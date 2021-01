il patrimonio netto di Bezos, fondatore di Amazon e uomo più ricco del pianeta, è stimato oggi in 184 miliardi di dollari, 4,2 miliardi in meno rispetto a mercoledì, mentre quello di Musk, che ha creato Tesla, è in crescita di 4,8 miliardi, a 181 miliardi .Entrambi sono molto staccati da Bill Gates , che è al terzo posto con un patrimonio stimato in 132 miliardi di dollari

I movimenti quotidiani nella classifica di Bloomberg si spiegano interamente con le dinamiche di Wall Street. Il patrimonio di Musk è fatto dai suoi 170 milioni di azioni Tesla, più l’opzione per comprarne altri 16,9 milioni a inizio 2021: il titolo Tesla ha guadagnato un incredibile 743% lo scorso anno e ora vale 806 dollari (la capitalizzazione, a 766 miliardi di dollari, è pari a 1.598 volte gli utili che l’azienda è in grado di generare attualmente). Bezos ha invece 53,2 milioni di azioni di Amazon, ma non ha opzioni per comprarne altre (e ha dovuto cederne 19,7 milioni alla ex moglie MacKenzie Scott dopo il divorzio). Le azioni di Amazon valgono 3.193 dollari e la capitalizzazione dell’azienda, a circa 1.600 miliardi, è pari a circa 94 volte gli utili che Amazon ha generato nel 2020.