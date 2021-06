COMMENTA E CONDIVIDI













Anche nell’automotive arriva il concetto di Non Fungible Token: beni virtuali (quindi immateriali) la cui unicità è certificata e garantita. Basati sul sistema Blockchain, gli Nft si stanno affermando nel mondo degli scambi digitali e in quello dell'arte, facendo raggiungere ad alcune opere "intangibili" valori da record. E a debuttare in questo nuovo mondo non poteva che essere Garage Italia, l’atelier fondato da Lapo Elkann e guidato da Enrico Vitali: la personalizzazione e l’originalità delle loro creazioni andava protetta. Ora non è più necessario fare ricorso a un certificato cartaceo o a un expertise, ma a una tecnica finora usata soprattutto in campo finanziario. Un Nft è in grado di garantire un asset unico digitale o reale. In sintesi, una specie di Bitcoin trasferito nel mondo del collezionismo."Questo approccio alla tecnologia Blockchain è perfettamente in linea con il Dna di Garage Italia, da sempre recettore di nuove tendenze. Sono orgoglioso di portare questa innovazione nell’automotive" sottolinea Lapo Elkann.

Questa serie di token, unici e non fungibili, rappresenta il diritto a godere della creatività della personalizzazione. Serve a validare l’autenticità e l’unicità del progetto creativo quindi al momento dell’acquisto di un mezzo o di un tuning realizzato da Garage Italia, il cliente riceverà anche una versione digitale tokenizzata. In teoria, considerando che solitamente, un’auto modificata perde valore nel tempo, gli Nft potrebbero costituire un valore aggiunto in caso di rivendita. Il primo modello a fregiarsi dell’Nft Garage Italia è una Suzuki Jimny, consegnata al suo proprietario: la certificazione digitale descrive tutti i lavori di personalizzazione ai quali la fuoristrada è stata sottoposta. "Molti brand fashion e new luxury stanno testando un utilizzo degli Nft come strumento di marketing per rivolgersi a una clientela più giovane e orientata al digitale – dice Enrico Vitali, amministratore delegato di Garage Italia – Pensiamo a una generazione di collezionisti e di appassionati, poco votati al mercato tradizionale dell’automobile. E siamo sicuri che per noi questa esplorazione non si limiterà al mondo delle quattro ruote".

In questo senso, Garage Italia dichiara apertamente di voler sondare diversi ambiti di applicazione per valutare potenziali collaborazioni con artisti emergenti e digital creators. In questo modo si pongono le basi per la creazione di token sempre più ricercati e coerenti con lo storytelling dei progetti di restomod, già in lavorazione e futuri, come il restauro non conservativo di una Datsun 240Z e quello di Alfa Romeo Spider Duetto, previsto per il 2022. Un altro vantaggio degli Nft: bloccando la proprietà di un articolo immateriale - che può essere acquistato e venduto - si pongono le condizioni per rivoluzionare il sistema di gallerie, case d’asta, collezionisti, consulenti e curatori. Al tradizionale mercato del collezionismo, con regole ormai scritte, se ne potrebbe creare uno parallelo. La Blockchain che al momento supporta con maggiore continuità questa tipologia di token è Ethereum, ed è su questo sistema che Garage Italia ha scelto di scambiare i suoi Nft.