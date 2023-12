La Qashqai e-Power sulla neve - .

Mettiamola così. La propulsione elettrica vi intriga e pensate che si tratti di un sistema di mobilità sostenibile. Ma non siete ancora pronti a passare risolutamente solo alla spina, per tutti i problemi, anche psicologici, legati alla ricarica. Se questo fosse il caso, potreste prendere in considerazione la proposta che viene da Nissan: Qashqai e-POWER, l’elettrico senza spina che vanta dotazioni tecnologiche ai vertici della categoria. Con una storia che viene da lontano: nel 2007 Qashqai ha inventato il concetto di crossover, conquistando tutti con il suo mix di agilità e compattezza da berlina, combinate con praticità e robustezza da SUV. E adesso il nuovo Nissan Qashqai ha una gamma completa di motorizzazioni elettrificate.

Per capire bene di cosa si tratta, niente di meglio che una corsa a Merano in Alto Adige, attraverso veloci percorsi autostradali, sinuose statali e strade di montagna. Con un pizzico di esclusività in più, trattandosi Nissan della nuova versione speciale in edizione limitata, denominata 90° anniversario, disponibile in soli 900 esemplari per il mercato italiano e caratterizzata da elementi di stile di colore nero che conferiscono alla vettura un aspetto premium e distintivo. Tra le chicche più significative il battitacco con scritta Qashqai illuminata, il tetto panoramico con barre longitudinali, cerchi neri da 18 pollici a cinque razze, oltre ad un pacchetto opzionale presente sull’esemplare oggetto del nostro touring test che comprende Head Up Display da 10,8” che proietta informazioni sull’itinerario, sul traffico o di assistenza alla guida sul parabrezza nel campo visivo del guidatore; caricatore wireless per smartphone; ProPILOT Assist con Navi-link, che regola accelerazione, frenata, stop e ripartenza nella singola corsia, legge i segnali stradali e adatta automaticamente, leggendo i dati del navigatore, la velocità della vettura nelle curve o sulle rampe autostradali. Le combinazioni di colori per gli esterni sono tre, tutte con tetto a contrasto: Pearl White con tetto nero; Black Metallic con tetto grigio e Ceramic Grey con tetto nero, come il nostro esemplare. Creato in collaborazione con il Nissan Design Europe, il centro di progettazione della Casa giapponese situato nel cuore di Londra, la nuova versione speciale di Qashqai è equipaggiata con il propulsore e-POWER molto apprezzato dai clienti: oltre 9.000 quelli italiani e oltre 65.000 quelli europei.





Arrivati a Merano non possiamo che stupirci ancora una volta per questa cittadina che già nell’800 richiamava il gotha della nobiltà asburgica come stazione termale e di cura, in un’atmosfera elegante e mondana: splendidi alberghi, il fastoso Kurhaus, chiese per tutte le confessioni religiose, ville Jugendstil a profusione, in particolare nell’esclusivo quartiere di Maia Alta, ma soprattutto splendide passeggiate immerse nel verde, una in ombra e una al sole a seconda che si venisse in estate o in inverno, lungo il torrente Passirio che scorre nel centro della cittadina. Tutto merito del dottor Huber, che nel 1836 aveva scoperto le qualità curative dell’aria e il benefico effetto dei vini della zona, notizia subito diffusa a Vienna, capitale dell’impero, e in tutta l’Austria, grazie anche all’arrivo dell’Arciduca Asburgo insieme ai più affermati architettiche ricrearono le atmosfere viennesi.

e-POWER è un brevetto Nissan, un unicum nel panorama automobilistico, e rappresenta un approccio rivoluzionario all’elettrificazione della mobilità. È costituito da un motore elettrico da 190 CV che muove le ruote della vettura e un motore termico deputato esclusivamente alla produzione di energia. Praticamente un elettrico con la colonnina di ricarica a bordo. Il sistema non prevede ricarica alla spina e per fare il pieno di energia basta riempire il serbatoio di benzina e viaggiare in elettrico per oltre 1.000 km con un pieno. Fiore all’occhiello di e-POWER è il motore termico da 1,5 litri e 158 CV, appositamente sviluppato per questa applicazione e dotato dell’esclusiva tecnologia del rapporto di compressione variabile, brevettata da Nissan: il sistema sceglie automaticamente il miglior rapporto di compressione per favorire efficienza o prestazioni in funzione delle varie situazioni di guida.

Sono ormai passati i tempi del Gran Premio della Lotteria, ma il fascino dell’Ippodromo di Merano, costruito nel 1935 dal regime per ribadire l’italianità di queste contrade nel quartiere di Maia Bassa, rimane intatto, facendone uno dei ritrovi mondani per eccellenza della cittadina. Il Gran Premio si tiene ancora a fine settembre, ma un motivo di richiamo è certamente costituito anche dalle corse dei cavalli avelignesi, in tedesco Hafling, razza da lavoro locale originaria della vicina stazione montana di Avelengo, posta a 1.290 metri di altitudine.





