I primi prototipi di mattoncini Lego da plastica riciclata

Lego ha mostrato i prototipi dei primi mattoncini realizzati con plastica riciclata. Per l’azienda danese che è tra i maggiori gruppi al mondo nel settore dei giocattoli, questo è un importante passo avanti verso l’abbandono della plastica prodotta direttamente dal petrolio.

I nuovi mattoncini sono fatti a partire da PET ottenuto da bottiglie di plastica usate. Per Lego è particolarmente complicato usare plastica riciclata, perché ha bisogno di mattoncini che siano duraturi, forti e di alta qualità per assicurare la “tenuta” di un pezzo con l'altro. Gli scienziati dell’azienda danese negli ultimi tre anni hanno testato oltre 250 varietà di PET e centinaia di altre plastiche per arrivare a un prodotto adeguato. Sono arrivati alla formulazione di un nuovo materiale che ora è in attesa di brevetto: nei piani dell’azienda nel prossimo anno si procederà con i test per affinare la formulazione e definire gli aspetti produttivi.



Uno scienziato di Lego al lavoro in laboratorio - Lego

Per ottenere dieci mattoncini in plastica riciclata nel classico formato 2x4 serve la plastica di una bottiglia in PET da un litro. Lego usa già il bio-polietilene, la plastica derivata da materiali vegetali, per fare piccoli pezzi e accessori, ma questa bioplastica non è adatta a fare i mattoncini, che devono essere più duri e forti.

«Sappiamo che i bambini sono attenti all'ambiente e vogliono che rendiamo i nostri prodotti più sostenibili. Anche se ci vorrà un po' di tempo prima che possano giocare con i mattoncini realizzati con plastica riciclata, vogliamo far sapere ai bambini che ci stiamo lavorando e portarli con noi durante il viaggio. – ha spiegato Tim Brooks, vice presidente con delega alla Responsabilità ambientale del gruppo Lego –. La sperimentazione e il fallimento sono una parte importante dell'apprendimento e dell'innovazione. Proprio come i bambini costruiscono, smontano e ricostruiscono con i mattoncini Lego a casa, anche noi stiamo facendo lo stesso nel nostro laboratorio».