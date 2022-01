Numerose posizioni aperte per incaricati alla vendita - Archivio

Migliaia le opportunità di lavoro in tutta Italia. Sono più di 1.200 le ricerche attive solo nel Nord Italia tramite Etjca. In Lombardia si ricercano prevalentemente addetti alla logistica e al magazzino e alla produzione nel settore della cosmesi. In Veneto e in Piemonte il settore dell’industria metalmeccanica ha all’attivo più di 150 ricerche, si ricercano inoltre addetti all’industria della gomma e della plastica e all’industria della carta. In Liguria l'Agenzia per il lavoro ricerca figure da inserire nella grande distribuzione. In Emilia Romagna sono ricercate oltre 220 figure, con focus sul settore dell’industria alimentare e dalla logistica e produzione. In Abruzzo e Umbria si ricercano canditati da inserire nel settore dell’industria metalmeccanica e della grande distribuzione. Nel Lazio si ricercano più di 20 addetti alle pulizie industriali e diverse figure nel settore dell’industria metalmeccanica, anche in Toscana si selezionano operai e tecnici dell’industria metalmeccanica. Anche nel Sud Italia e nelle Isole non mancano le proposte di lavoro, soprattutto nel settore hotellerie e ristorazione, che ha all’attivo diverse ricerche in Puglia e Sicilia, inoltre nelle due regioni si ricercano operatori call center e addetti alle vendite. In Sardegna si ricercano addetti ai servizi finanziari e addetti letturisti. Tutte le offerte di lavoro sono visualizzabili all’indirizzo: www.etjca.it.

E-work apre nuove filiali e assume 50 persone

Nel 2022 saranno 12 le nuove aperture di E-work nel Centro-Nord Italia, in particolare concentrate in Piemonte (Vercelli, Borgosesia), Lombardia (Brescia, Villongo, Treviglio, Milano), Veneto (Conegliano, Thiene), Emilia Romagna e Toscana: un rafforzamento che porterà da 36 a 48 le filiali complessivamente presenti sul territorio nazionale e sarà sostenuto da un piano di assunzioni interne. Le prime assunzioni, 50 già previste nel primo semestre dell’anno, andranno a integrare con nuove professionalità l’organico del Gruppo, attualmente composto da 210 professionisti del settore Hr con cui serve annualmente oltre 1.500 aziende. Tra le figure maggiormente ricercate per lo sviluppo del Gruppo ci sono: responsabili di filiale, commerciali e recruiter, ma anche specialisti della formazione e professionisti per le funzioni di staff (maggiori informazioni sulle opportunità di candidatura sono disponibili sul sito: https://www.e-workspa.it/).

Le occasioni per il professionista della sostenibilità​​

Secondo un recente studio condotto da Hunters Group, società specializzata nella ricerca e selezione di personale qualificato, ci sono ottime occasioni per il sustainability manager, il professionista della sostenibilità che agisce in maniera trasversale sulle varie funzioni operative e strategiche. Per questo motivo, le sue competenze devono essere molto trasversali, per integrarsi nella realtà operativa, analizzarla e adottare strategie innovative. Inoltre deve essere in grado di interfacciarsi con i vari reparti: dagli acquisti alla produzione alla comunicazione con l’ufficio stile, al fine di ottimizzare buone pratiche produttive. Questa figura deve essere attenta anche al lato economico, adottando scelte e strategie che tengano conto delle implicazioni finanziarie, oltre che organizzative e culturali, per garantire che lo sviluppo sostenibile sia compatibile con il profitto aziendale. Sebbene non esista ancora uno specifico percorso accademico, le lauree in Economia aziendale e management, quelle in Ingegneria gestionale e quelle in Giurisprudenza sono un buon punto di partenza. Non mancano, inoltre, numerosi corsi di specializzazione o master post laurea, organizzati da Università italiane e straniere. In Italia, la retribuzione annua lorda prevista per questo tipo di profilo è compresa in una forbice di 50mila e 65mila euro.

Univendita, le aziende associate cercano 19.330 incaricati

Dal settore dei cosmetici a quello alimentare, e ancora elettrodomestici, prodotti per la casa e viaggi: le aziende associate a Univendita ricercano in tutta Italia collaboratrici e collaboratori per farne consulenti esperti nel proprio settore di riferimento, professionisti in grado di proporre alla clientela un’esperienza d’acquisto personalizzata e di alto livello. Sono infatti attualmente ben 19.330 le posizioni aperte in tutta Italia presso le imprese associate a Univendita, la maggiore associazione del settore della vendita a domicilio. Attraverso questo link è possibile conoscere tutte le offerte di lavoro e i riferimenti per candidarsi: https://univendita.it/posizioni-aperte/. In particolare:

- 6.000 incaricati alle vendite, 1.500 capogruppo, 30 responsabili di zona. In tutta Italia per Avon Cosmetics Srl (Prodotti cosmetici, prodotti moda e per la casa). Riferimenti: Tel. 02.96485111 - avon@avon.it

- 400 operatori di vendita, 800 promoter. In tutta Italia per bofrost* Italia SpA (Specialità alimentari). Riferimenti: www.bofrost.it; selezione@bofrost.it.

