L’amministrazione Biden starebbe valutando di mettere sotto revisione per rischi sulla sicurezza nazionale diverse attività di Elon Musk, incluse l’operazione di acquisizione di Twitter e la rete di satelliti Starlink.

Secondo indiscrezioni raccolte dall’agenzia finanziaria Bloomberg, alla Casa Bianca c’è preoccupazione sul ruolo dell’imprenditore di Tesla nel conflitto tra Russia e Ucraina. Non è piaciuta la minaccia di Musk di sospendere il servizio Starlink che da febbraio ha garantito la connessione a Internet all’esercito ucraino, perché i costi a carico dell’azienda sono esagerati (si parla di circa 20 milioni di dollari al mese per le attività dei satelliti).

Una minaccia ritirata qualche giorno dopo, con qualche polemica: «Al diavolo – ha scritto Musk su Twitter – anche se Starlink continua a perdere denaro e altre aziende stanno ottenendo miliardi di dollari dai contribuenti, continueremo a finanziare il governo Ucrainio gratis».

Più in generale, a Washington Musk è considerato troppo sensibile alle posizioni russe a causa dei suoi tweet a favore di soluzioni per la pace con diverse concessioni a Mosca.

Anche l’operazione con cui Musk sta cercando di acquisire Twitter sarebbe nel mirino delle autorità. In questo caso il problema sono i compagni di avventura di Musk, che per comprare il social network ha creato una cordata che include il principe saudita Alwaleed bin Talal, il fondo sovrano del Qatar e la società di criptovalute Binance (che ha sede tra Isole Cayman e Seychelles ma è fondata e guidata dal cinese Changpeng Zhao).

Sull’acquisto di Twitter in un’operazione da 43 miliardi di dollari, comunque, Musk sembra sempre ben poco convinto: il Washington Post ha scritto che Musk ha spiegato agli investitori di avere intenzione di tagliare drasticamente i dipendenti dell’azienda, da 7.500 a 2000 (sarebbe un -75%). Anche senza l’intervento di Musk, ha aggiunto il giornale controllato da Jeff Bezos di Amazon, gli attuali manager di Twitter contano di tagliare i dipendenti di un terzo per risparmiare 800 milioni di dollari all’anno e contenere le perdite. Un’indiscrezione, questa, smentita dai manager di Twitter in una nota interna.