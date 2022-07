COMMENTA E CONDIVIDI













E così è arrivato il momento: dopo la recente presentazione statica a Cascais, possiamo adesso toccare con mano la versione familiare di un prodotto "bandiera" per Opel. La nuovissima Opel Astra Sports Tourer si aggiunge alla nuova Opel Astra 5 porte nella gamma Opel Astra: per la prima volta in versione plug-in hybrid con due livelli di potenza e dal 2023 nella versione Opel Astra Sports Tourer elettrica. Il propulsore turbo benzina 1.6 assistito da un motore elettrico con batteria agli ioni di litio da 12,4 kWh ricaricabile in circa due ore con wallbox da 22 kW le consente fino a 60 km di guida a zero emissioni e adotta un cambio automatico a 8 velocità, con prestazioni degne di nota: velocità massima di 225 km/h (135 km/h in elettrico) e accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi.

Le versioni con motori endotermici offrono motori turbo benzina a iniezione diretta da 1,2 litri, completamente in alluminio, da 81 kW/110 CV e coppia massima di 205 Nm o da 96 kW/130 CV e 230 Nm, con cambio manuale a sei rapporti o automatico a otto velocità e consumi nel ciclo misto WLTP1 pari a 5,7-5,6 l/100 km e emissioni di CO2 di 130-127 g/km. La versione Diesel da 1.5 litri da 96 kW/130 Cv e coppia massima di 300 Nm, ancora presente tra le proposte, può essere dotata di cambio manuale a sei velocità o automatico a otto rapporti.

Com'è. Il design è convincente e con un forte family feeling derivato dal nuovo corso stilistico assai distintivo della casa di Russelsheim, denominato Opel Vizor; Lunga 4,64 metri e larga 1,8 m, nuova Opel Astra Sports Tourer è più corta di 6 cm rispetto alla vettura precedente, ma con un passo di 2,73 m, 5,7 cm più lungo del modello precedente, e con un bagagliaio da circa 600 a ben 1.634 litri con i sedili posteriori abbattuti (Opel Astra Sports Tourer plug-in hybrid 516 – 1.553 litri). I fari anteriori attivi Intelli-Lux LED® Pixel Light hanno adesso ben 168 elementi LED, 84 in ciascun faro, per una meticolosa regolazione del fascio luminoso, anche in presenza di veicoli provenienti in senso opposto. L’abitacolo vanta un ampio posto guida digitale, con due schermi da 10” integrati, con comandi fisici e tasti ridotti al minimo; non mancano sistemi di assistenza alla guida d’avanguardia, come telecamera multifunzione nel parabrezza, quattro telecamere nella carrozzeria (una davanti, una indietro e una su ogni lato), cinque sensori radar (uno davanti e uno su ogni angolo), e sensori a ultrasuoni anteriori e posteriori; allerta incidente con frenata automatica di emergenza, rilevamento pedoni, posizionamento attivo che tiene il veicolo al centro della corsia, riconoscimento cartelli stradali, rilevamento stanchezza guidatore, cruise control attivo con funzione Stop & Go insieme alla trasmissione automatica, rilevamento angolo cieco a lunga gittata e rear cross-traffic alert. Da notare i sedili anteriori AGR, i migliori del segmento, con un’ampia gamma di regolazioni opzionali, dall’inclinazione elettrica al sostegno lombare elettropneumatico; riscaldamento a scelta sui sedili anteriori o posteriori esterni, con funzione ventilazione e massaggio per il sedile anteriore insieme alla finitura Nappa o Alcantara.

Come va. Le station wagon o familiari che dir si voglia sono una specie in via d'estinzione ma guidarle è sempre un piacere. Su strada la nuova Opel Astra Sports Tourer dimostra di essere un ottimo compromesso fra praticità e dinamismo: in particolare convince per il suo handling facile e sicuro, oltre che per la notevole silenziosità che fa ancor di più apprezzare la spaziosità e il confort a bordo. Il che non guasta per un prodotto tutto sommato accessibile, già ordinabile a partire da € 25.900 (prezzo chiavi in mano, IPT esclusa).