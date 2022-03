Un'immagine dell'edizione 2021 del Milano-Monza Motor Show - .

Sarà il MIMO Pass, il biglietto elettronico gratuito, la grande novità della 2ª edizione di Milano Monza Motor Show, che si svolgerà dal 16 al 19 giugno 2022. A MIMO sono attesi 500.000 visitatori che potranno vedere l’esposizione all’aperto di novità auto e moto di oltre 50 brand nel centro di Milano, insieme a una spettacolare presentazione dinamica delle anteprime in piazza Duomo in occasione della Premiere Parade nella giornata inaugurale giovedì 16 giugno 2022. Accanto alla mostra a Milano, i visitatori vivranno un adrenalinico fine settimana nell’Autodromo di Monza, nell’anno delle celebrazioni del suo Centenario, con il passaggio dell’ultima tappa della 1000 Miglia, il Trofeo MIMO 1000 Miglia, e diversi meeting di supercar e hypercar.

Secondo Andrea Levy, Presidente MIMO, "questa è una manifestazione popolare basata sulla passione e sulla volontà di portare le novità dei brand tra la gente, in un luogo normalmente frequentato come piazza Duomo: una grande occasione per avvicinare un pubblico trasversale, e soprattutto i giovani, al mondo automotive. Il tutto con un evento integrato nel territorio e che intende essere volano per una ripartenza economica basata sui settori automobilistico, del turismo e del commercio”.

Il biglietto elettronico gratuito MIMO Pass consentirà ai visitatori l’accesso a tutte le aree della manifestazione, come i test drive nel centro di Milano e l’ingresso a paddock e tribune dell’Autodromo Nazionale di Monza, oltre a una serie di convenzioni e sconti per trasporti, musei, hotel, ristoranti e impianti sportivi. Basterà compilare il form già on line su www.milanomonza.com per ottenere il proprio MIMO Pass nominale.

Per Martina Riva, Assessore allo Sport del Comune di Milano: “MIMO pass rappresenta a tutti gli effetti uno strumento innovativo, perfettamente in linea con la volontà di questa amministrazione di favorire un turismo integrato, che permetta ai visitatori di cogliere a 360 gradi tutto ciò che Milano può offrire. Grazie alle convenzioni che saranno stipulate con i settori dello sport e dei beni culturali, chi parteciperà a MIMO potrà contestualmente usufruire di agevolazioni per visitare i principali musei cittadini e avrà

inoltre accesso a un evento completamente gratuito”.

Oltre a rendere più accessibile il mondo della cultura, MIMO Pass sarà anche lo strumento per accedere a una nuova grande novità del Milano Monza Motor Show: promozioni e offerte commerciali studiate ad hoc per i giorni del MIMO da parte delle case automobilistiche. I test drive con possibilità di vendita diretta seguono la mission di MIMO di voler essere traino della ripresa del sistema automobilistico, facendo da volano agli acquisti e promuovendo così un ricambio del parco auto nazionale con vetture più moderne e dotate di motorizzazioni più moderne e sostenibili: elettriche, plug-in o con motorizzazioni termiche da consumi contenuti.

MIMO Pass sarà necessario per il pubblico per l’ingresso in Autodromo sabato 18 giugno, quando passerà l’ultima tappa della 1000 Miglia, oltre alle supercar e hypercar moderne che parteciperanno al Trofeo MIMO 1000 Miglia, il tour per collezionisti per il quale sono previste partenza da Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, e sono già aperte le iscrizioni. Domenica 19 giugno la giornata sarò dedicata a vivere l’Autodromo Nazionale di Monza con la propria supercar attraverso track day, o a bordo dei modelli proposti dalle case negli hot lap in pista. MIMO 2022 vedrà un ciclo di convegni organizzati in collaborazione con Regione Lombardia, panel e talk che approfondiranno le tematiche di innovazione e ricerca, mobilità integrata, sostenibilità ambientale grazie alla tecnologia, nuovi carburanti insieme alle aziende e alle case automobilistiche coinvolte.

Il sito della manifestazione, www.milanomonza.com, sarà costantemente aggiornato con informazioni su MIMO PASS, sui programmi del Trofeo MIMO 1000 Miglia e sul calendario delle attività della 2ª edizione di Milano Monza Motor Show, organizzata in

collaborazione con Regione Lombardia, ACI, ACI Milano e i Comuni di Milano e Monza.