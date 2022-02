Molto richiesti i cuochi in vista della ripresa del turismo - Archivio

Il primo mese del 2022 porta con sé una bella notizia: le offerte di lavoro in Italia sono in forte aumento. Si moltiplicano infatti le posizioni aperte per cui è possibile candidarsi in relazione alle proprie competenze ed esperienze. Segnale inequivocabile che l’economia si sta riprendendo, la produzione e il commercio stanno raggiungendo rapidamente i numeri pre-pandemia e si può guardare al futuro con maggiore ottimismo. Le regioni trainanti in questo inizio anno sono Emilia Romagna e Lombardia. Sono loro le più virtuose, dove si concentrano la maggior parte delle posizioni ricercate. Questo è quanto emerge dall’analisi stilata da applavoro.it, innovativo portale per la ricerca del lavoro che punta sulla meritocrazia.

In Emilia Romagna si concentrano la maggior parte delle nuove offerte di lavoro, quasi il 20%. Poi Lombardia e Veneto. Non male i numeri delle regioni del Sud con Campania, Puglia e Sardegna al sesto, settimo e ottavo posto, mentre fanalino di coda risulta essere il Molise.

Ecco le prime dieci posizioni:

1. Emilia Romagna (19,9%)

2. Lombardia (14,1%)

3. Veneto (12,2%)

4. Piemonte (8,4%)

5. Lazio (7,1 %)

6. Campania (5,8%)

7. Puglia (4,5%)

8. Sardegna (4,1%)

9. Friuli-Venezia-Giulia (3,6%)

10. Liguria (3,2%)

«Analizzando i dati si evince una forte ripresa del mondo del lavoro in generale. Il dato che colpisce maggiormente, però, è la forte richiesta di operatori del comparto turismo-ristorazione già a gennaio – spiega - Marco Contemi, imprenditore e fondatore di applavoro.it -. Quest'anno le aziende turistiche si stanno muovendo in anticipo rispetto agli anni passati, probabilmente per paura che possa ripetersi la situazione del 2021, dove era davvero difficile reperire forza lavoro, soprattutto per il periodo estivo».

Analizzando infatti nel dettaglio le singole offerte di lavoro, si evidenzia come il reparto turistico- ristorativo sia quello che stia dando maggiori segnali di ripresa dopo esser stato uno dei più colpiti dalla pandemia. La riapertura dei locali in sicurezza e soprattutto la prospettiva di una stagione estiva ai livelli pre-pandemia, con una forte attesa di crescita anche per quanto riguarda il turismo estero, sta portando gli imprenditori a prepararsi in largo anticipo nell’organizzazione del personale dopo i problemi dello scorso anno. A livello nazionale fioccano già da ora le offerte per cuochi, camerieri, bagnini, animatori. Il personale della ristorazione è molto ricercato in quelle regioni a forte vocazione turistica come Emilia-Romagna, Veneto, Marche. Forte richiesta di bagnini in Calabria, con il 13,3% degli annunci rivolti a soddisfare tale esigenza. Seguono poi Abruzzo (6,3%) e Sardegna (3,6%).

I lavori più ricercati

Ma quali sono i lavori maggiormente ricercati nelle regioni più virtuose? Oltre al personale della ristorazione ai primi posti in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto troviamo anche una forte richiesta di infermieri. In Emilia sono le figure più cercate con l’11,7% di annunci rivolti al personale sanitario. Nelle altre due regioni sono comunque nelle prime cinque offerte di lavoro più in voga (Lombardia con il 9,3% degli annunci e Veneto con il 7,1%). Un dato che viene confermato anche a livello nazionale visto che gli infermieri sono la quarta figura più cercata dietro ai commerciali (15,62%), operai specializzati (8,91%) e operatori call center (7,15%). Il commerciale con il 24,7% di annunci è la figura più cercata in Lombardia così come in Veneto anche se si ferma al 19%. In Veneto l’operaio specializzato è al secondo posto con 11,9% degli annunci.

Numeri in forte aumento anche per le richieste in campo informatico-digitale con tantissime offerte di lavoro per programmatori informatici, tecnici, grafici, addetti al marketing, data analyst. In Emilia Romagna e in Veneto la ricerca dei programmatori informatici la troviamo in quasi il 5% degli annunci.

