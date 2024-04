undefined - undefined

Nel 2018, appena sei anni fa, erano fino a 400. Oggi arrivano fino a 650 i chilometri di autonomia con un pieno di corrente della più performante tra le Audi della famiglia e-tron. Al di là di ogni considerazione sulla mobilità elettrica, questo è una dato illuminate per comprendere quale sia stato il progresso del marchio tedesco, e perchè la prospettiva di raggiungere in tempi ravvicinati l'equivalenza funzionale con i motori termici - Audi parla di 700 km - sia più una certezza che un'ipotesi. La sottolineatura è d'obbligo per comprendere con quale impegno e convinzione il costruttore tedesco continui ad investire energie e denaro sulle sua divisione di auto 100% a batteria, che nel corso di quest'anno vedrà ben 6 modelli nuovi o aggiornati, dalla Q4 alla Q6, passando per la A6 e considerando anche le relative versioni Sportback. Un programma frutto degli investimenti di 28 miliardi entro tre anni, il piano più forte della sua storia. Entro il 2026, la gamma full electric Audi arriverà a includere oltre 20 modelli. Successivamente - almeno questo è il programma al netto delle prossime decisioni del governo europeo - saranno lanciate sul mercato mondiale esclusivamente nuove auto integralmente elettriche.

E' con queste premesse che abbiamo verificato su strada la versione 2024 della Q4 -tron, il Suv sportivo che ha debuttato nel 2021 e che Audi ora lancia sul mercato senza novità estetiche ma con aggiornamenti notevoli in tema di prestazioni, dinamismo e velocità di ricarica. Il nuovo motore posteriore offre mediamente alle tre versioni della Q4 e-tron in gamma il 40% in più di potenza e il 75% in più di coppia rispetto alla vettura che va a sostituire. Insieme ai cavalli di potenza (ora da 286 a 340) cresce anche l'autonomia, fino a +19 km: il range della variante Sportback 45 e-tron, la migliore in termini di percorrenza, raggiunge così i 559 chilometri. Maggiore è anche la potenza di ricarica: si ripristinano fino a 175 chilometri di autonomia in 10 minuti collegando la vettura ad una colonnina ad alta potenza. Di serie su tutte le versioni, la funzione plug&charge: nelle stazioni di ricarica compatibili (Ionity ed Ewiva) le auto vengono autorizzate automaticamente all'inserimento del cavo e avviano l'operazione senza bisogno di scheda o app.

Alla superiore efficienza, complice la gestione termica ottimizzata, e all'autonomia più generosa grazie alla nuova chimica delle celle, si accompagnano sterzo più diretto e sospensioni più sportive. Lo abbiamo apprezzato durante il nostro test drive tra Bologna e Pesaro, in un percorso misto dove la Q4 e-tron si è destreggiata agilmente nonostante il peso e le dimensioni. La silenziosità del viaggiare elettrico è esaltata dall'ambiente ovattato dell'abitacolo, mentre lo sterzo estremamente diretto e il settaggio sportivo delle sospensioni consentono anche di divertirsi sulle curve, sempre in perfetta sicurezza. Se proprio vogliamo trovare un difetto ad una vettura quasi incriticabile, l'estetica complessiva con quello spoiler posteriore che stona un po', diciamo che non le fa vincere il premio per l'Audi più bella sul mercato. Ma è sempre una questione di gusti.

Prodotta nello stabilimento Audi di Bruxelles e nel sito multimarca del Gruppo Volkswagen di Zwickau, come tutti i C-Suv Audi a elettroni fa parte dell'unica gamma premium europea full electric integralmente certificata carbon neutral che oltre ad adottare componenti sostenibili derivati dal riciclo, integra il ciclo chiuso del vetro nel processo produttivo.

I prezzi: le nuove Audi Q4 e-tron sono disponibili nelle concessionarie italiane a partire da 57.800 euro per la versione Suv e da 59.800 euro per la variante Sportback.