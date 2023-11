Gli addetti alle vendite sono tra le figure più ricercate - Archivio

Crescono le richieste di personale da parte delle imprese in vista del Natale. È al via proprio in questi giorni la campagna che l'Agenzia per il lavoro Umana dedica al reclutamento di figure profilate e con competenze aggiornate, le più ricercate in occasione delle festività natalizie e dell’apertura della stagione turistica invernale. Sono oltre 1.500 le opportunità in tutta Italia, prevalentemente nei settori: Logistica, Gdo-Grande Distribuzione Organizzata, Turismo, Moda. È in Lombardia, Veneto e Piemonte che si concentrerà il maggior numero di richieste di lavoratori nella Logistica (oltre 450, legati alle necessità del picco natalizio). In particolare, i recruiter sono alla ricerca di magazzinieri, autisti e carrellisti. Sono circa 200 le figure ricercate dalle aziende clienti nei settori della Ristorazione, nel Turismo, Hotellerie e servizi legati al comparto, soprattutto nelle strutture ricettive in Veneto, Lombardia e Trentino Alto Adige. Sono circa 450 i profili ricercati in tutto il territorio nazionale (con un picco di richieste in Lombardia, con più di 100 ricerche specifiche aperte) e Lazio da impiegare in strutture commerciali di media e grande dimensione. In particolare: addetti alla vendita (banco gastronomia e macelleria, reparto ortofrutta e pescheria), cassieri e addetti al confezionamento, anche figure junior, e capireparto. Le ricerche per il settore Moda vedono coinvolti alcuni importanti marchi del Lusso nella ricerca di personale in Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio. Oltre alle consuete opportunità, si stanno selezionando, specificatamente per il periodo natalizio, per i saldi e gli inventari di chiusura stagione, oltre 150 profili da impiegare nei negozi e nelle boutique sia nei grandi centri urbani (Roma, Milano, Firenze, Venezia) sia negli outlet, in prevalenza del Nord Italia. Le ricerche guardano a figure professionali con o senza esperienza, ma con conoscenza di più lingue e ottima presenza, da inserire in strutture retail di prestigio. Fra le professionalità più richieste: sales assistant, assistant store manager, addetti alla sistemazione merce e preparazione pacchetti natalizi. Oltre a quelle legate al periodo natalizio, si stanno intensificando anche le ricerche nella Sanità. Sono circa 300, infatti, le figure oggetto di selezione nell’ambito delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, in tutta Italia: 100 Infermieri, la maggior parte in Veneto, Emilia-Romagna e Toscana. Si richiedono laurea in Scienze Infermieristiche e iscrizione all’Ordine delle professioni infermieristiche aggiornata al 2023; 150 Oss-Operatori socio-sanitari e Asa-Ausiliari socio-assistenziali per Rsa e Centri servizio in Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria e Marche. Sono richiesti diploma di qualifica professionale Oss e Asa rilasciato da scuole di formazione autorizzate dalle regioni competenti, o titolo equipollente; 50 farmacisti per parafarmacie in Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia e Veneto. Si richiedono laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e iscrizione all’Ordine dei farmacisti aggiornata al 2023. È possibile candidarsi consultando il link: https://www.umana.it/per-le-persone/offerte-di-lavoro/. Mentre Pollicino, la catena di ristoranti dedicata alla famiglia, chiuderà il 2023 con un fatturato previsto di 8,5 milioni di euro, con una presenza media di circa 8mila coperti settimanali e una crescita del 32% rispetto all’anno precedente. La società prevede un piano triennale di espansione con l’apertura di nove nuovi punti vendita tra Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. Nata nel 2014, attualmente conta otto ristoranti, di cui due all’interno di centri commerciali, con 240 dipendenti. Il più che raddoppio delle strutture porterà a un aumento della ricaduta occupazionale che dovrebbe arrivare a circa 500 persone nel 2026. Anche Hnh Hospitality prevede per il 2024 un’ulteriore crescita del fatturato e tre nuove aperture nel segmento business e city hotel. Quest'anno sono state assunte oltre 300 persone. Infine ha aperto al pubblico a Roma, in partnership con Percassi, licenziatario esclusivo del brand in Italia, il quarto store Starbucks nella Capitale. Assunti 25 nuovi dipendenti. Entro la fine dell'anno ci saranno altre nuove aperture.