ANSA

Nell’immaginario popolare Tassoni è sinonimo di un'ottima cedrata. Per la bevanda gialla si apre un nuovo futuro, infatti il gruppo Lunelli ha acquistato Cedral Tassoni Spa, società leader nella produzione di bibite analcoliche a base di agrumi. Nata da una spezieria - riconosciuta farmacia nel 1793 - la Tassoni ha mantenuto per oltre due secoli la sede a Salò.



La sua cedrata, con la caratteristica bottiglia a buccia di agrume, fu lanciata nel 1956 e divenne icona anche grazie alla collaborazione con Mina. Dalla ricetta segreta, la cedrata Tassoni è prodotta nell’azienda con materie prime di qualità, utilizzando i cedri "Diamante" provenienti dalla Calabria e mantiene una indiscussa leadership sul nostro mercato.

Ora il passaggio al gruppo Lunelli, dell’omonima famiglia, che opera nel settore del beverage di alta gamma con i marchi Ferrari Trento, Bisol1542, Surgiva, Segnana e Tenute Lunelli. Tassoni sarà inserita nel Gruppo come una realtà autonoma, preservandone così tradizione e radicamento sul territorio ma puntando alla crescita, grazie alle sinergie.



«Siamo orgogliosi che Tassoni entri nel gruppo Lunelli perchè è un marchio iconico, un simbolo della migliore tradizione italiana che rimane in questo modo patrimonio del nostro Paese», ha sottolineato Matteo Lunelli, ceo del gruppo. «Punteremo a rafforzare ulteriormente il marchio – ha aggiunto –, posizionandolo come il Luxury Soft Drink italiano per eccellenza. Abbiamo in programma di aumentare la presenza sui mercati internazionali e di sviluppare la gamma che già affianca alla cedrata bibite create con materie prime sostenibili e di altissima qualità».