Il Gruppo Koelliker, azienda leader italiana nella proposta di soluzioni di mobilità sostenibili ed intelligenti, presenta Koelliker Hub, il luogo in cui la dimensione di vero e proprio brand retail della nuova mobilità prenderà forma e nel quale i clienti – privati e business – troveranno una risposta ai propri bisogni specifici di mobilità, grazie ad un’ampia scelta di soluzioni, presentate in modo sempre più innovativo, immersivo e coinvolgente. Con le zone dedicate al rapporto con i clienti disegnate e progettata con Pininfarina – icona del design italiano nel mondo, oltre ad aver contribuito a scrivere la storia dell’industria automobilistica globale - il Koelliker Hub sarà inaugurato in autunno in Via Gallarate 199 a Milano, un luogo particolarmente significativo per l’automotive milanese per aver ospitato a lungo nel recente passato la sede milanese di Peugeot. Koelliker Hub - assicura una nota - "esprimerà a tutti gli effetti la nuova esperienza cliente del Gruppo, nella quale il cliente sarà sempre di più al centro di ogni scelta e portato a vivere esperienze esclusive che coniugano il mondo fisico e quello digitale attraverso il design e la tecnologia".

Nel Koelliker Hub il cliente vivrà un’esperienza immersiva avendo a sua completa disposizione tutti i brand distribuiti dal Gruppo e potrà scegliere le soluzioni di mobilità più adatte alle sue esigenze: dalle autovetture alla micromobilità, dai veicoli commerciali all’usato. All’interno dell’ampio spazio in Via Gallarate sarà presente Redrive, il market place fisico e digitale per la gestione integrata dell’usato, e i negozi dei marchi distribuiti da Koelliker, quali Mitsubishi, Aiways e KG Mobility (ex SsangYong), Microlino e Koellliker powered by Askoll, Maxus, Wuzheng, EVUM, B-On e Regis: tutti insieme come parte dell’offerta di soluzioni di mobilità a 360 gradi di Koelliker.

Il Koelliker Hub ospiterà inoltre il nuovo quartier generale del Gruppo, riunendo in un’unica location tutte le attività, inclusa la nuova Koelliker Academy, il centro dedicato alla formazione commerciale, tecnica e manageriale del personale del Gruppo e della propria rete di dealers. Ma sarà molto di più: è stato infatti pensato e progettato per essere uno spazio fisico di incontro, di confronto, di contaminazione e collaborazione intorno al tema della mobilità sostenibile del futuro. All’interno dello spazio saranno messi a disposizione uffici, spazi di co-working ed aree di possibile contatto col pubblico per tutte quelle realtà quali aziende, startup o professionisti che fanno di innovazione e sostenibilità due elementi chiave del loro business. L’idea ha come scopo quello di lavorare insieme - in un ambiente di contaminazione e collaborazione - allo sviluppo di nuove idee e soluzioni per una crescita comune.

“Noi del Gruppo Koelliker portiamo avanti il nostro obiettivo di affermarci come player di assoluta rilevanza all’interno del mercato dell’automotive”, spiega Marco Saltalamacchia, Executive Vice President & CEO, Gruppo Koelliker. “E non lo facciamo soltanto continuando ad importare e distribuire brand innovativi e sostenibili che permettano al cliente di trovare la soluzione più giusta in riferimento al proprio bisogno. Vogliamo essere anche un punto di riferimento per tutte le realtà impegnate nello sviluppo di idee e progetti per una mobilità sostenibile del futuro, perché crediamo fortemente che la nuova mobilità sia un tema di sistema. Per questo, abbiamo fortemente voluto realizzare una visione, quella del Koelliker Hub: la casa nella quale idee, competenze e innovazione si incontrano, si fondono e portano allo sviluppo di nuovi progetti per la mobilità del futuro e non solo, ma che trovano nell’auto un punto di partenza o di arrivo. Koelliker Hub sarà esattamente questo: una vetrina importante e dirompente dei prodotti importati e distribuiti dal Gruppo, ma anche un luogo stimolante messo a disposizione di tutte quelle realtà che vogliono condividere conoscenza, know how ed idee al fine di sviluppare insieme qualcosa di assolutamente inedito, o che semplicemente cercano uno spazio stimolante nel quale dare forma ai loro progetti”.

Il Gruppo Koelliker dà a tutti la possibilità di inviare le proprie idee e la propria candidatura per entrare a far parte dell’Hub, ed esserne parte integrante. Andando sul sito Koelliker, sarà possibile inviare il proprio progetto e mettersi in contatto con il Gruppo.