- 20 consulenti per Viaggiare® con esperienza nel settore turistico e 50 consulenti per Viaggiare® senza esperienza. In tutta Italia per CartOrange Srl (Turismo, viaggi e tempo libero). Riferimenti: Tel. 02.58321772 (int. 1) www.consulentediviaggio.it. ufficioselezione@cartorange.com.

- 40 operatori di vendita. In Lombardia per Conte Ottavio Piccolomini Srl (Grandi vini, liquori, olio extra vergine, esclusive confezioni regalo). Riferimenti: Tel. 02.58018575, hr@wivitalia.it.

- 950 incaricati alle vendite part-time e a tempo pieno, 85 capogruppo, 30 responsabili di zona. In tutta Italia per Dalmesse Italia Srl (Prodotti per la pulizia della casa, cosmesi e bellezza, lingerie e abbigliamento, tessili per la casa, sistema riposo, unità di cottura). Riferimenti: Tel. 0823.513028, www.dalmesseitalia.it, info@dalmesseitalia.it.

- 150 incaricati alle vendite, 25 capogruppo e 15 agenti territoriali. In tutta Italia per DES Srl (Distributore esclusivo per l’Italia di sistemi innovativi per la pulizia e la sanificazione degli ambienti domestici e professionali a marchio LUX). Riferimenti: N. verde 800.098.436 Tel. 035.4236010, www.viveresano.eu, info@des-lux.com.

- 900 incaricati alle vendite, 50 capogruppo e 5 capiarea. In tutta Italia per Fi.Ma.Stars Srl (Prodotti biomagnetici per il benessere della persona e dell'ambiente). Riferimenti: Tel. 0332.890221. www.fimastars.it, info@fimastars.it.

- 400 consulenti di bellezza, 20 capogruppo e agenti. In tutta Italia per Starline Srl (Distributore esclusivo per l’Italia di prodotti cosmetici e nutraceutici a marchio JAFRA). Riferimenti: Tel. 0332.1434283, www.starline-italia.com.

- 30 team leader, 10 area manager. In Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Campania, Puglia, Sardegna per Uniquepels Srl (Prodotti di alta cosmesi). Riferimenti: N. verde 800.960.313, Tel. 0461.530000, www.uniquepels.it, info@uniquepels.it.

- 1.530 incaricati alle vendite part-time e a tempo pieno; 370 capogruppo; 80 responsabili di zona; 15 capiarea. In tutta Italia per Vast & Fast Srl (Asciugatrici a gas ed elettriche di alta gamma). Riferimenti: Tel. 0445.370186, www.xira.it, www.vastfast.it, job@vastfast.it.

- 3.000 incaricati alle vendite e 250 team leader. In tutta Italia per Vorwerk Italia Sas - divisione Bimby (Robot da cucina). Riferimenti: N. verde 800.841.811, www.bimby.it.

- 1.100 incaricati alle vendite. In tutta Italia per Vorwerk Italia Sas - divisione Folletto (Sistema di pulizia per la cura, l’igiene e il benessere dell’ambiente domestico). Riferimenti: N. verde 800.014.457, www.folletto.it.

- 1.500 incaricati alle vendite part-time e a tempo pieno; 45 responsabili di zona; 10 capiarea. In tutta Italia per Witt Italia SpA (Prodotti per la cura e il benessere naturale della persona e detergenza ecologica). Riferimenti: N. verde 800.231.439, www.witt.it, info@witt.it.

Schindler offre 50 contratti a tecnici manutentori e ingegneri informatici

Schindler offre 50 posizioni lavorative, 35 delle quali in Lombardia e le restanti in tutta Italia. In particolare tecnici manutentori, professionisti che oggi, accanto a strumenti tradizionali, utilizzano sempre più una “cassetta degli attrezzi digitale” fatta di smartphone, tablet e app. Un mestiere, quello del tecnico manutentore, che fino a qualche anno fa era tramandato di padre in figlio mentre oggi, vista anche la rapida e sempre crescente digitalizzazione del settore, prevede un iter di studi e formazione approfondito e specifico. Schindler Italia, che da sempre pone grande attenzione alla formazione attraverso la collaborazione con le scuole del territorio e l’offerta di un percorso dedicato agli apprendisti, sta cercando 30 tecnici manutentori in tutta Italia in possesso di patentino. Per poter esercitare la professione di tecnico manutentore, infatti, è necessario un patentino specifico che viene rilasciato dalla Prefettura a seguito del superamento di un esame; a questo accedono studenti usciti da istituti tecnici professionali con diploma in campo meccanico, elettronico e meccatronico. Schindler inoltre intende assumere 20 ingegneri informatici, laureati estremamente ricercati dalle aziende in questi ultimi anni. Nello specifico, Schindler sta ricercando ingegneri informatici sia neolaureati che con esperienza, di cui dieci destinati allo sviluppo di software di prodotto e dieci per sviluppo di applicativi It e progetti di trasformazione digitale del settore degli ascensori e scale mobili.