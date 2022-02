La Dacia Sandero, in versione GPL è l'auto più venduta in Italia - .

In un mercato auto non esaltante – come è noto – bisogna dare atto al GPL di aver tenuto botta: secondo l’UNRAE, il 2021 si è chiuso con circa 108mila immatricolazioni di vetture spinte da questa alimentazione, il che ha consentito un salto di quota sul mercato totale dal 6,8% del 2020 al 7,3%. Non sono certo cifre altissime ma è anche vero che le strombazzate Plug-in si sono fermate al 4,7% e le incentivatissime (almeno sino a tre quarti del 2021) elettriche al 4,6%. Tanto più che in ogni caso, i distributori di GPL in Italia sono circa 4mila contro le circa 26mila colonnine elettriche. Con la benzina in vendita ormai intorno a 1,8 euro al litro e il gasolio a ben più di 1,6 euro al litro, per non parlare del metano il cui prezzo sta toccando i 2 euro/kg, il Gpl rappresenta ancora una scelta interessante. Infatti, pur avendo subito anch'esso un rincaro, in questo periodo costa mediamente 0,850 euro al litro ed è facilmente reperibile. Anche se con un litro di Gpl si percorre mediamente il 15% in meno di strada rispetto a quella permessa da un litro di benzina, il risparmio rimane sostanzioso. Inoltre, offre vantaggi in termini di inquinamento perché sono minori le emissioni di ossidi di azoto, particolato atmosferico e anidride carbonica. Quindi, le bi-fuel Gpl spesso possono muoversi liberamente nelle aree urbane a traffico limitato. Vediamo quali sono state le regine del mercato GPL che facilmente lo saranno per i primi mesi del 2022.

1) DACIA SANDERO

Il marchio low-cost di Renault domina il mercato del GPL e la Sandero è la regina della categoria, con oltre 20mila immatricolazioni. La versione bi-fuel Gpl è sia nella gamma Streetway sia in quella simil-Suv Stepway: spinta da un motore turbo a tre cilindri da 1 litro con 100 cavalli e una coppia di 170 Nm abbinato al cambio manuale a sei marce. Il serbatoio del Gpl, con il quale la Sandero percorre mediamente 15,2 km/l, è da 40 litri e limita la volumetria minima del bagagliaio a 328 litri. Streetway Eco-G è proposta negli allestimenti Essential e Comfort a prezzi che partono da 12.150 euro, nel caso della Stepway si aggiunge il Confort Sl Dp e il listino parte da 13.950 euro.

2) DACIA DUSTER

Nel 2020, aveva fatto leggermente meglio della sorella Sandero, a fine 2021 si sono invertite le posizioni. L’ultima generazione di Dacia Duster si presenta con un design esterno totalmente nuovo e interni completamente inediti. La versione Eco-G proposta solo a trazione anteriore è equipaggiata con un turbo a tre cilindri da 1 litro con 100 cavalli e una coppia di 170 Nm abbinato al cambio manuale a sei marce, ha un serbatoio da 33,6 litri e percorre mediamente 13,7 chilometri con un litro di Gpl. E’ venduta negli allestimenti Essential, Comfort, Prestige, Prestige Up e Comfort Dp a prezzi che partono da 13.850 euro.

3) RENAULT CAPTUR

La seconda serie della Captur è più ‘suvistica’ rispetto alla precedente, adotta tecnologie al top in termini di sistemi di assistenza alla guida, multimedialità e connettività. L'interno è ben realizzato e funzionale, grazie al divano posteriore scorrevole. La versione bi-fuel Gpl è equipaggiata con il modulo che il gruppo Renault utilizza anche per modelli di altri marchi: sfrutta il tre cilindri da 1 litro, accoppiato al cambio a sei marce e trasformato a Gpl che in questo caso sviluppa 101 Cv e 160 Nm. La Captur percorre 16,4 chilometri con un litro di Gpl, è in vendita a prezzi che partono da 22.000 euro negli allestimenti Zen, Business, Intens e Rs Line.

