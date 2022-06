La folla in Piazza Duomo a Milano per l'esposizione delle vetture di MIMO 2022 - .

La folla attorno alle vetture, l'entusiasmo, la curiosità. E i giovani soprattutto, quelli che secondo una corrente di pensiero non amano più l'automobile e la considerano un residuato d'altri tempi. La realtà invece sembra ben diversa: è bastato verificare la quantità di persone in strada durante il passaggio della "corsa più bella del mondo" che si è conclusa sabato sera per rendersene conto. O vedere con quale voglia e stupore la gente ha ammirato le vetture esposte lo scorso fine settimana a Milano e a Monza durante MIMO 2022, la grande festa dedicata alle quattro ruote (ma anche alle moto). Insomma un grande successo per entrambe le manifestazioni, e se per la 1000 Miglia non c'erano dubbi in virtù del fascino che questa rievocazione continua a emanare, più sorprendete è stato il riscontro di MIMO, dove protagoniste sono state soprattutto le vetture di nuova produzione e le super-car.

Tanti gli appassionati all'Autodromo di Monza per MIMO 2022 - .

La manifestazione milanese tra Piazza Duomo e l'Autodromo di Monza si è confermata come punto d’incontro tra i brand, il pubblico e i media, riportando al centro dell’attenzione il prodotto. Ne sono state la prova l’entusiasmo riscosso dall’esposizione gratuita e a cielo aperto delle novità in centro di Milano, e la folla accorsa al circuito che in due giorni ha dimostrato quanto sia trainante la passione per le quattro ruote, con una notevole presenza di giovani tra i paddock e le tribune del tempio della velocità Quattro giorni di passione, di motori che rombano in pista, di tecnologie al servizio di una mobilità sostenibile e a misura di cittadino, di approfondimenti, di parate vista Duomo, di selfie e di QR code da scaricare per sapere tutto dei nuovi modelli in arrivo sul mercato. MIMO 2022 chiude dunque con un bilancio nettamente positivo e dà appuntamento al 2023 per la 3ª edizione. Secondo Andrea Levy, presidente del Motor Show: “MIMO si conferma una manifestazione in crescita: abbiamo rivisto i paddock pieni, le famiglie, i giovani davanti alle pedane con le auto esposte. Abbiamo rimesso i motori al centro, in versione statica e nei test drive, che sono andati benissimo”.

Andrea Vesco e Fabio Salvinelli vincitori della 1000 Miglia 2022, a bordo di un'Alfa Romeo 6C 1750 SS ZAGATO del 1929 - .

Da Milano a Brescia, dove si è conclusa la 1000 Miglia, stesso copione. Scortati dall'entusiasmo del pubblico, con 425 auto al via, 257 località attraversate tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Toscana e Liguria, 115 prove cronometrate, 29 nazioni rappresentate, Andrea Vesco e Fabio Salvinelli hanno vinto l'edizione 2022, a bordo di un'Alfa Romeo 6C 1750 SS ZAGATO del 1929, replicando il successo ottenuto nell'edizione 2021. Per Vesco, primo anche nel 2020 a fianco di papà Roberto, c'è la doppia soddisfazione di aver sfatato un tabù che resisteva da 22 anni. Solo Giuliano Cané, tra il 1998 e il 2000, era riuscito a imporsi in tre edizioni consecutive della corsa. Al secondo posto, proprio come un anno fa, l'equipaggio numero 40 formato da Andrea Luigi Belometti e Gianluca Bergomi su Lancia Lambda Spider Tipo 221 del 1929. Terzo gradino del podio per l'equipaggio numero 8 formato da Lorenzo e Mario Turelli su O.M. 665 S MM Superba 2000 del 1929.