Nel prossimo periodo si prevede un ulteriore aumento in tutte le mansioni digitali, visto anche il processo di digitalizzazione del Paese che sta per essere messo in atto dal governo con il Pnrr e lo stanziamento di 24 miliardi di euro. Ciò che sta emergendo nel mercato del lavoro attuale è che a essere sempre più ricercati sono figure specializzate con una base di studi ed esperienze in specifiche mansioni, a discapito di figure più generiche che riscontrano sempre più difficoltà nel trovare lavoro.

Settore assicurativo a caccia di 7mila profili tecnologici

È partita la ricerca di profili professionali tech e digital da inserire nel mercato assicurativo. Secondo le previsioni di Iia-Italian Insurtech Association entro il 2024 saranno inseriti all’interno della filiera 7mila nuovi profili con competenze tecnologiche avanzate: ingegnere robotico, esperti di analisi dei dati e in cybersecurity, cloud architect eccetera, ma si punterà anche sulla formazione di top manager, intermediari e dipendenti in ambito tecnologico e digitale per superare il forte gap ancora esistente. È quanto emerge dal Report Competenze 2022 realizzato da Iia, dedicato ad analizzare il livello di competenze dei professionisti all’interno della filiera assicurativa in rapporto all’evoluzione del mercato e che ha coinvolto oltre 150 soggetti del settore assicurativo relativi a 85 aziende. L’indagine evidenzia come il 50% dei profili ricercati oggi non è mai stato impiegato in azienda, ma assumerà nei prossimi tre anni un ruolo strategico nella transizione digitale del settore, fondamentale per rafforzare la competitività dell’intero mercato assicurativo italiano. Al tempo stesso per allineare il mercato assicurativo ai nuovi trend e al ruolo sempre più strategico dell’insurtech, il settore dovrà fortemente investire in formazione: nei prossimi tre anni, secondo i dati di Iia, saranno formati circa 50mila profili professionali.

Intellera Consulting assume 300 professionisti

Intellera Consulting prosegue la sua espansione e avvia un'importante campagna di assunzioni per sostenere la crescita dei servizi. Dopo aver già inserito quasi 180 persone da luglio 2021, la società di consulenza conferma un piano di assunzioni di circa 300 profili entro giugno 2022, che porterà la sua rete di professionisti - tra dipendenti e consulenti esterni - a espandersi dalle attuali 800 unità a oltre 1.200 persone entro i prossimi cinque mesi. La società di consulenza organizzativa, gestionale e tecnologica nata lo scorso anno attraverso un'operazione di management buyout dei partner della linea di business dedicata alla Pubblica Amministrazione e all'Healthcare di PwC Italia, con il supporto del Fondo Gyrus​Capital, ha raggiunto 73 milioni di euro di fatturato nell'anno fiscale 2021, con 200 milioni di gare vinte solo negli ultimi 15 mesi, al servizio di oltre 300 clienti tra Pa, sanità, organizzazioni internazionali e utility. Tra i nuovi profili, il 50% degli inserimenti saranno distribuiti tra stage, percorsi di apprendistato professionalizzante e associate (a tempo indeterminato), il 30% senior associate e manager

(a tempo indeterminato), il 20% senior manager, director o associate partner. I neoassunti saranno inseriti in una modalità di lavoro ibrida, che combina la flessibilità di poter lavorare da remoto fino al 60% delle ore a momenti di collaborazione e condivisione nelle diverse sedi tra Milano, Roma e in altre dieci città su tutto il territorio nazionale. Con un'età media di 34 anni e il 78% dell'organico composto da

