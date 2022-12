La nuova Abarth 500 elettrica - deponti.marco@gmail.com

COMMENTA E CONDIVIDI













“Siamo fuori di testa? Abbiamo esagerato?”. Olivier Francois, Ceo di Fiat e Abarth, comincia così, con battute provocatorie e domande che qualcuno, vagamente distratto, potrebbe persino pensare che non siano retoriche, la presentazione in anteprima mondiale della nuova Abarth 500 elettrica, ovvero la metamorfosi di una “cattiva” per eccellenza che, nella sua storia, ha inanellato primati e strade di successo senza mai aver avuto, prima d’oggi, la necessità di attaccarsi alla spina. Poi parte il filmato e, in diretta sull’altrettanto storica rampa che conduce alla pista del Lingotto arriva Miki Biasion, alla guida della nuova electric car dello Scorpione e dalle simpatiche provocazioni si passa ai fatti.

L’Abarth 500e porta in dote una batteria da 42 kWh, accoppiata ad un potente motore elettrico, per un totale di 113,7kW/155 CV e passa da 0 a 100 km/h in soli 7 secondi. Ed è a questo punto, sotto lo sguardo d’approvazione di due generazioni di piloti coi fiocchi, Biasion e la figlia Bettina, che si sono alternati al volante nel primo test drive, il “gioco” si fa serio. “Abarth -sottolinea Francois - non sarà un marchio che scomparirà nell’oblio dei motori termici, ma esiste oggi ed esisterà domani. Avrà un futuro. E oggi proponiamo questa vettura perché le prestazioni che ci può dare l’elettrico sono quelle che avrebbe voluto il fondatore della Casa: migliore accelerazione, maggior maneggevolezza, più divertimento. E poi c’è la firma leggendaria di Abarth: il suo rombo tipico che sarà, con l’elettrica, garantito da un sound generator che si può attivare quando si vuole, basta premere un pulsante. Si potrà quindi scegliere tra il silenzio e il sound che caratterizza Abarth da 73 anni”.

Il nuovo modello sarà disponibile in edizione limitata, 1949 esemplari come l’anno di nascita di Abarth, dal giugno del 2023. Nome scelto? “Scorpionissima” , che già la dice lunga sulle intenzioni belligeranti della nuova grintosetta a zero emissioni. Solo berlina e prezzo fisso di 43 mila euro, riservato a chi fa parte della “community Abarth”. Ma non disperate: chi non fosse iscritto fa sempre in tempo a farlo e quindi ad entrare in un segno zodiacale elettrizzante.