Iziwork, start up nata con l’obiettivo di migliorare l’accesso al mondo professionale, digitalizzando e ottimizzando i processi di ricerca e selezione del personale grazie alla tecnologia e all’intelligenza artificiale, ha condotto un Osservatorio sul mercato del lavoro in somministrazione. Sono state analizzate le richieste di oltre 650 aziende clienti e le candidature provenienti da un database di circa 500mila professionisti, su tutto il territorio nazionale e grazie al lavoro dei sette hub territoriali. Sulla base delle richieste delle aziende clienti, dall’Osservatorio iziwork, emerge che i cinque settori che necessitano maggiormente di figure in somministrazione sono:

Servizi per le aziende ( 25% del totale delle offerte di lavoro pubblicate) per la ricerca di office manager, receptionist, addetti alla vigilanza e alla pulizia;

( del totale delle offerte di lavoro pubblicate) per la ricerca di office manager, receptionist, addetti alla vigilanza e alla pulizia; Logistica & Trasporti ( 23% del totale delle offerte di lavoro pubblicate) per la ricerca di corrieri, magazzinieri e mulettisti;

( del totale delle offerte di lavoro pubblicate) per la ricerca di corrieri, magazzinieri e mulettisti; Manifattura & Industria ( 21,7% del totale delle offerte di lavoro pubblicate) per la ricerca di operai, generici e specializzati, saldatori, addetti al confezionamento e alla produzione;

( del totale delle offerte di lavoro pubblicate) per la ricerca di operai, generici e specializzati, saldatori, addetti al confezionamento e alla produzione; Hostess/Steward e professionisti per l’accoglienza in eventi , fiere, concerti e spettacoli dal vivo ( 20% del totale delle offerte di lavoro pubblicate);

, fiere, concerti e spettacoli dal vivo ( del totale delle offerte di lavoro pubblicate); Horeca (9% del totale delle offerte di lavoro pubblicate) per la ricerca di cuochi, camerieri, lavapiatti e responsabili di sala.

La definizione di formule ibride che alternano al lavoro da remoto il ritorno in presenza in azienda ha alimentato la ricerca di profili per il ritorno negli uffici. Nell’ultimo quadrimestre le posizioni aperte per figure di back office, come office manager e receptionist, e per i profili dedicati ai servizi per le aziende, come addetti alla vigilanza e alle pulizie, hanno rappresentato il 25% del totale delle ricerche pubblicate dalla startup, al primo posto fra le figure professionali più ricercate a livello nazionale, con un picco del 36% in Piemonte e percentuali più contenute in Lombardia (18,8%), Emilia-Romagna (16%) Veneto (12%) e Friuli (7%). Continua il trend occupazionale positivo incentivato dalla ripresa degli eventi e degli spettacoli dal vivo. A giugno la richiesta di hostess, steward e di professionisti per i servizi di accoglienza ha rappresentato il 20% delle offerte di lavoro pubblicate a livello nazionale. Il dato più sorprendente giunge dalla città di Torino, dove il numero di ricerche aperte per fiere, spettacoli ed eventi sportivi corrisponde al 40% del totale delle posizioni promosse dalla start up. Non si esaurisce la propulsione del settore logistico innescata dalla pandemia e dai nuovi comportamenti di acquisto online dei consumatori che premiano e-commerce e home delivery. Secondo i dati iziwork, i lavoratori del comparto logistico come corrieri, magazzinieri, mulettisti e autisti rappresentano il 23% dei profili richiesti dalle aziende a livello nazionale, rientrando nella top 5 delle figure più ricercate in tutti i territori presidiati dalla start up. In Veneto la richiesta di lavoratori in questo campo ha toccato il 46%, in Piemonte il 40% e in Friuli il 20%. Meno accentuata la richiesta in Emilia-Romagna (16,5%) e in Lombardia (15,4%). Fra i core business di iziwork, la ricerca di lavoratori per il comparto industriale e manifatturiero ha subito una lieve flessione nel 2° quadrimestre 2022. Rispetto al periodo precedente in cui operai, saldatori, confezionatori e addetti di produzione, generici e specializzati, rappresentavano la categoria professionale più ricercata fra le offerte pubblicate dalla start up (38%), la stessa categoria di lavoratori è scivolata al 3° posto nel periodo maggio-agosto, con una percentuale del 21,7% a livello nazionale. La domanda risulta più elevata in territori ad alta densità produttiva, come il Friuli-Venezia-Giulia, in cui raggiunge il 67,5% delle richieste di personale, in Lombardia nelle province di Bergamo e Brescia (72%) e in Emilia-Romagna (60%), mentre è più contenuta in Veneto (38%) e in forte calo a Torino e in Piemonte, dove si ferma al 5%. A pesare sul forte decremento in Piemonte, la battuta d’arresto del settore automotive e della produzione metalmeccanica, causata dalla scarsità di materie prime, dall’aumento dei costi e dalle turbolenze sull’intera supply chain e catena produttiva. Fra maggio e agosto, la domanda di lavoratori per il settore Horeca ha subito una forte accelerazione. La ricerca di professionisti come cuochi, camerieri, lavapiatti e responsabili di sala ha raggiunto il 9% delle offerte di lavoro pubblicate a livello nazionale, rientrando nella top 5 dei settori che offrono più impiego nel lavoro in somministrazione. Lato lavoratori, si ferma invece al 2,3% la percentuale di candidati sul totale che ha fatto application per le posizioni in ambito Ho.re.ca, confermando le criticità legate alla mancanza di profili nel settore.