Generazioni Y e Z, Intellera Consulting ha avviato collaborazioni strategiche con Università di tutta Italia per sostenere il piano di reclutamento, con un focus particolare sui corsi di laurea di Economia

e delle discipline Stem: le collaborazioni vanno dall'investimento in borse di studio per master di II livello, all'inserimento di business case aziendali nell'attività didattica, fino alla creazione diretta in percorsi formativi e la creazione di progetti "ponte" che portino gli studenti dai laboratori universitari al business. Per tutti i laureati neoassunti con età fino a 28 anni è previsto un percorso di formazione tecnica e manageriale e la possibilità di un terzo anno di aggiornamento su temi Csr con sperimentazione di social business case a supporto di progetti di Ngo partner; un piano per l'acquisizione di certificazioni professionali; l'affiancamento di un tutor e l'accesso a un percorso di carriera trasversale basato su interessi, merito e performance, pensato per superare la logica "a silos" tipica del settore, con la possibilità di coinvolgimento ed engagement costante nello stesso progetto di sviluppo aziendale di Intellera. Non potrebbero mancare per i nuovi assunti di Intellera Consulting, un piano welfare a 360 gradi che prevede una piattaforma dedicata, polizze assicurative, contributi asili nido e facilitazioni per l'accesso a strumenti finanziari, servizi di benessere e sport, in un ambiente fortemente orientato a favorire diversity e inclusion. Per candidarsi scrivere a: recruiting@intelleraconsulting.com.

Banca Ifis punta sulla digitalizzazione e sui giovani

Banca Ifis prosegue nella sua evoluzione e lo fa anche nel nuovo piano al 2024 dove punta su digitalizzazione, partnership strategiche, efficienza e sostenibilità. Inoltre intende mettere «le

persone al centro della trasformazione». Per questo la banca prevede 200 nuove assunzioni di cui 150 giovani e un programma di formazione e di reskilling per rafforzare e ampliare le competenze distintive dei

dipendenti.

Rekeep ricerca 150 scaffalisti nella Gdo

Rekeep ricerca oltre 150 addetti all’allestimento scaffali nella Grande distribuzione organizzata (Gdo), nelle aree di Milano, Varese, Torino e Imperia. In particolare, al momento sono aperte le selezioni per circa: 50 figure nell’area di Milano, 15 nell’area di Varese, 70 nell’area di Torino e 20 nell’area di Imperia. Le mansioni principali delle figure ricercate consisteranno nella movimentazione merci e nel rifornimento e riallestimento scaffale. La ricerca è rivolta a candidati di ogni età, nazionalità, istruzione e genere, che abbiano preferibilmente maturato una precedente esperienza nella medesima posizione. È richiesta disponibilità a lavorare su turni notturni e diurni, compresi fine settimana e giorni festivi, oltre che alla mobilità sul territorio. I candidati valutati idonei saranno assunti con un contratto part-time a tempo determinato, con possibilità di proroga. Per le figure selezionate sono previsti percorsi di crescita nell’ambito del Gruppo. L'obiettivo è non solo selezionare le figure indicate, ma anche arricchire il database di profili professionali disponibili per opportunità attuali e future nel Gruppo. Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum collegandosi al sito del Gruppo Rekeep a questo link.

GoStudent punta a 100 nuove assunzioni a Milano e Roma

È l'azienda di education technology numero 1 in Europa. GoStudent, scale-up unicorno e società europea più valutata nel panorama EdTech K-12, ha annunciato una nuova maxi-campagna di reclutamento in Italia per il 2022. Sbarcata nel Bel Paese la scorsa primavera, conta già più di 100 dipendenti nel suo hub di Milano. L'azienda si pone ora un nuovo e ambizioso traguardo: superare le 100 nuove assunzioni nel 2022 e raddoppiare il proprio organico, così da volare a quota oltre 200 collaboratori entro il prossimo dicembre. Le posizioni su Milano e Roma sono, infatti, principalmente rivolte a giovani professionisti, ma anche a neolaureati e a ragazzi e ragazze al primo impiego. I ruoli da remoto sono, invece, destinati a candidati con già esperienza alle spalle. Le figure ricercate includono: Sales Specialist, Customer Success Manager, Customer Care Manager, Tutor Success Manager e Customer Retention Manager. Numerose anche le posizioni, specialmente per il settore delle vendite, che permetteranno di lavorare al 100% da remoto. Oltre alle figure da inserire con assunzione a tempo indeterminato o determinato, GoStudent è anche alla costante ricerca dei migliori insegnanti da integrare nella propria tutor community.



