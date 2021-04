COMMENTA E CONDIVIDI













Una potente dimostrazione di eccellenza tecnologica, e la conferma che l'asticella relativa ai livelli raggiungibili dalle auto elettriche può essere spostata sempre più in alto. E' prima di tutto questo il messaggio che Mercedes lancia al mercato presentando la EQS, cioè la versione a zero emissioni della sua ammiraglia, in cima alla piramide della famiglia EQ, marchio che contraddistingue le vetture a batteria del costruttore tedesco. In realtà la parentela con la Classe S a motorizzazione tradizionale è solo teorica. Si tratta infatti del primo modello realizzato sulla nuova architettura modulare per vetture elettriche di categoria superiore e luxury, e come sempre la tecnologia introdotta sulla vettura regina di Mercedes rappresenta il massimo dell'innovazione che viene inaugurata per ricadere poi a pioggia sui modelli inferiori.

Eccoli subito allora i numeri record, perché EQS vanta un'autonomia dichiarata fino a 770 km nel ciclo Wltp, resa possibile anche grazie al lavoro degli esperti di aerodinamica, condotto sulla base del "purpose design", che ha reso possibile conseguire un valore eccezionale di Cx (0,20): EQS è dunque l'auto di serie

più aerodinamica al mondo. Quello che può sembrare un particolare non essenziale, in realtà è un valore aggiunto molto importante. Avere un buon Cx consente infatti grandi risparmi di carburante, soprattutto ad andature superiori ai 100 km/h, che i tecnici quantificano fino al 40%. Una curiosità: il coefficente di aerodinamicità di Tesla Model S e Audi e-tron GT, due vetture top in quanto tecnologia, è di 0,24, abbastanza lontano quindi da quello della EQS.

Un grande lavoro sulla grande berlina elettrica di Mercedes è stato fatto anche nel recupero dell'energia: è possibile ridurre la velocità fino all'arresto completo della vettura senza premere il pedale del freno, strategia di rigenerazione dell'energia che porta numerosi vantaggi in termini di autonomia grazie all'elevata potenza di recupero (fino a 290 kW). La capacità elettrica totale dell'ammiraglia può raggiungere i 385 kW, attestandosi sui livelli di potenza di una moderna berlina del segmento di Classe S anche in termini prestazionali. È inoltre già in programma una versione Performance con potenza fino a 560 kW.

EQS adotta inoltre un innovativo software di gestione della batteria sviluppato internamente che permette aggiornamenti over-the-air. In questo modo la gestione dell'energia è sempre aggiornata lungo tutto il ciclo di vita della vettura. EQS si ricarica in corrente continua alle stazioni di ricarica rapida fino a 200 kW: per passare dal 10 all'80% della capacità sono necessari 31 minuti (ad alcune delle sue concorrenti, come la Porsche Taycan, ne bastano 22), mentre in 15 minuti si ottengono fino a 300 km di autonomia, velocità questa invece difficile da vantare da altri marchi. Nella ricarica domestica tramite wallbox o alle stazioni di ricarica pubbliche, EQS può utilizzare il caricabatterie di bordo in corrente alternata fino a 22 kW ed impiega, rispettivamente, 10 e 5 ore per la carica completa (10-100%). In Giappone il modello supporterà anche la ricarica bidirezionale. Novità di EQS è la visualizzazione nel sistema di infotainment MBUX che indica se la capacità disponibile della batteria è sufficiente per tornare al punto di partenza senza ricaricare.

Inutile dilungarsi troppo sulle dotazioni elettroniche, di comfort, di sistemi ADAS e digitali di EQS che, essendo strettamente imparentata con Classe S, rappresenta il meglio della tecnologia Mercedes in tutti i suoi sviluppi. Un dato su tutti: a seconda dell'equipaggiamento l'ammiraglia elettrica dispone di oltre 350

sensori. Questi rilevano distanze, velocità e accelerazioni, condizioni di luminosità, precipitazioni e temperature, la presenza di persone sui sedili, il battito delle palpebre del guidatore o il parlato degli occupanti. Tutte queste informazioni sono elaborate da centraline di comando che prendono decisioni in poche frazioni di secondo sulla base di algoritmi e costituiscono il "cervello" dell'auto. Grazie all'intelligenza artificiale EQS è inoltre in grado di apprendere e ampliare le sue capacità basandosi su nuove esperienze.

Tutto questo ha ovviamente un prezzo, record lui pure. Mercedes non ha comunicato ancora il listino ufficiale, ma è presumibile che la EQS verrà messa in vendita a partire da almeno 130mila euro. Il lancio commerciale è previsto per il mese di agosto.