Il dipartimento di Chuquisaca, Boliva

Una buona notizia per uno Stato che non va certo annoverato tra quelli più ricchi. La Bolivia ha infatti annunciato la scoperta di un grande pozzo di idrocarburi, denominato “Boicobo Sur X-1”, nel dipartimento di Chuquisaca, con riserve approssimative di un trilione di piedi cubi di gas. Lo riferisce il portale di notizie, del Paese sudamericano, Erbol. "Questa è la lieta notizia che posso annunciare per Natale - ha detto il presidente della Repubblica, Luis Arce - e che accogliamo come un regalo della nostra Pachamama (Madre terra) a tutto il popolo boliviano". Il capo dello Stato andino ha colto l'occasione per ricordare come l'esplorazione del pozzo è stata avviata a partire dallo scorso anno da un consorzio composto dalle compagnie Repsol, Shell e Pan American e che si è conclusa positivamente lo scorso 2 dicembre. I tecnici del consorzio hanno indicato che il pozzo rappresenta un aumento dell'11% delle riserve di gas della Bolivia, che è già un Paese esportatore nel subcontinente. La fase produttiva è prevista per la fine del prossimo anno.