Roncadin cresce e inserisce 100 persone nel prossimo triennio

Roncadin, l’azienda di Meduno (Pordenone) specializzata nella produzione di pizze surgelate di alta qualità per la Gdo italiana e internazionale, ha chiuso il bilancio 2021 con 148,5 milioni di euro di fatturato. Con una crescita del +6% rispetto all’anno precedente, l’azienda friulana è riuscita a consolidare e superare l’exploit del 2020, dovuto al forte rialzo nei consumi alimentari domestici, specialmente nel comparto surgelati, dovuto al cambiamento delle abitudini portato dalla pandemia. Oltre ai dati economici, anche quelli occupazionali portano un segno positivo: con 44 stabilizzazioni e 88 nuovi ingressi, il personale impiegato ha raggiunto a fine 2021 le 779 unità (nel 2018 erano 465), di cui 684 sono dipendenti assunti direttamente all’azienda. Inoltre prevede 100 assunzioni in tre anni (2022-2024). Si ricercano addetti alla produzione che lavoreranno su turni (anche weekend), la sede di lavoro è Meduno e ci si può candidare su www.roncadin.it alla voce “Lavora con noi”.

Pixaprinting assume personale in Veneto

Pixartprinting, tipografia che opera soprattutto nel campo dell'commercio elettronico e che ha sede in Veneto ha annunciato l'imminente assunzione di 70 persone. Le risorse selezionate verranno inserite nelle due sedi aziendali: la centrale di Quarto D'Altino e quella dedicata ai servizi di packaging di Romano

D'Ezzelino (rispettivamente province di Venezia e Vicenza). Le posizioni aperte riguardano particolarmente: stampatori addetti al confezionamento e alla distribuzione del prodotto; ingegneri meccanici ed elettronici; sviluppatori di software e informatici per le aree cloud, help desk e digitale. Fattore interessante è che l'azienda assume anche personale senza esperienza specifica, dato che ha "messo in piedi" corsi di formazione per i possibili nuovi lavoratori.

Mazars, oltre 40 posizioni aperte

Mazars, Gruppo internazionale specializzato in servizi professionali di audit, tax e advisory, oltre alle sedi di Milano, Roma, Torino e Firenze, ha inaugurato una nuova realtà anche a Bologna e conta di rafforzare le sedi nel Nord Est, tra Padova e Verona, con un piano di assunzioni importanti. Una realtà che conta oggi circa 400 persone e che ha l’obiettivo di arrivare, entro la fine dell’anno fiscale, a 450. Un obiettivo ambizioso con oltre 40 posizioni aperte in tutta Italia, che vuole essere la continuazione della strada in ascesa già intrapresa l'anno precedente: +100 nuovi assunti (l’81% under 30). Inoltre da sempre porta avanti l’idea di “smart working in smart place”. Gli interessati possono inviare il proprio cv a: jobs@mazars.it.

Tre concorsi per assumere 35 persone in Azienda zero

Azienda zero della Regione Veneto ha indetto tre concorsi per la copertura, in totale, di 35 posti per

personale di vario livello, per assunzioni a tempo indeterminato. I concorsi prevedono la selezione dei seguenti profili: 14 posti di coadiutore amministrativo, 11 posti di assistente tecnico, dieci posti di

assistente tecnico-perito meccanico. Come requisiti specifici, ogni profilo richiede un titolo di studio,

diploma di istruzione secondaria di secondo grado o laurea triennale o magistrale a seconda del profilo prescelto. La scadenza per tutti e tre i concorsi è fissata al 21 febbraio 2022.

Nuove assunzioni in BonusX

BonusX, la start up nata per digitalizzare le trafile burocratiche e aiutare i cittadini ad accedere ad agevolazioni e bonus pubblici in modo veloce, chiude una raccolta complessiva di un milione di euro tra equity, fondo perduto e finanziamenti. L’obiettivo è poter fornire oltre 100 servizi integrati agli utenti, espandendo le agevolazioni in piattaforma oltre il welfare pubblico. L'organico, a oggi formato da cinque figure, ha l’obiettivo di superare le dieci figure totali entro marzo 2022.