ma con rotte diverse, il periplo del globo terracqueo della durata di 117 e 119 giorni, toccando tutti e cinque i continenti, oltre 30 paesi e oltre 50 destinazioni turistiche. Magnifica varcherà lo Stretto di Gibilterra e farà subito rotta per il Sud America. Attraverserà quindi l'Oceano Pacifico del Sud e proseguirà verso l'Oceano Indiano, il Mar Arabico e il Mar Rosso per poi tornare nel Mediterraneo attraversando il Canale di Suez, toccando 43 località. Poesia raggiungerà complessivamente 53 destinazioni e attraverserà il Canale di Panama, viaggiando poi lungo la costa occidentale dell’America centrale e del Nord America, proseguendo per l’Oceano Pacifico e passando un lungo periodo in Asia. Dopo aver attraversato l’Oceano Indiano, la nave tornerà poi in Mediterraneo passando per il Canale di Suez.

Se la compagnia sorrentino-ginevrina ha messo in mare due navi, Costa Crociere ha rispettato la tradizione con una nave, con Costa Deliziosa che parte in queste ore da Trieste (e l’11 gennaio da Savona) per un viaggio da 128 giorni. Dal Mediterraneo alla penisola Arabica, navigando verso est sino all’India e alle Maldive, per poi fare rotta a sud, in Madagascar e Sud Africa, e attraversare l’oceano Atlantico sino al Brasile. Quindi, di nuovo diretti a sud, verso Ushuaia, in Argentina, la punta estrema del continente, navigando nel canale di Beagle e risalendo lungo il versante Pacifico, dal Cile sino a Panama, visitando il Centro America e New York, per poi rientrare in Europa. In totale, 52 destinazioni da scoprire in quattro continenti.