Per nove aziende europee su dieci la formazione resta un aspetto centrale della propria cultura aziendale. Lo rivela l’ultimo Corporate Learning Benchmark di MobieTrain, una ricerca condotta dall'app specializzata in percorsi di micro-learning gamificati per le aziende. La formazione è indicata come priorità di “livello elevato” o “massimo” dal 74% delle aziende e il 91% degli intervistati ha riferito che, nel 2023, il budget destinato alla formazione resterà invariato o addirittura incrementato, con particolare attenzione all’apprendimento digitale. Partendo dall’analisi della formazione adottata internamente nelle singole organizzazioni, le aziende intervistate hanno evidenziato tre principali problematiche: la formazione non è sufficientemente misurabile (38%), i dipendenti non ricordano ciò che hanno imparato (39%) e la formazione non è ancora ben adattata alle esigenze del personale (35%). Quando si parla di crescita e formazione dei dipendenti, le preoccupazioni delle aziende europee riguardano in particolare il personale frontline. Il 30% degli intervistati afferma che è difficile raggiungerli con un'offerta di percorsi formativi adeguata. La ricerca, che ha preso in esame diversi Paesi tra i quali Italia, Spagna, Belgio e Olanda, mette in luce le principali differenze soprattutto in termini di finalità dell'apprendimento online. Le aziende olandesi, per esempio, sottolineano l'importanza di un onboarding efficiente. Le aziende italiane e spagnole sperano di aumentare la produttività dei dipendenti con la formazione. Gli intervistati belgi hanno invece forti aspettative su tre fronti: onboarding, produttività e coinvolgimento. E in Italia? Uno dei punti più critici sottolineati dalle aziende italiane, come dichiara il 49%, riguarda l’assenza di una formazione personalizzata, coerente con le esigenze, le mansioni e le sfide del singolo dipendente. «Molto spesso i metodi di apprendimento utilizzati dalle aziende risultano poco efficaci, se non fallimentari, proprio perché il dipendente non si sente sufficientemente motivato, questo nonostante sia dimostrato che un maggiore coinvolgimento del personale conduce a livelli superiori di produttività, mantenimento della conoscenza e qualità delle prestazioni - spiega Francesca Dellisanti, Sales Executive di MobieTrain Italia -. In Italia, l’ostacolo più comune alla formazione, specialmente quella non tradizionale che si basa su applicazioni e piattaforme di apprendimento interattivo, è determinato dalle priorità aziendali: questo perché non in tutte le organizzazioni si è compresa appieno l’efficacia di simili meccanismi di gamification all’interno del contesto lavorativo. Come tracciato dal nostro ultimo Osservatorio, stiamo però assistendo a un enorme cambiamento del settore all’interno del quale la digitalizzazione della formazione aziendale sta giocando e giocherà un ruolo sempre più centrale». Come emerge dal Rapporto 2022 dell’Osservatorio Ristorazione, gli imprenditori del settore lamentano la difficoltà relativa alla ricerca e formazione del personale. Per rispondere a questa necessità MobieTrain e Ubri-Unione brand ristorazione italiana hanno siglato un accordo con l’obiettivo di offrire una nuova esperienza di apprendimento al comparto della ristorazione. L'utilizzo di nuove metodologie, come il microlearning e la gamification, e le tecnologie a supporto della formazione consentono di migliorare l’esperienza di apprendimento dei dipendenti con effetti positivi sul loro engagement, sulle loro performance e più in generale su un senso di diffuso apprezzamento della cultura aziendale.

Numerosi i corsi di formazione: dalla finanza alla sostenibilità, dalla tecnologia alla giurisprudenza

