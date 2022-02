Marino Golinelli, l'imprenditore farmaceutico scompaso a 101 anni - Fotogramma

È morto sabato scorso a 101 anni Marino Golinelli, imprenditore e filantropo, fondatore del colosso farmaceutico Alfasigma. Un gigante italiano con oltre 3.000 dipendenti e circa 1 miliardo di fatturato nel 2020, con stabilimenti in Italia, Spagna e Stati Uniti e oltre 17 filiali in tutto il mondo. Nominato Cavaliere del Lavoro nel 1979, convinto sostenitore del binomio scienza-arti, nel 1988 ha dato vita alla Fondazione che porta il suo nome, con l'obiettivo di promuovere l'educazione e la formazione, diffondere la cultura scientifica e favorire la crescita intellettuale, responsabile ed etica dei giovani. Per decenni, Marino Golinelli ha aperto e percorso nuovi sentieri nelle Life sciences per cure capaci di migliorare l'aspettativa e la qualità della vita. Le sue capacità imprenditoriali andavano di pari passo con il suo mecenatismo, con il suo amore per l'arte e la cultura. Lo scorso 14 settembre 2021 ha preso parte all'inaugurazione del centro di Sviluppo Tecnologico denominato Labio 4.0 Marino Golinelli, a Pomezia, che ospita i nuovi laboratori di ricerca e sviluppo dedicati alla tecnologia farmaceutica e alla chimica analitica di Alfasigma.

Commosso il messaggio di vicinanza di dipendenti, collaboratori, manager di Alfasigma: «La scomparsa del Cavaliere, fondatore dell'azienda, ci colpisce tutte e tutti nel profondo. Marino Golinelli ci lascia una testimonianza, un ricordo e un esempio indelebili. Grazie Marino, sarai sempre con noi!», si legge sul sito dell'azienda.I funerali si terranno in forma strettamente privata hanno fatto sapere la moglie Paola Pavirani e i figli Stefano e Andrea. «Il suo obiettivo – hanno detto – è sempre stato lasciare un'eredità per alimentare uno sguardo ottimistico e fiducioso verso un mondo migliore, verso un futuro imprevedibile ma che va abbracciato con responsabilità e con una visione etica e inclusiva verso tutti. La vita è esserci con intelligenza, in modo responsabile. È impegnarsi, darsi da fare perché le cose avvengano. Con sapienza e nel rispetto degli altri».

«Sono profondamente addolorata per la scomparsa del mio caro amico Marino Golinelli. Grande imprenditore e grande filantropo. Amava la vita, l'arte, la scienza e i giovani cui si era dedicato negli ultimi anni con diverse iniziative. Mancherà alla sua Bologna e all'Italia. Il mio abbraccio alla moglie Paola e ai figli» ha dichiarato in una nota Elisabetta Casellati presidente del Senato.



«Piangiamo la morte di un illuminato imprenditore italiano, di un grande mecenate, filantropo e appassionato d'arte. Golinelli è stato un esempio per il nostro Paese con uno sguardo sempre rivolto alla formazione e alle giovani generazioni. La cittadella della scienza dell'opificio Golinelli resterà una pietra miliare della storia dell'industria italiana. Mi stringo al dolore dei familiari in questa dolorosa giornata», ha dichiarato il ministro della Cultura, Dario Franceschini.

«Ci lascia Marino Golinelli, figura di spicco del panorama bolognese.Una vita dedicata alla ricerca farmaceutica e alla crescita culturale e professionale dei giovani. Non solo Bologna, ma l'Italia intera, perdono un uomo straordinario, imprenditore, filantropo, amante dell'arte che non ha mai smesso di partecipare, con il suo entusiasmo, alla vita di tutta la nostra comunità. Mi stringo ai suoi cari in questa giornata molto triste», ha affermato il sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni.

«La scomparsa di Marino Golinelli provoca un profondo dolore in tutti coloro che lo hanno conosciuto, ma a tutti noi resta la gioia per il privilegio di aver conosciuto un uomo che ha sempre saputo sfidare il presente, costruendo sempre in anticipo il nostro futuro comune», ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi.

«Insieme ai colleghi del Comitato di presidenza, della Giunta e del direttore generale, Enrica Giorgetti, esprimo il profondo cordoglio di Farmindustria per la scomparsa di Marino Golinelli, personalità poliedrica, straordinaria ed esemplare delle imprese del farmaco in Italia. Imprenditore lungimirante, ha fatto della sua azienda, Alfasigma, un motore di innovazione, portandola ad essere uno dei gruppi farmaceutici italiani di eccellenza nel mondò, ha commentato il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi.