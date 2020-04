Un'immagine della manifestazione dello scorso anno - Foto MakerFaireRome.eu

Se quella 2020 sarà un'edizione fisica o digitale è ancora da vedere, ma la certezza è che l'ottavo appuntamento di "Maker Faire Rome - The European Edition" ci sarà. Si terrà dal 10 al 13 dicembre e, se le condizioni sanitarie lo consentiranno, come di consueto gli spazi saranno quelli della Fiera di Roma. Novità di quest'anno sarà una giornata "business". "Torneremo a incontrarci a Maker Faire Rome che è nata per soddisfare un pubblico di curiosi di tutte le età che vuole conoscere da vicino e sperimentare le innovazioni create dai makers - si legge in una nota degli organizzatori dell'evento - Idee che nascono dalla voglia di risolvere piccoli e grandi problemi della vita di tutti i giorni, o anche solo divertire e intrattenere. Un evento pensato per accendere i riflettori su centinaia di progetti provenienti da tutto il mondo in grado di catapultare i visitatori nel futuro. Se l'emergenza sanitaria dovesse continuare, ebbene noi ci saremo lo stesso, con una formula ancora più innovativa".

Infatti, nel caso in cui le condizioni lo impongano, si sta studiando il modo per rendere "digitale" l'edizione 2020 con idee sorprendenti che faranno vivere Maker Faire Rome - The European Edition non solo per quattro giorni. "Stiamo lavorando più alacremente che mai: abbiamo dato un'accelerazione alle operazioni on line con l'obiettivo da un lato di dare un contributo per diminuire la tensione, dall'altro di offrire strumenti e servizi per espositori, partner, makers, studenti e pubblico", spiegano gli organizzatori.

"Maker Faire Rome - spiega Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma - è ormai un appuntamento consolidato. È una grande piattaforma e un grande momento di networking dove l'innovazione dall'alto si incontra con quella dal basso, coinvolgendo il mondo accademico, della scuola, della ricerca e dell'industria. Tutto questo si fa a Roma anche grazie al ruolo di facilitatore che svolge la Camera di Commercio, all'organizzazione e al coordinamento della nostra Azienda speciale Innova Camera e all'impegno di tutti i partner che hanno condiviso con noi passione, lavoro e finalità della manifestazione. In ogni caso ci saremo, anche nel 2020, per testimoniare una volta di più le capacità del nostro Paese a mettere in mostra le migliori idee e invenzioni e la sua vocazione a non arrendersi mai".

Luciano Mocci, Presidente di Innova Camera, Azienda speciale della CCIAA Roma nota come la manifestazione sia costantemente cresciuta nei numeri e nei contenuti: "L'innovazione, e queste ultime settimane lo dimostrano una volta di più, è una sfida irrinunciabile e decisiva per creare nuovi modelli di lavoro e di sviluppo che cambieranno il nostro modo di vivere".