L'Agenzia per il lavoro Etjca propone nel mese di maggio oltre 1.800 posizioni lavorative su tutto il territorio nazionale. Più di 1.000 le ricerche attive nel Nord Italia. Nel dettaglio, in Lombardia si assumono addetti alla produzione, all’estrusione di materie plastiche, alla classificazione dei materiali, inoltre si ricercano addetti fast food part time. In Veneto il settore più attivo è rappresentato dall’industria metalmeccanica, dove si ricercano un disegnatore meccanico, un back office commerciale e un assemblatore metalmeccanico. In Piemonte si segnala una selezione di cinque operai turnisti per fine linea- settore cartotecnico. In Liguria si ricercano autisti consegnatari nelle principali città della regione. Più di 230 le posizioni aperte in Emilia-Romagna distribuite tra vendita al dettaglio, manutentori e magazzinieri. Numerose le opportunità di impiego nel Centro Italia. In Umbria sono attive diverse ricerche nell’industria metalmeccanica e per il settore della produzione. Nel Lazio si ricercano addetti alla contabilità, alle vendite e addetti al taglio del marmo. Inoltre con l’avvicinarsi della stagione estiva si segnalano diverse offerte nel settore della ristorazione in Toscana: si ricercano chef, baristi, camerieri, sommelier, lavapiatti e pizzaioli. In Abruzzo si registra una forte richiesta di cuochi, aiuto cuochi, pizzaioli, barman, barlady e camerieri. Anche nel Sud Italia e nelle Isole non mancano le proposte lavorative. In Sardegna si ricercano un farmacista e addetti tecnici esperti. In Sicilia si assumono tecnici disinfestatori, inoltre sono attive diverse ricerche per operatori call center. In Puglia si ricercano autisti autogru e contabili esperti in finanza agevolata. Tutte le offerte di lavoro sono visualizzabili all’indirizzo www.etjca.it.

Moneyfarm è alla ricerca di 60 risorse in Italia e Regno Unito. Le nuove assunzioni, previste per il 2022, puntano al rafforzamento del team internazionale, che cresce così di circa il 50% rispetto alle 130 risorse totali di fine 2021. Di seguito il dettaglio di alcune delle posizioni ricercate:

● 15 risorse per il team Tech tra frontend, backend, test engineer ed engineering lead;

● 15 consulenti finanziari e quattro Customer Support Representative da inserire nei due team di Investment Advisory (italiano e britannico);

● Sette risorse per il team di Operation;

● Quattro specialisti per il team Marketing;

● Due Business Developer;

● Senior Hr Generalist;

● Compliance officer.

A tutti i suoi professionisti Moneyfarm offre modalità di lavoro smart, con piena libertà di alternare lavoro da casa e in ufficio. Per avere in ogni momento un quadro dettagliato delle posizioni aperte e per inviare la propria candidatura si veda: moneyfarm.com/it/jobs.

L’Università di Padova bandisce cinque nuovi concorsi pubblici a tempo indeterminato per laureate e laureati con l’obiettivo di inserire tra il personale tecnico amministrativo nuove figure specializzate in settori e aree professionali differenti. Sono 46 le nuove posizioni individuate:

Dieci nuove risorse da integrare nell’ambito dell’Information Technology;



Nove posizioni amministrative nell’ambito della Finanza e controllo;



Nove risorse per la Gestione e sviluppo delle risorse umane;



Nove figure per Ricerca e Terza missione;



Nove figure nell’ambito del Real estate & Facility management.

Tutte le selezioni prevedono anche due posizioni riservate al personale già dipendente dell’Ateneo con un contratto a tempo determinato.

Homepal, agenzia immobiliare digitale presente su tutto il territorio italiano, lancia un’importante campagna di reclutamento per ampliare a 200 persone la squadra di agenti digitali, gli agenti immobiliari 2.0, entro i prossimi tre anni. La figura richiesta è un'evoluzione dell'agente immobiliare, ma che opera interamente on line e che, coerentemente con il modello di business, prevede la completa digitalizzazione del processo di compravendita. L'agente digitale, infatti, ha il compito di assistere da remoto i clienti nel percorso che va dalla visita all'acquisto dell'immobile, ascoltando le esigenze dei compratori e gestendo direttamente la negoziazione con i proprietari, mentre tutte le pratiche burocratiche e amministrative vengono svolte centralmente dall'agenzia, secondo un processo che esalta il ruolo consulenziale dell'agente e che consente al cliente di percepire il valore aggiunto del servizio ricevuto. Homepal ricerca profili con almeno due anni di esperienza nelle vendite in grado di gestire i potenziali clienti che hanno effettuato una visita presso i nostri immobili da remoto. La figura supporterà i clienti interessati all’acquisto di una proprietà, gestirà la negoziazione del prezzo, raccoglierà la proposta di acquisto da parte del compratore e supporterà il venditore in fase di accettazione dell’offerta. Si richiedono ottime capacità di vendita e di gestione di volumi elevati, interesse per la tecnologia e utilizzo dei principali applicativi. Per candidarsi: https://www.linkedin.com/company/homepal-it/jobs/.



