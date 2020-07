La conferenza stampa di Ursula von der Layen e di Angela Merkel - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI











Un incontro per indirizzare verso la chiusura la trattativa per siglare l'accordo sulla risposta europea alla crisi legata alla pandemia. La cancelliera tedesca Angela Merkel (nonché neo presidente di turno dell'Unione) e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen hanno fatto il punto sul negoziato in corso. In particolare quest'ultima pressa i governi dei 27 e convoca i presidenti delle istituzioni dell'Unione Europea l'8 luglio per avviare i negoziati e arrivare "rapidamente" a un'intesa sul Recovery plan e il Bilancio pluriennale dell'Unione in vista del vertice del 17 e 18 luglio. Alla riunione parteciperanno il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e il cancelliere tedesco Angela Merkel, presidente di turno dell'Unione. "Il momento è cruciale", "è fondamentale raggiungere un rapido accordo" sul fondo di risanamento e sul bilancio pluriennale dell'Unione, ha detto von der Leyen secondo cui "sarà necessaria una forte leadership politica per portare questo lavoro a una conclusione rapida e positiva". Per raggiungere un'intesa si auspica uno "stretto coordinamento tra le istituzioni e il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo".

Sulla necessità di agire rapidamente e con efficacia ha insistito anche Merkel. "Tutti sanno che la risposta a questa crisi deve essere anche una risposta poderosa, che sia in grado di muovere qualcosa" e di aver effetti sull'aspetto psicologico dell'economia. Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. "E tutti sanno che sarebbe meglio un accordo a luglio", ha aggiunto, sottolineando che le "trattative saranno complesse".