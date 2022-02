Disoccupati consultano le offerte di lavoro - Archivio

COMMENTA E CONDIVIDI













L'Agenzia per il lavoro Etjca propone oltre 2mila posizioni per figure professionali da inserire in diversi ambiti su tutto il territorio nazionale. Tra i settori attualmente più attivi si registrano l’industria metalmeccanica con oltre 480 figure ricercate, in particolare saldatori, elettricisti, operai e manutentori meccanici. Il comparto della Grande distribuzione e dei supermercati continua a rappresentare uno dei settori più attivi, anche l’industria alimentare assume più di 90 candidati, e oltre 80 sono le posizioni disponibili nel settore dei trasporti e logistica. Nel Nord Italia sono attive più di 1.100 ricerche: in Lombardia posizioni aperte nei settori della ristorazione, trasporti e logistica, industria metalmeccanica. In Piemonte si ricercano addetti al magazzino e saldatori. In Veneto sono attive molteplici ricerche nell’industria della carta e del legno. In Liguria si ricercano infermieri e addetti da inserire nella grande distribuzione e nell’industria alimentare. Più di 200 le ricerche attive in Emilia-Romagna distribuite tra l’industria tessile, farmaceutica, alimentare e metalmeccanica. Numerose le opportunità di impiego nel Centro Italia. In Toscana offerte nel settore della ristorazione e nell’industria metalmeccanica, nel Lazio si ricercano addetti alla contabilità, alle vendite, ai trasporti e alla logistica. In Abruzzo si registra una forte richiesta di personale nel settore della cura della persona e nell’industria metalmeccanica. In Umbria sono attive molte richieste per l’industria tessile e dell’abbigliamento, oltre che per l’industria metalmeccanica. Molteplici le proposte di lavoro nel Sud Italia e nelle Isole. In Sardegna si ricercano addetti ai servizi finanziari e informatici. In Sicilia attive ricerche nel settore dell’edilizia e della ristorazione. In Puglia aperte diverse posizioni nell’industria delle telecomunicazioni e metalmeccanica. Tutte le offerte di lavoro sono visualizzabili all’indirizzo: www.etjca.it.

Minsait ed Ermes puntano sull'Italia, previste oltre 350 assunzioni

Minsait, società del gruppo spagnolo Indra dedicata all'Information technology e alla trasformazione digitale, assumerà quest'anno 350 professionisti in Italia, proseguendo il percorso di crescita nel Paese che ha visto triplicare il numero dei professionisti negli ultimi cinque anni, raggiungendo quota 2.200 su tutto il territorio nazionale. «Il piano di assunzioni conferma la scommessa di Minsait sul talento italiano come motore strategico di crescita locale, offrendo, sia a professionisti già esperti che a giovani neolaureati e laureandi, l'opportunità di sviluppare una carriera di portata internazionale», ha affermato Roberta

Ficorella, responsabile Hr di Minsait in Italia. Di queste 350 assunzioni, la società prevede di incorporare 150 giovani talenti, promuovendo il loro inserimento con una formazione specializzata attraverso le proprie Academy, che permettono di acquisire le competenze necessarie e conoscenze specifiche per lo sviluppo della loro carriera professionale, adattandole alle esigenze del mercato. Nello specifico, Minsait è alla ricerca di studenti universitari e neolaureati nel campo scientifico-tecnologico, ma anche in altre

discipline: persone appassionate di tecnologia, innovative, proattive e con voglia di imparare partecipando a progetti che vanno dalla consulenza di business e tecnologica, all'ingegneria, allo sviluppo di soluzioni e produzione di software.



Prende il via la campagna di assunzioni in tutta Italia di Ermes - Intelligent Web Protection - eccellenza mondiale nel panorama della sicurezza informatica - per cinque posti di lavoro nell’ambito delle professioni tecnologiche e digitali. La ricerca si rivolge a front end developer, sales junior, It system admin, back end developer e digital marketing campaign manager con diversi livelli di esperienza, dai neolaureati ai più esperti. La selezione, che si chiuderà il 1° aprile, vuole assecondare la crescita internazionale dell’impresa che, al 31 dicembre 2021, ha registrato un incremento del 200% sostenuto da 15 nuovi ingressi. Qui il link alla campagna: https://ermes.company/it/lavora-con-noi/.

Kiron, 20 nuove aperture e inserimento di 200 collaboratori

Kìron Partner Spa, società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa, ha previsto un piano di sviluppo anche per il 2022, con l'inserimento di 200 agenti e l’apertura di 20 agenzie sul territorio nazionale. Le figure che il settore creditizio del Gruppo Tecnocasa vuole inserire nella rete sono giovani diplomati o laureati anche alla prima esperienza, desiderosi di intraprendere una professione importante e interessante, che consiste nell’assistere le famiglie in un momento particolare della loro vita e che necessitano un finanziamento e una copertura assicurativa. Per candidarsi è sufficiente inviare il proprio curriculum vitae attraverso l’apposito form sul portale Kìron.it; nella sezione “lavora con noi” sono elencate le posizioni attualmente aperte nelle varie regioni: https://www.kiron.it/lavora-con-noi.

CartOrange ricerca quattro nuove figure

Prosegue il percorso di sviluppo di CartOrange, che intende rafforzare la struttura del proprio tour operator inserendo tre nuove figure di travel maker (specializzati nella consulenza sia sulle destinazioni già in programmazione che sulle nuove proposte previste per il 2022) e creando la nuova figura del training and communication specialist che seguirà la comunicazione e la formazione interna per la divisione Tour Operator. Per maggiori informazioni: www.cartorange.com.

Il Premio Ichnusa investe sui giovani talenti della Sardegna

Il 2022 si apre all’insegna del Premio Ichnusa: l’iniziativa che ha preso vita nell’ambito del corso di Marketing tenuto da Giuseppe Melis alla Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche dell’Università di Cagliari in collaborazione con il birrificio Ichnusa. Lo scorso anno sono stati premiati 14 studentesse e studenti con due settimane di training on line. Quest’anno il vincitore sarà uno e avrà la possibilità di effettuare uno stage retribuito di sei mesi all’interno del reparto marketing di Ichnusa. In oltre 12 anni di attività il Premio Ichnusa ha coinvolto complessivamente circa 700 studenti e nel 2022 coinvolgerà le studentesse e gli studenti dei corsi di laurea in Economia e Gestione Aziendale; Economia e Finanza; Economia Manageriale; Scienze economiche; Data Science, Business Analytics e Innovazione; Scienze della Comunicazione; Filosofia e teorie della comunicazione; Lingua e Traduzione - Lingua Inglese; Scienze Politiche; Innovazione Sociale e Comunicazione. Il Premio è aperto alle studentesse e agli studenti del triennio, che devono aver conseguito almeno 75 crediti, e a quelli delle magistrali, che nel triennio abbiano sostenuto gli esami dei rispettivi corsi di laurea indicati nel bando. Si parte con una prima fase di seminario, che si svolgerà il 24 e il 25 febbraio, in modalità mista, dove studentesse e studenti potranno incontrare gli esperti dell’azienda e approfondire nozioni di branding, comunicazione e studiare il profilo aziendale, dal riposizionamento della marca, ai prodotti, al legame con il territorio. I partecipanti, divisi in gruppi, saranno chiamati a elaborare un progetto coerente e innovativo, da presentare entro il 21 marzo: tra i componenti i gruppi classificati nei primi tre posti verrà selezionato lo studente che avrà la possibilità di effettuare lo stage.