Il nuovo polo logistico di Cortenuovo (BG)

E' il più grande polo logistico del canale discount in Italia, 100 milioni di euro di investimento, mille operai che hanno lavorato in cantiere, naturalmente è green (et cetera et cetera).

Patrizio Podini, fondatore del gruppo MD (terza nel comparto discount con 3 miliardi di euro di fatturato), snocciola i primati del nuovo centro di Cortenuova in provincia di Bergamo, già operativo. Servirà da subito, dice, per la distribuzione in 250 punti vendita in Lombardia e nel Nord Ovest.

Inaugurazione, neanche a dirlo, in pompa magna: "Insieme si cresce", il motto, sta ovunque. Si applaude e si tagliano nastri. C'è persino Bruno Vespa sul palco. "Puntiamo a aprire 38 nuovi negozi, prevediamo 202 milioni di investimenti", dice Podini.

MD In un solo anno (2021) ha assunto quasi 1500 persone, portando i collaboratori a 8200. Tra il 2016 e il 2020 ha lievitato le vendite a ritmo di galoppo (+10,7% medio annuo). Insomma il gruppo vuole investire davvero, ma i tempi sono quelli che sono e crescere non sarà facile.

La filosofia del discount si regge su un delicato equilibrio: piace al consumatore in quanto paga poco; all'impresa perché vende tanto. Dice Podini: "Con l'inflazione al 7-8% non si può non aumentare i prezzi". Certo, lui assicura una trattativa serrata con i fornitori. Che non scaricherà l'intero peso dei rincari sui consumatori. Ma l'incognita sulla durata della guerra pesa, eccome. "Temo che se anche il conflitto finisse ora, le conseguenze le porteremmo avanti ancora per uno o due anni", ammette.

La parola d'ordine però è andare avanti, con l'ottimismo di sempre: il centro di distribuzione di Gricignano di Aversa sarà rinnovato con un silos automatizzato. Entro giugno 2023, promette l'azienda. La crescita nel canale discount prosegue ininterrotta dal 2017 e oggi MD occupa il 15,7% della quota mercato.

D'altronde l'idea del discount nasce proprio in un momento di estrema difficoltà. Nel secondo dopoguerra, in una Germania ridotta in macerie, i fratelli Karl e Theo Albrecht intuirono i bisogni della povera gente: prodotti a basso costo. Da un piccolo negozio nacque un impero da oltre 50 miliardi di fatturato: ALDI (Albrecht-Discount).

E anche in Italia la formula diventa forte proprio negli anni della crisi economica: nel 2007 occupava appena il 9% del mercato della grande distribuzione, oggi sta al 21,7% e punta al 24% per il 2023. Piccolo dettaglio: allora non c'era l'inflazione.

Adesso la quasi totalità della torta è nelle mani di quattro aziende che si spartiscono l'80% del fatturato. La maglia rosa è di Eurospin (6,4 miliardi di giro d'affari).