4) RENAULT CLIO

Una versione a Gpl è sempre stata in gamma di Clio fin dalla prima serie e quindi non può mancare per la quinta generazione della compatta, la prima del marchio equipaggiata sia con il sistema multimediale sempre connesso sia con dispositivi che consentono la guida semi-autonoma di livello 2. Come la Captur è spinta dal tre cilindri 1.0 con 101 cavalli e 160 Nm di coppia e in media percorre 17,5 chilometri con un litro. La Clio TCE 100 Fap Gpl è in vendita da 20.200 euro negli allestimenti Life, Zen, Business e Intens.

5) FIAT PANDA

Veterana del settore, incarna alla perfezione il ruolo di citycar grazie ai costi di acquisto e gestione contenuti optando per l’alimentazione EasyPower. L'attuale serie si declina in PIù variazioni sul tema: entry-level, City Life, Sport e City Cross in vendita a prezzi che partono da 15.500 euro. Dentro al cofano della EasyPower c'è il collaudato Fire di 1,2 litri con 69 cavalli con una coppia di 102 Nm, abbinato al cambio a cinque marce, che promette una percorrenza media di 13,9 chilometri con un litro. Il serbatoio del Gpl ha una capacità di 30 litri.

6) LANCIA YPSILON

Altra amabile e raffinata ‘vecchietta’ del mercato, è stata battezzata EcoChic tanto più che ora è offerta solo con motori mild-hybrid, a metano o bi-fuel Gpl. Quest'ultima proposta è disponibile nei classici allestimenti Ypsilon, ovvero il Silver e Gold, a prezzi che partono da 17.450 euro. Come la “cugina” Panda anche la Ypsilon è spinta da un motore di 1,2 litri con 69 Cv e 102 Nm di coppia, adotta lo stesso serbatoio del “gas” da 30 litri e mediamente percorre anch'essa 13,9 km con un litro di Gpl.

7) KIA SPORTAGE

La nuova serie della best-seller è stata appena presentata, intanto quella uscente nel 2021 si è ben comportata con oltre 4mila immatricolazioni. Detto che quella in arrivo sarà proposta solo con motori ibridi e in seguito proporrà versioni a Gpl (tra le quali ci sarà anche la prima proposta full-hybrid bi-fuel), attualmente è ancora in vendita la versione con il 1.6 benzina con 122 Cv e 145 Nm di coppia massima. Nel misto, il consumo è di 10,7 km con un litro di GPL, il serbatoio ha 68 litri. Il listino parte da 24.500 euro.

8) KIA STONIC

E’ la berlina ‘più crossover’ della Casa coreana. Proposta nelle varianti Urban e Style, spinta dal quattro cilindri di 1,2 litri con 82 Cv e 107 Nm di coppia, promette di percorrere con un litro di Gpl 14,3 chilometri. La Style con il cambio a doppia frizione a sette marce monta invece il ‘mille cc’ da 95 Cv con 167 Nm che regala consumi di 18,9 km con un litro. Costa 23.500 euro, mentre il listino delle 1.2 EcoGpl parte da 18.750 euro.

9) KIA PICANTO

Anche la più piccola delle Kia è attenta al mondo bi-fuel. Infatti, sono ben sette le versioni “gasate”, tutte spinte da un motore a tre cilindri da 1 litro con 65 Cv e 88 Nm di coppia che ben si adatta a una citycar pura quali la Picanto. Le percorrenze medie sono nell'ordine dei 13 km con un litro. Interessante la possibilità di avere il cambio robotizzato a cinque marce, perfetto nel traffico cittadino. Le versioni così equipaggiate sono proposte in tre allestimenti, l'Urban e lo Style oltre che l'X-Line, mentre nel caso di quelle con cambio meccanico si può optare anche per il Gt-Line. I prezzi partono da 14.500 euro.

10) FORD FIESTA

La cara vecchia Fiesta è alla settima generazione del best-seller e abbina alla linea piacevole un equipaggiamento di sicurezza completo e una connettività molto estesa. Gli allestimenti disponibili sono Plus, Connect, Business e Titanium a prezzi che partono da 19.000 euro. Dentro al cofano della 1.1 Gpl c'è un motore a tre cilindri da 1,1 litri con 75 Cv e 110 Nm di coppia. La percorrenza media dichiarata è di 16,6 km con un litro.