Vueling, compagnia aerea del gruppo Iag, apre le selezioni per nuove assunzioni nell'aeroporto di Firenze e per l'occasione organizza un assessment day nel suo hub italiano di Firenze il 19 maggio 2022. La compagnia aerea spagnola sta cercando membri dell'equipaggio di cabina. La ricerca si concentrerà su profili di persone impegnate, appassionate e che cercano di raggiungere la massima qualità del servizio e desiderose di lavorare in un ambiente internazionale e multiculturale. Gli interessati possono inviare la propria candidatura tramite la pagina dedicata entro il giorno 18 maggio 2022. Le persone selezionate riceveranno in seguito maggiori informazioni circa l'orario e il luogo in cui si svolgerà l'assessment day. Per accedere agli step di selezione, i requisiti necessari saranno: età superiore a 18 anni; diploma superiore o attestato simile; inglese fluente, gradita anche la conoscenza di altre lingue europee, come

spagnolo o francese; permesso di lavoro valido per l'Unione Europea; attestato di equipaggio di cabina; certificato medico cabin crew; doti di flessibilità e adattamento.



Kruk, il gruppo internazionale leader europeo nella gestione dei crediti e importante player finanziario, assume a La Spezia e Milano. Kruk è alla ricerca non solo di competenze economico-finanziarie, ma anche di skill trasversali a diverse professioni, come quelle relative alla Customer Experience o al Real Estate. Ecco le posizioni attualmente aperte a La Spezia e a Milano:

Client Advisor, da inserire nel Contact Center, La Spezia, team il cui principale compito è quello di fornire una prima assistenza telefonica circa la posizione dei clienti;

Legal Proceedings Specialist, da inserire nel Team Legal, La Spezia, team che si occupa della gestione delle pratiche in fase giudiziale;

C# Software developer, team IT, La Spezia, team che si occupa di sviluppare le soluzioni innovative per supportare il business aziendale;

Customer Experience Specialist, Business Intelligence Analyst, team Operational Processes Department, La Spezia, team che si assicura che il processo di business scorra senza intoppi e al massimo dell’efficienza;

Compliance Officer, all’interno della sede di Milano o La Spezia, figura che gestisca tematiche di conformità legale e non per il gruppo KRUK Italia;

Lean Continous Improvement Specailist, Junior Operational Risk Management Specialist team Business Improvement & Security, Cesena e La Spezia, team che si occupa di miglioramento continuo dei processi e di minimizzare e gestire eventuali rischi operativi;

Corporate receivables specialist, Business Analyst, team Corporate, Milano, team che si occupa di gestire le pratiche legate a persone giuridiche;

Manager Contact Center da inserire nel Contact Center di Cesena, team il cui principale compito è quello di fornire una prima assistenza telefonica circa la posizione dei clienti;

Le candidature possono essere inviate a: lavoro@it.kruk.eu specificando nell’oggetto la posizione desiderata.

Vendor Srl (https://www.vendorsrl.it/), società con sede legale a Brescia, che dal 2012 si occupa di proporre soluzioni su misura per massimizzare l’efficienza aziendale, ha aperto nuove selezioni a Brescia e provincia. Si tratta di una realtà dinamica, giovane, innovativa e particolarmente attenta ai temi di sostenibilità e inclusione. Dal 2021 infatti il suo modello organizzativo prevede un sistema di governance allargata con l’istituzione di due organi preposti alla diffusione della cultura aziendale e all’ampliamento della vita partecipativa in azienda. Vendor Srl è inoltre presente sul territorio con iniziative volte a diffondere la cultura della sostenibilità, ambientale e non solo. Offre quindi un ambiente vivace e propositivo. La selezione è già aperta per le seguenti figure:

· Consulente Tecnico Finanza Agevolata (tre figure ricercate)

· Ingegnere BU 4.0 (Iper ammortamento/Credito d’imposta Beni strumentali - tre figure ricercate)

· Back Office Commerciale (una figura ricercata)

A breve apriranno le selezioni anche per le posizioni di Network Manager e Business Analyst.

