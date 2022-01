COMMENTA E CONDIVIDI













Autonomia ed efficienza sono i parametri che definiscono l'era elettrica. Un’autonomia superiore renderà le auto elettriche adatte a ogni tipo di viaggio e ne accelererà la diffusione. Un’efficienza esemplare creerà un circolo virtuoso tra dimensioni della batteria e riduzione del peso, permettendoci di andare più lontano con minori consumi. Mercedes-Benz in questo è determinata a fare da apripista. Il marchio tedesco è già in vetta alle classifiche dell'autonomia reale con l'EQS da 245 kW (consumo elettrico kWh/100 km WLTP combinato: 19,8-15,7; emissioni di CO2: 0 g/km)1, come evidenziato dal recente test di Edmunds in cui un EQS 450+ ha percorso 679 km con una sola carica, 124 km in più rispetto a qualsiasi altra auto precedentemente testata. Ma Mercedes-Benz non si ferma. Spinta dall'idea di un impatto zero sul nostro pianeta e di un uso altamente responsabile dell'energia verde, sta lavorando per portare l’autonomia e l'efficienza a un livello completamente nuovo.

VISION EQXX, il prototipo presentato in questi giorni al CES di Las Vegas è il risultato di questa ricerca. Secondo Ola Källenius, presidente del consiglio di amministrazione di Daimler AG e Mercedes-Benz AG, la VISION EQXX è il modo in cui immaginiamo il futuro delle auto elettriche. Solo un anno e mezzo fa abbiamo avviato questo progetto che ha portato alla Mercedes-Benz più efficiente mai costruita, con un consumo energetico eccezionale inferiore a 10 kWh per 100 chilometri. Ha un'autonomia di oltre 1.000 chilometri con una singola carica utilizzando una batteria che si adatterebbe anche a un veicolo compatto. La VISION EQXX è un'auto avanzata in così tante dimensioni e ha persino un aspetto sorprendente e futuristico. Con ciò, sottolinea dove è diretta tutta la nostra azienda: costruiremo le auto elettriche più desiderate al mondo”.

Mercedes afferma che la tecnologia della Vision EQXX non rimarrà un puro manifesto d'innovazione. Buona parte delle soluzioni adottate verranno implementate sulla prossima generazione della piattaforma modulare MMA che ospiterà i futuri modelli compatti del brand.

Dalla pista alla strada

Per arrivare a questo traguardo, gli ingegneri tedeschi hanno collaborato a stretto contatto coi team di Formula 1 e Formula E di Mercedes per 18 mesi per mettere a punto un powertrain da circa 200 CV capace di consumare solo 10 kWh per 100 km, mentre la maggior parte dei modelli elettrici attuali si ferma a 18-20 kWh/100 km. Il "motore" della Mercedes Vision EQXX utilizza alcune componenti dell'hypercar AMG-ONE e riesce a trasformare in movimento il 95% dell'energia risultando così molto più efficiente del 30% del propulsore termico. Anche l'aerodinamica è stata raffinata con un coefficiente Cx da record di 0,18 (contro lo 0,20 dell'EQS). Inoltre, il pacco batterie da 100 kWh è il 50% più piccolo e il 30% più leggero di quello montato sull'EQS con un peso che si attesta quindi sui 495 kg. In totale, il concept pesa poco più di 1.700 kg.

Nuove forme e super-tecnologia

La Mercedes Vision EQXX è stata realizzata in collaborazione con numerose start-up e con software altamente complessi per studiare le forme perfette e aumentare al massimo l'efficienza aerodinamica. Sono stati aggiunti pneumatici con bassa resistenza al rotolamento e cerchi da 20" in lega leggera a base di magnesio, mentre i dischi dei freni sono in alluminio per contenere il peso (mantenendo intatte le prestazioni e la sicurezza). In più, sul tetto sono installati dei sottili pannelli solari in grado di fornire fino a 25 km di autonomia extra. Infine, un assistente virtuale analizza lo stato della batteria e le condizioni ambientali come l'intensità del vento e la temperatura per fornire consigli in tempo reale su come ottenere una guida più efficiente.

Connessione e intelligenza artificiale

L'approccio ecosostenibile e futuristico della Mercedes Vision EQXX riguarda anche l'abitacolo. Gli interni minimalisti sono realizzati con materiali vegani e a basso impatto ambientale come la fibra di bambù e altri materiali riciclati. Ad esempio, la pelle Mylo è derivata dai miceli dei funghi, mentre il tessuto Deserttex è basato sulle fibre di cactus. C'è poi l'infotainment, anche se chiamarlo così sarebbe davvero riduttivo. La Vision EQXX utilizza un software di intelligenza artificiale basato sulle reti neurali. In altre parole, la vettura risponde in modo molto più preciso e immediato alle richieste vocali del guidatore. Le grafiche e le animazioni promesse sono da videogame di ultima generazione grazie anche ad un immenso schermo da 47,5" con risoluzione in 8K che avvolge tutta la plancia. Anche l'impianto audio è curatissimo ed è composto da altoparlanti a basso consumo energetico posizionati molto vicino ai sedili e in grado di riprodurre suoni in 4D.