Epicode lancia il primo corso in Digital Marketing Technology, che unisce digital marketing e tecnologia e che ha l’obiettivo di costruire professionalità pienamente in linea con quanto richiesto dal mercato del lavoro in questo momento. Fino al prossimo 10 febbraio sarà possibile candidarsi per accedere alle lezioni. Il corso avrà una durata di tre mesi, sarà full time con lezioni 100% online e partirà il prossimo 20 febbraio. Un corso costruito sulla base delle esigenze delle oltre 800 aziende che fanno parte del network di Epicode: tutte hanno la necessità di puntare su figure che sappiano coniugare digital marketing e tecnologia, perché il futuro del web marketing è nelle mani di chi sa costruire siti, progettare funnel, raccogliere e analizzare i dati. Per maggiori informazioni è possibile consultare il link: https://epicode.com/it/corso-digital-marketing-technology/. L’educazione alla sostenibilità è il fattore chiave per produrre un vero cambiamento e l’educational technology ne è lo strumento decisivo. Ne sono pienamente convinti i fondatori della start up benefit Geco che hanno scelto di puntare sul potenziamento della piattaforma virtuale creata nel 2021 che ora, con Geco for school, vuole consolidare la propria leadership nella formazione digitale delle nuove generazioni legata alla sostenibilità e all'economia verde. Quello dell'educational technology e del digital learning è un mercato che in Italia vale quasi 20 miliardi di euro: le imprese vi investono annualmente il 47% del proprio budget di formazione, mentre l’86% delle scuole e il 77% delle Università considerano gli investimenti futuri in tecnologie digitali un obiettivo strategico, ritenendo che la didattica immersiva rappresenti il futuro della formazione (fonte: Osservatorio EdTech della School of Management del Politecnico di Milano). Nella piattaforma virtuale in 3D i ragazzi possono intraprendere percorsi appositamente studiati per sviluppare competenze e accrescere la conoscenza sui temi del Green New Deal, anche attraverso la gamification e le web serie. Attualmente è in corso, fino a marzo 2023, la seconda edizione di Geco for school (https://www.gecoforschool.com). Le Compagnie Assicurative del Gruppo Intesa Sanpaolo Vita lanciano un’iniziativa dedicata ai giovani, con l’obiettivo di diffondere il valore della protezione e della cultura assicurativa e far comprendere, con un linguaggio ironico e adatto ai tempi, come gli strumenti assicurativi e previdenziali possano essere preziosi alleati delle nuove generazioni. Le informazioni e il regolamento per partecipare a La sfida sono disponibili sul sito lasfida.inactionesg.it, dove è possibile iscriversi compilando tutti i campi richiesti e seguendo un tutorial. Sarà Christine Lagarde la prossima ospite dell’Osservatorio Permanente Giovani – Editori. La presidente della Bce ha accolto l’invito di Andrea Ceccherini e sarà in Italia il prossimo 31 marzo 2023 per partecipare a Firenze a un appuntamento pubblico del ciclo Nuovi incontri per il futuro. La presidente della Bce e il numero uno dell’Osservatorio Andrea Ceccherini incontreranno insieme oltre 400 studenti europei, che partecipano all’iniziativa di economic e financial literacy Young Factor per confrontarsi sulle sfide del futuro. La Scala società tra avvocati rinnova anche nel 2023 il suo impegno nell’offrire opportunità concrete a chi si affaccia per la prima volta al mondo della professione legale e lancia la quarta edizione di La Scala Youth Programme, iniziativa dedicata ai giovani talenti, che si rivolge a 20 neolaureati in giurisprudenza interessati a un percorso di approfondimento teorico e pratico focalizzato sul diritto bancario. Il progetto porterà i quattro più meritevoli a un inserimento nello studio per un percorso di pratica forense retribuita. Per consultare il bando e candidarsi è possibile visitare il seguente link: https://lascalaw.com/la-scala-youth-programme/. Il Centro sulla logistica e il Supply chain management della Liuc Business School hanno in programma un calendario di appuntamenti di formazione manageriale, studiato per far fronte alle esigenze delle aziende che si trovano a gestire supply chain sempre più complesse. Questa l’agenda per il 2023:

DEMAND, INVENTORY & SUPPLY PLANNING

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

SUPPLY CHAIN EXCELLENCE

Il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Teramo ha siglato un accordo di partnership con Adecco Italia e Mylia, società specializzate di The Adecco Group che sviluppano e valorizzano il capitale umano e la formazione, per definire un stretta collaborazione nell’ambito del master di secondo livello in Innovazione e trasformazione digitale nella Pubblica amministrazione che inizierà a febbraio 2023 ed il cui obiettivo è la formazione delle future diligence e governance dei settori pubblici. Sono aperte le iscrizioni alla III edizione della Webinar Series Prevenzione e contrasto della criminalità di impresa, organizzata dall'Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa con la collaborazione di Anac (Autorità Nazionale Anti Corruzione), Transparency International Italia e lo Studio Carnà&Partners. La scadenza per presentare domanda è fissata a lunedì 30 gennaio 2023. Il corso si rivolge a laureati/e (almeno triennali) in materie coerenti con le tematiche sviluppate nel corso dei webinar (giurisprudenza, scienze politiche, economia eccetera). Il corso ammette 60 partecipanti e permette di ottenere, al suo termine, 2 Cfu. Lo svolgimento delle lezioni è fissato tra febbraio e luglio 2023. Infine, l’avvento di fenomeni tecnologici come il Metaverso, l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata stanno cambiando il mondo e riscrivendo le regole del mondo del lavoro e di conseguenza anche la formazione deve cambiare approccio e adattarsi a cambiamenti continui per supportare i professionisti del futuro. Infatti, secondo la ricerca di “70+ statistiche sull’intelligenza artificiale per il 2023”, il 38% dei posti di lavoro negli Stati Uniti potrebbe essere ad alto rischio di automazione entro i primi anni del 2030 e tra 75 e 375 milioni di dipendenti dovranno riqualificarsi e cambiare carriera. In questo scenario AcademyQue, business school digitale con 9mila ore di formazione offerte all’anno, lancia per la prima volta in Italia, il metodo evoluto dell’HyFlex basato su una combinazione di metodi di studio tradizionali e tecnologie avanzate per fornire un'esperienza di apprendimento personalizzata e basata sull’idea che il connubio tra informazione e intelligenza artificiale costituisca la nuova energia elettrica. Il metodo “flessibile” di AcademyQue permette di costruirsi una formazione “su misura” e senza limiti.