E-work lancia la nuova divisione sulla formazione

E-work - gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni Hr per aziende e multinazionali - lancia la nuova divisione e-work formazione, una chiara identità organizzativa rivolta alla promozione e allo sviluppo di iniziative strategiche dedicate al mondo della formazione. Sotto un unico brand confluisce l’esperienza ventennale del Gruppo nell’erogazione di servizi di alto livello, sempre aggiornati e in continua evoluzione con la disponibilità di un team capace di rispondere ad esigenze complesse che tengono conto dei bisogni delle singole risorse e delle aziende clienti. Con l’esperienza di 23 professionisti dedicati, cui si aggiungono team di formazione esterna specifica per progetto, e-work formazione accompagna le aziende nell’individuazione di esigenze e opportunità di formazione, anche finanziata, con un approccio tailor made che va dall’individuazione delle reali priorità formative, all’individuazione delle fonti di finanziamento e della progettazione tecnica e finanziaria, fino alla realizzazione e coordinamento del piano didattico, con monitoraggio e analisi dei risultati ottenuti. L’orizzonte delle attività di e-work formazione si sviluppa a partire dai fabbisogni delle imprese e delle risorse umane e affronta, anche attraverso gli strumenti di formazione finanziata, molteplici aree tematiche, quali la qualificazione dei processi produttivi, l’innovazione organizzativa, la digitalizzazione, l’internazionalizzazione d’impresa, la normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, gli scenari di sviluppo dell’innovazione tecnologica. Non meno importanti per le lavoratrici e i lavoratori sono i programmi di formazione che lavorano sul le competenze linguistiche specifiche di settore o di un’area di attività. Informazioni sono disponibili sul sito dedicato https://www.formazione.e-workspa.it/ e sui canali social, Linkedin e Facebook https://www.linkedin.com/company/e-work-formazione/?viewAsMember=true e https://www.facebook.com/eworkformazione/.

Salone nazionale dello studente dal 19 al 21 ottobre a Roma

Dal 19 al 21 ottobre si svolge a Roma la prima edizione del Salone nazionale dello studente, l’iniziativa di orientamento post diploma, dedicata alle scuole di tutta Italia, è organizzata da Campus, in collaborazione con Regione Lazio e la sponsorship di Intesa San Paolo. La manifestazione si svolgerà presso la Fiera Roma dalle ore 9.00 alle ore 13.30, con ingresso gratuito (partecipazione valida ai fini Pcto). Saranno presenti scuole provenienti da tutte le regioni italiane. Sono attesi circa 40mila ragazzi. Gli studenti potranno partecipare agli oltre 100 incontri e convegni di orientamento, chiedere informazioni agli stand di università, Its, scuole e accademie nazionali e internazionali, rivolgersi agli sportelli di counseling per avere consigli sulle strade da seguire in rapporto alle proprie attitudini. Potranno inoltre mettersi alla prova con le simulazioni dei test d’ammissione ai corsi a numero chiuso, verificare la propria preparazione o testare le proprie inclinazioni grazie a questionari, partecipare a sessioni di job training e career coaching per sviluppare le soft skills, seguire presentazioni delle offerte formative o workshop sulle professioni. Ci sarà modo di incontrare direttori del personale e manager di grandi aziende e professionisti di varie carriere. E ancora, laboratori, live show di enogastronomia, materie Stem, moda&design, robotica, sostenibilità. Focus sulle professioni del futuro. Metaverso, Educazione Civica, Strumenti digitali, Educazione finanziaria con Feduf e Intesa San Paolo, Erasmus. Ci saranno convegni anche per i docenti. Il Salone, grazie alla sua dimensione nazionale, porterà a confrontarsi assessori regionali e istituzioni, il mondo universitario e tutta la filiera della formazione post diploma, oltre che aziende, esperti, imprenditori e managers, sulla formazione e il futuro dei giovani. Al Salone, inoltre, gli studenti potranno trovare tutti gli enti di Regione Lazio dedicati alla formazione e al lavoro, da Disco Lazio a Porta Futuro, da Spazio Lavoro alle scuole e agli Its. Tre i fili conduttori:

Orientamento (Quale percorso scegliere dopo il diploma: università, accademia o Its? • Come compiere una scelta consapevole, superare l’ansia da esame e raggiungere i propri obiettivi • Educazione Civica • Studiare all’estero con l’Erasmus • Soft Skills e Competenze trasversali • La Formazione Tecnica Superiore • Formazione scientifica e formazione umanistica: quale strada?);

Futuro, Tecnologie, Lavoro (Tecnologia e Digital Transformation • Metaverso e didattica del futuro • Le tecnologie per l’arte: stampa 3d, comunicazione online, videomaking, musica ed effetti speciali • Showcooking • Professioni del futuro e new jobs • Muovere i primi passi nel mondo del lavoro: scrivere un cv, sottoporsi a un colloquio, cercare il primo impiego • La differenza tra stage, tirocinio, apprendistato e contratto di lavoro);

Società, Ambiente, Cultura (Agenda 2030: ambiente e pari opportunità • “Istruzione e Ricerca” - la Missione 4 del Pnrr • Best Practice per una scuola più inclusiva • Moda, creatività e professioni del Made in Italy • Diritto allo studio ed Educazione Finanziaria per i giovani • Come coltivare il proprio talento • L’importanza del debate nel confronto giovani/adulti • La rivoluzione del mondo scuola, ad un secolo dalla Riforma Gentile).

Tutte le informazioni sull’evento al sito: www.salonedellostudente.it/events/salone-roma-2022/.