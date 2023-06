COMMENTA E CONDIVIDI













Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato quattro ore di sciopero in tutte le aziende metalmeccaniche del Paese: venerdì 7 luglio per le regioni del Centro-Nord, lunedì 10 luglio per le regioni del Sud e il Lazio. «L’industria metalmeccanica è a rischio, occorre rimettere al centro il lavoro» sostengono i sindacati chiedendo investimenti e scelte di politica industriale in tutti i settori strategici (siderurgia, elettrodomestico, automotive), difesa dell’occupazione, transizione sostenibile, soluzione delle crisi aziendali che coinvolgono al momento 50mila posti di lavoro.