Il piacere di guida che si prova a bordo della Qashqai E-Power, caratterizzato da una estrema silenziosità e fluidità di marcia, è quello tipico di un EV e il motore termico, che si accende solo quando è necessario, garantisce bassi consumi e basse emissioni. In particolare, l’efficienza è uno dei punti di forza di e-POWER: le ruote della vettura sono mosse esclusivamente dal motore elettrico, con il motore termico che produce energia e può funzionare in un range ottimale di numero di giri, minimizzando consumi ed emissioni di CO2. Questa condizione ha un impatto positivo anche sulle emissioni acustiche e quindi sulla silenziosità e il comfort a bordo. Il motore termico vanta rendimenti molto elevati grazie a una sofisticata tecnologia che permette di avere un rapporto di compressione variabile, regolato automaticamente in funzione della richiesta di forza motrice. In contesti urbani, dove frequenti ripartenze e frenate facilitano la rigenerazione dell’energia, il sistema tende a mantenere il motore termico più spesso spento, con un numero di accensioni circa il 65% in meno rispetto a un sistema ibrido tradizionale. La motorizzazione e-POWER gode inoltre di agevolazioni fiscali (riduzione o esenzione del bollo), costi di RCA agevolati, accesso gratuito alle ZTL nei grandi centri urbani e parcheggio gratuito sulle strisce blu, secondo le diverse disposizioni regionali e locali.



A due passi da Merano, per gli amanti degli sport invernali, c’è Merano 2000, collegata attraverso una funivia che parte dalla Val di Nova, quattro chilometri a est, o da una agile carrozzabile che collega la stazione sciistica, dopo aver oltrepassato Avelengo.

Il sistema ProPILOT con Navi-link regola accelerazione, frenata, stop e ripartenza nella singola corsia, è in grado di leggere i segnali stradali e adattare automaticamente la velocità della vettura. Inoltre, acquisisce i dati dal navigatore e regola la velocità nelle curve o sulle rampe delle uscite autostradali. Ricca dotazione tecnologica di bordo con Head Up Display (HUD) da 10,8” che proietta informazioni sull’itinerario, sul traffico o di assistenza alla guida nel campo visivo del guidatore, nuovo quadro strumenti digitale multifunzione da 12,3” ad alta definizione e nuovo sistema di infotainment e navigazione con schermo digitale touch HD da 12,3”.

I Giardini di Castel Trauttmansdorff sono un altro appuntamento irrinunciabile a Merano. Si estendono su una superficie di 12 ettari disposta a digradare su un dislivello di 100 metri, dove la vista si apre su 80 spettacolari ambienti botanici, sulle montagne circostanti e sulla città. Sui sentieri che si snodano dolcemente lungo il percorso, si va alla scoperta di quattro aree tematiche che ospitano piante provenienti da tutto il mondo, attraversando terrazzamenti soleggiati e ruscelli gorgoglianti. Con un’ospite d’eccezione, che in passato apprezzo questi luoghi: l’imperatrice d’Austria Sissi, che arrivò qui la prima volta a bordo della nuova Ferrovia del Brennero insieme alla cagionevole figlia Marie Valerie, di soli due anni, e fu la prima inquilina ad occupare, il 16 ottobre 1870, le stanze di Castel Trauttmansdorff, appositamente rinnovate e arredate per l'imperatrice, con anche un nuovo ufficio del telegrafo collegato direttamente con Vienna. Insolitamente modesta per il ruolo che ricopriva, l'Imperatrice si limitò a occupare solo poche sale del castello, le quali tuttavia, per la grandiosa veduta sulla valle dell'Adige, per le pregevoli stufe in maiolica, per gli affreschi e i soffitti lignei riccamente decorati, sono ritenute le più belle di tutto il castello. Forse fu grazie al soggiorno dell'Imperatrice Sissi a Trauttmansdorff e alla rapida guarigione della figlia che la cittadina assurse, come luogo di cura, a fama mondiale.

Il nuovo Qashqai e-POWER si avvale della tecnologia e-Pedal Step, tipica delle vetture ad alimentazione completamente elettrica, che permette di accelerare e rallentare usando il solo pedale dell’acceleratore. Il sistema, che si attiva tramite un apposito pulsante sulla consolle centrale, è molto utile e comodo nelle situazioni di guida caratterizzate da frequenti variazioni di velocità. Quando si rilascia il pedale, e-Pedal rallenta la vettura, ma senza arrestarla completamente, questo per facilitare le manovre di parcheggio e alle basse velocità.





Prima di lasciare Merano, non poteva mancare una rapida visita a Scena, immersa tra i meleti seicento metri di altitudine e rifugio dell’Arciduca d’Austria, che vi fece costruire il suo mausoleo in stile neogotico, di fianco alla chiesa parrocchiale, che si riconosce per la bella posizione a sinistra della strada che entra in paese, sovrastato dal castello.

Vettura promossa, verrebbe da dire. E non tanto per l’inedita tecnologia che la rende, con queste precise specifiche, un unicum nel panorama delle proposte elettrificate, quanto per il risultato finale del tutto convincente: silenziosità sorprendente, fluidità di marcia del tutto simile alle vetture totalmente elettriche e consumi contenuti. Ad un prezzo impegnativo ma accettabile, che per la 90° anniversario è di 42.250 euro, ma che parte per la versione base da 37.320 euro.