PonyU, realtà Italiana che sta trasformando la logistica urbana, consentendo alle aziende di ogni settore di consegnare la merce ordinata dai propri clienti anche entro un’ora, accoglie nuove risorse nel proprio organico. La logistica dell’ultimo miglio è sempre più un asset importante per gli e-commerce, dal mondo del food alle consegne di farmaci (+107% di consegne per PonyU nel 2022) aumentano infatti le richieste da parte dei clienti finali di consegne puntuali e sempre più capillarmente tracciabili. Anche le consegne veloci garantite da PonyU vedono un trend in crescita, con un +20% di e-commerce che hanno scelto di implementare questa opzione. È proprio l'aumentare del volume delle richieste che porta PonyU a ricercare nuovi profili. Al momento sono aperte le seguenti ricerche:

· Corrieri in tutta Italia;

· Un City Manager a Bologna;

· Un Back Office operator a Napoli.

Per maggiori informazioni: https://www.ponyu.it/.



La start up romana Rockagent, l'azienda che sta industrializzando il mercato della mediazione immobiliare, ha chiuso il 2021 con una crescita del fatturato del +250%. Grazie a questa crescita, nel primo trimestre del 2021 l'organico della start up è cresciuto del 36,3% raggiungendo ben 60 agenti immobiliari sparsi su tutto il territorio, e vuole mantenere questo volume di estensione della forza lavoro per tutto il 2022. A questi link è possibile ricevere maggiori informazioni sulle applicazioni sulle opportunità di lavoro.

Dall'1 giugno 2022 la Selectika, che ha rilevato lo stabilimento della ex Om Carrelli nella zona industriale di Modugno (Bari), procederà alle prime 12 assunzioni. L'accordo è stato sottoscritto nella sede della presidenza della Regione Puglia, tra le organizzazioni sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil, Ugl Metalmeccanici e l'azienda, alla presenza del vicecapo di Gabinetto della Regione Domenico De Santis, del presidente della task force regionale per l'occupazione Leo Caroli, del sindaco della Città Metropolitana di Bari Antonio Decaro, e del sindaco di Modugno Nicola Bonasia. A quasi 11 anni dalla chiusura dello stabilimento, era il luglio 2011, e l'avvio della vertenza per gli oltre 120 lavoratori, «finalmente - si legge in una nota della Regione - riaprono i cancelli della ex Om Carrelli e inizieranno a lavorare i primi 12 lavoratori con contratto a tempo indeterminato part-time al 50%». La Selectika ha confermato il cronoprogramma dell'assunzione di altri 88 lavoratori a tempo pieno entro il secondo trimestre del 2023.

Take Off, società attiva nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, comunica di aver siglato accordi per l’apertura di sei nuovi negozi dislocati in Lombardia, Calabria e Puglia per uno spazio complessivo di oltre 800 metri quadrati. Le aperture saranno dislocate nelle seguenti località:

• Take Off: Cesano Boscone (MI), San Giuliano Milanese (MI);

• Over: Botricello (CZ), Gioiosa Marina Ionica (RC), Vibo Valentia (VV), Carmiano (LE).

Alla data odierna, il Gruppo è presente su tutto il territorio nazionale con una rete di 156 negozi, di cui 31 gestiti direttamente e 125 tramite accordi di affiliazione. Per maggiori informazioni: www.takeoffoutlet.com.

PrestaShop punta a diventare la piattaforma commerciale di riferimento per la crescita delle aziende. Con quasi 300mila siti nel mondo che utilizzano già il suo software, è la soluzione open-source per il commercio elettronico in Europa e America Latina. Nel 2020 i siti PrestaShop hanno generato più di 22 miliardi di euro di vendite on line. A partire da novembre 2021 è entrata a far parte della famiglia globale di Mbe Worldwide per accelerare la sua crescita e diventare tra le principali piattaforme globali di e-commerce e logistica per le imprese. Per sostenere l’ambizioso obiettivo, prevede anche di raddoppiare il suo organico nel 2022 - da 200 a 400 dipendenti - grazie anche a una nuova organizzazione del lavoro, flessibile e agile, che si focalizza su un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Per maggiori informazioni: www.prestashop.com.