COMMENTA E CONDIVIDI













Stelle che stanno per accendere altre Stelle. Si potrebbe definire una sorta di “osmosi commerciale” quella che i manager di Mercedes Italia, a cominciare dal presidente Radek Jelinek, hanno esposto nel consueto incontro di fine d’anno con i giornalisti. Perché, nonostante le variabili vecchie e nuove che hanno inciso e continuano a incidere e a lasciare il segno sul mercato dell’auto, Mercedes è riuscita ad immatricolare 44 mila vetture, cui si aggiungono 4800 Smart, con una crescita esponenziale, nell’alto di gamma, o meglio, in quello che ormai la Casa di Stoccarda ha scelto di chiamare, senza alcun compromesso, “Luxury”, sottolineata da 41 Maybach vendute (un aumento del 170%) e che, nella fascia delle vetture più prestazionali, le AMG, ha toccato quota 2200 unità, con un incremento del 20 per cento rispetto al 2021. Mentre la Classe G ha trovato ben 450 estimatori.

Dati alla mano, questi traguardi commerciali sono stati sostenuti e raggiunti grazie anche ai numerosi lanci di prodotto, tra cui le nuove AMG SL, GLC, Classe A e Classe B, e, nel campo delle elettriche, dal debutto della EQE nelle varie versioni, che hanno consentito di accrescere le immatricolazioni della famiglia Mercedes-EQ del 49% a circa 1.500 unità. Stelle che accendono altre Stelle perché, nel 2023, come ha voluto sottolineare il presidente Jelinek, “Mercedes presenterà, ogni mese, novità interessanti, che rafforzeranno il nostro posizionamento nel mondo del lusso, un lusso che non diventerà mai arrogante, che resterà sempre vicino al cliente grazie ai nostri dealer e a una sempre maggiore digitalizzazione dei servizi per definire la nostra strategia commerciale tesa a gestire questa fase delicata di transizione. Insomma ne vedrete delle belle, di Stelle. Anzi, saranno fuochi d’artificio”.

“La nostra soddisfazione nasce anche dalla scelta di aver puntato più sulla qualità che sulla quantità- gli ha fatto eco il direttore commerciale Maurizio Zaccaria- e anche se non dobbiamo nascondere le difficoltà, affrontate soprattutto in termini di disponibilità di prodotto, fortunatamente la seconda parte dell’anno ha visto un miglioramento delle forniture, che si è tradotto in un ritmo di vendite superiore all’anno scorso e ha confermato la solidità del modello di business della Mercedes grazie alla proposta di mercato e al gradimento di vetture importanti come GLA o GLC, delle elettriche e dell’offerta di fascia alta”. Indiscrezioni sulle Stelle che si accenderanno? Una sbirciatina l’abbiamo già data: Una sportiva, uno Sport Utility elettrico e un “multi spazio” pensato per vacanze e tempo libero. Categorie che, tradotte in Casa Mercedes, significano AMG C43 4Matic, EQS Suv, e quel qualcosa in più di un concept che è l’ EQT “Marco Polo”