La Bce ha rialzato i tassi di interesse di 50 punti base, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 3,50%, quello sui depositi al 3%, e quello sui prestiti marginali al 3,75%. Un livello così alto non si registrava dal 2007. Poco mossi i cambi, con l'Euro che resta a quota 1,06 sul dollaro.



Nell'annunciare la nuova stretta, il board dell'Eurotower ha spiegato che c'è un elevato grado di incertezza e che l'evoluzione dipenderà dai prossimi dati.



Quindi la banca centrale europea si dice pronta a intervenire ove necessario per preservare la stabilità dei prezzi e finanziaria. In estrema sintesi, per i policymaker dell'istituto di Francoforte "l’inflazione dovrebbe rimanere troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato": per questo si è reso necessario l'innalzamento di un punto di mezzo punto percentuale.