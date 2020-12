COMMENTA E CONDIVIDI











Se gran parte del pianeta è alle prese col Covid, l’Africa registra solo il 5% dei casi e il 3% dei decessi. Un apparente “mistero” dovuto, probabilmente, ad un aspetto che può essere la forza del continente africano, la demografia. In Africa, infatti, solo il 5,6% della popolazione ha più di 60 anni, mentre in Europa oltre il 25,5%.

Proprio la demografia è “la ragione per cui imprenditori e professionisti italiani devono cambiare sguardo sull'Africa” afferma il fondatore di vadoinafrica.com, Martino Ghielmi, convinto che sia essenziale “superare l’idea del continente senza speranza, di guerre, povertà e malattie” per dedicare invece tempo ed energie a capire come costruire interazioni win-win. La community digitale da lui fondata conta oltre 10mila iscritti, imprenditori e professionisti, accomunati dalla conoscenza della lingua italiana e dalla mentalità collaborativa. Ogni giorno nel gruppo Facebook privato vengono condivise esperienze, contatti e informazioni utili. Una modalità di lavoro che ha favorito dozzine di nuove partnership e sinergie in modalità, risparmiando tempo e denaro.

L’evento Africa21, venerdì 4 dicembre, vuole mostrare ad imprenditori e professionisti del nostro Paese le innumerevoli possibilità di relazione con il continente africano creando uno scambio di esperienze e informazioni con chi lavora in loco. Ideato da Ghielmi insieme a Fabio Santoni, consulente con oltre vent’anni di esperienza nell’internazionalizzazione delle Pmi italiane nel mondo, Africa21 si propone di mostrare trend, condividere competenze e aiutare ad evitare errori di approccio.