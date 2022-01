ANSA

E’ giunta la conferma su quanto dichiarato dai vertici Ita durante l’audizione in Commissione trasporti del 20 gennaio: ci sarà la presentazione del Piano Strategico al prossimo Cda che è previsto lunedì 31 gennaio e l’apertura della Data Room nei giorni successivi. A questo punto è ipotizzabile che prima di questi appuntamenti non ci siano novità in fatto di alleanze. Anche se nelle ultime ore notizie stampa asseriscono che Lufthansa sarebbe pronta a comprare il 40% della quota del nuovo vettore italiano e l'accordo potrebbe essere annunciato a breve. In verità l’azienda frena e ricorda che prima ci sono scadenze ben precise a partire proprio dal Piano, poi l'apertura della Data Room e poi le eventuali alleanze. Tra le ragioni del rinvigorire dell’interesse della compagnia tedesca ci sarebbe anche il ruolo dello scalo di Fiumicino come hub per i voli diretti in Africa e per alcune rotte verso le Americhe. L'accordo, se dovesse andare in porto, sarà comunque soggetto all’approvazione dell’Unione europea. Peraltro, altre fonti confermano che Ita sarebbe in contatto con altri vettori quali British Airways e la statunitense Delta Air Lines per una partnership azionaria.