Al via la campagna nazionale Its (Istituti tecnici superiori) promossa dal ministero dell’Istruzione. All'interno di un contesto di emergenza sanitaria, gli Its non si fermano e superano lo stop forzato alle attività didattiche organizzando in tempi record lezioni online, laboratori a distanza e lavori di gruppo da remoto. La formazione tecnica degli studenti prosegue e il lancio della campagna di comunicazione con la nuova visual identity fanno sentire la dinamica presenza del Sistema Its. La campagna di comunicazione nazionale integrata ha come obiettivo principale la diffusione della cultura degli Its, così da renderli conoscibili e riconoscibili al trasversale target di interesse: scuole e docenti, mondo delle imprese e sistemi di rappresentanza e, in particolare, ragazzi e famiglie. Il periodo di campagna sarà inoltre caratterizzato da un'importante attività digital che si svilupperà fino alla fine di giugno e su molteplici piani: dalla realizzazione del branded content realizzato assieme a Skuola.net, il più grande ecosistema orientato ai giovani e portale studentesco più consultato da genitori e docenti: calcando il linguaggio dell'influencer Nikolais scopriremo gli effetti collaterali dei colloqui di lavoro e come gli Its possono essere utili e strategici nel contesto formativo/lavorativo attuale, consentendo sbocchi concreti grazie alle professioni tecniche. Tra le altre attività digital troviamo campagne social Instagram, Facebook, Linkedin; una playlist composta da sette video tesi all'esplorazione delle diverse are tecnologiche guidati dallo youtuber Mi Offro Io; attività di digital PR con il coinvolgimento di oltre 30 microinfluencer; promozione mediante Google Display e preroll Youtube.

La campagna di comunicazione non manca di azioni concrete sul territorio, come la recente apparizione al Micam (febbraio 2020) la più grande fiera del settore calzaturificio in Europa; la presentazione del nuovo logo avvenuta durante il Job&Orienta di Verona in cui, a novembre 2019 è stato possibile presenziare con attività di gamification grazie alle quali sono stati attivati più di 2mila contatti; così come la prima apparizione con campagna teaser e attività di engagement durante la DJ TEN Roma a novembre 2019 che ha raccolto testimonial d’eccezione. Il sito, innovativo e dinamico, elaborato per esser fruibile sia da desktop che da mobile, è ora on line ed è stato progettato per presentare tutto il potenziale degli Its, raccontando come funzionano, i casi di successo, le buone pratiche di comunicazione. La capillarità delle strutture presenti sul territorio è evidenziata da una mappa interattiva dalla quale è possibile individuare le 104 strutture, filtrando per regioni e aree tecnologiche. Offre inoltre la possibilità di orientare i target di riferimento grazie ai digital kit studiati su misura per le diverse categorie: diplomandi, docenti o aziende.

Gli interessati agli Its possono ora visitare il sito sistemaits.it che racconta il mondo Its con sei temi, seguendo le sei aree tecnologiche dei corsi:

• IT’S GREEN per l'Efficienza energetica

• IT’S MOTION per la Mobilità sostenibile

• IT’S TECH per le Nuove tecnologie per la vita

• IT’S ITALY per le Nuove tecnologie del Made in Italy (Sistema agroalimentare, Sistema casa, Sistema meccanica, Sistema moda, Servizi alle imprese)

• IT’S CULTURE per le Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali-Turismo

• IT’S IT per le Tecnologie della informazione e della comunicazione.

Con un linguaggio smart è stata inoltre sviluppata una sezione di game infotainment con giochi interattivi per scoprire il mondo Its e le richieste nel mercato del lavoro:

• “It's my study” consente di scoprire le aree tecnologiche offerte dai percorsi di formazione Its che suscitano più interesse nelle aziende;

• “My job” ci aiuta a scoprire meglio le figure professionali più richieste dal mercato del lavoro attraverso indizi e tracce;

• “Its's my memory” è un gioco di sfida della memoria del navigatore, aiutando così a 'fissare' meglio in testa il mondo Its;

• “Trova la tua strada” è un test interattivo utile per scoprire il percorso ITS più adatto ai giovani interessati, nonché i percorsi più richiesti dalle aziende.

Chi esce dagli Its acquisisce un'alta specializzazione tecnologica che consente di inserirsi nei settori strategici del sistema economico-produttivo del Paese e spingere i processi di innovazione e di trasferimento tecnologico nelle imprese, specie quelle di piccole e medie dimensioni. L’Its ottiene questo grazie a una didattica flessibile, basata sull'esperienza diretta fatta in azienda, dove l'apprendimento prepara alla realtà lavorativa di tutti i giorni. Per tali ragioni, il piano di comunicazione Its è pensato per agire su più livelli, non solo con obiettivi puramente informativi, ma anche per promuovere gli Its come valore in sé per il curriculum di studio, per coinvolgere giovani studenti, lavoratori e Neet, in altre parole i potenziali fruitori del progetto, e per accreditare gli Its, presso genitori, insegnanti e aziende, come sistema di alta formazione professionalizzante in grado di garantire l’83% di occupati, come indica il monitoraggio 2020.

Gli Its rappresentano un laboratorio vitale su tanti temi della manifattura e dei servizi e dimostrano di poter dare il loro contributo, in termini di crescita e qualità delle competenze dei vari profili in uscita, per un'economia che deve ripartire con slancio e per le imprese che devono cogliere maggiormente le opportunità offerte dalla trasformazione digitale, specie dopo l’attuale situazione di emergenza. Proprio in questo processo di cambiamento è importante valorizzare la presenza degli Its e mettere in luce le opportunità formative dagli stessi offerte, non solo per consolidare il lavoro fin qui fatto con tanto impegno che ha portato a raggiungere 16.447 iscritti, ma soprattutto per rafforzare il ruolo cruciale che gli Its devono svolgere in questo processo, alimentando quel motore legato allo sviluppo del manifatturiero di cui avremo tanto bisogno per la ripresa del nostro sistema produttivo e del nostro Paese.