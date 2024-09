COMMENTA E CONDIVIDI













Sono undici le giovani start-up arrivate in finale all'Italian Master Startup Award 2024, premio nazionale che riconosce gli effettivi risultati conseguiti sul mercato da giovani imprese a elevato contenuto di conoscenza nell'ambito di Università ed enti di ricerca, con almeno 2 anni di vita. La vincitrice sarà premiata il 25 settembre a Torino nell'ambito dell'Italian Tech Week.

Sono impegnate nei settori Life Sciences-MedTech, Cleantech & Energy, Ict e Industrial. C'è chi fornisce servizi hi-tech per la gestione sostenibile delle foreste, chi sviluppa "i digital twin" per una maggiore sostenibilità dei sistemi energetici e della mobilità, chi in campo energetico propone soluzioni innovative per il monitoraggio dei consumi e nuove tecnologie nel campo dell'ingegneria elettrica. C'è anche chi sta sviluppando la prima terapia cellulare rigenerativa al mondo per il trattamento delle lesioni spinali, chi produce tecnologie indossabili innovative per il monitoraggio a distanza dei pazienti e ancora chi punta sui robot per servizi di micro-mobilità in aeroporti, ospedali e musei, o per liberare gli esseri umani da operazioni a basso valore aggiunto in azienda. E ancora chi offre servizi nel mercato della blockchain e delle criptovalute, chi produce super-componenti per l'aerospazio fino ad arrivare a chi ha brevettato il primo smalto per unghie in tubo a zero contaminazione.

Cofinanziato dalla Regione Piemonte con le risorse del Fondo Sociale Europeo Plus, Imsa 2024 è patrocinato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, dall'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS) e dall'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede. In palio il premio in denaro di 10.000 euro per la start-up con la migliore performance, cofinanziato da PNICube e da I3P.

Ecco le STARTUP IN LIZZA PER IL PREMIO

ALBA Robot (provenienza Start Cup Piemonte-Valle d’Aosta, categoria Industrial) è una piattaforma di micro-mobilità indoor e in spazi pedonali che trasforma il trasporto delle persone utilizzando flotte di veicoli autonomi.

ALTO Robotics (provenienza Incubatore di Genova – Filse, categoria Industrial) sviluppa agenti intelligenti adattabili, in particolare nel campo della robotica mobile e collaborativa.

Bluebiloba (provenienza spin-off Università degli studi di Firenze, categoria Cleantech & Energy) offre servizi tecnologici per la valorizzazione e la gestione sostenibile delle foreste, delle aree rurali e del patrimonio arboreo.



DGTwin (provenienza CNR Napoli, categoria ICT) fornisce servizi e soluzioni digitali avanzate, basate sulla tecnologia dei “gemelli digitali” (digital twin), utili al miglioramento delle prestazioni e a una maggiore sostenibilità di sistemi energetici e per la mobilità.

E-Lectra (provenienza Start Cup Lazio, categoria Industrial) sviluppa soluzioni tecnologiche avanzate nei settori dell’elettrificazione dei trasporti, industriale e dei sistemi di accumulo di energia.

Helios Domotics - LIT (provenienza Start Cup Lazio, categoria Cleantech & Energy) è una startup a governance femminile che ha sviluppato una soluzione avanzata per il monitoraggio dei consumi energetici domestici, commerciali e industriali.

Hemera (provenienza Università degli studi di Verona e Milano, categoria Life sciences MED-Tech) ha sviluppato REMaST ® una terapia cellulare che si candida ad essere la prima al mondo in grado di rigenerare efficacemente i tessuti neurali per il trattamento delle lesioni del midollo spinale.

Heremos (provenienza Start Cup Lazio, categoria Life sciences MED-Tech) sviluppa tecnologie indossabili innovative per il monitoraggio a distanza dei pazienti.



K3RX (provenienza CNR Faenza, categoria Industrial) produce componenti ad alte prestazioni utilizzando una classe innovativa di materiali brevettati per applicazioni nell’aerospazio, difesa, trasporti ed energia.

LEB WORLD (provenienza Start Cup Puglia, categoria Industrial) ha introdotto sul mercato LACTUBE™, il primo smalto in tubo per le unghie a zero contaminazione, comodo e veloce, con applicatore sostituibile dopo l’utilizzo.

Young Platform (provenienza Start Cup Piemonte - Valle d'Aosta, categoria ICT) è una società innovativa nel settore finanziario che offre un’ampia gamma di servizi nel mercato delle criptovalute.