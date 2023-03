COMMENTA E CONDIVIDI













Lombarda Motori ha inaugurato nei giorni scorsi, con un evento pensato per le grandi occasioni, il nuovo Terminal Audi a Monza. Lo spazio, situato di fronte allo stadio, è stato progettato all'insegna dell'innovazione e della sostenibilità, con 1.800 metri quadrati di showroom, 1.850 mq dedicati al post vendita, 350 posti auto, oltre 1.000 pannelli fotovoltaici e 34 postazioni di ricarica elettrica "modulati" da un software in grado di distribuire l'energia a seconda della richiesta nei vari impianti dell'azienda. La concessionaria brianzola, fondata nel 1963 da Luigi Zannier, ex calciatore e vincitore con il Milan dello scudetto '56/'57, continua oggi la propria espansione sotto la guida della figlia Elsa Zannier che, dal 2014, è socio e amministratore unico del gruppo. Il nuovo tassello per l'azienda, arriva dopo il progressivo rafforzamento della presenza sul territorio promosso negli ultimi anni, svolgendo la propria attività attraverso otto sedi e rappresentando i brand Audi, Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali, Seat e Cupra oltre ai marchi dedicati all'usato Audi Prima Scelta Plus e Volkswagen Usato Certificato.

Il nuovo Terminal Audi di Via Ercolano, angolo Viale Stucchi, è un edificio funzionale e smart tanto nei servizi quanto nelle soluzioni architettoniche che ha comportato un investimento di circa 15 milioni di euro. La struttura ha l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto ambientale e porre l'attenzione sul cliente all'interno di una realtà sostenibile. «In quest'ultimo decennio - ha commentato Elsa Zannier - Lombarda Motori ha sempre precorso i tempi, cogliendo le opportunità offerte dal continuo sviluppo tecnologico del mondo automobilistico e non solo. Dedicare sedi specializzate ad ogni marchio che rappresentiamo ci consente di svolgere un lavoro puntuale e offrire ai nostri clienti un servizio su misura, sartoriale in funzione delle loro esigenze e dei loro interessi. La nuova sede testimonia la nostra incrollabile fiducia nel futuro e la nostra instancabile ricerca dell'eccellenza».

Secondo Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia, la grande struttura di Lombarda Motori «dimostra il fatto che la digitalizzazione è ormai decisiva nei processi di vendita, ma che i concessionari non sono affatto superati, con il valore aggiunto delle persone che li animano che nessun algoritmo potrà mai sostituire. Oggi le aziende leader nel mercato non sono più solo quelle che vendono di più o fanno maggiori profitti, ma quelle che guidano il cambiamento. Audi lo sta facendo, rivoluzionando nella modernità i modelli di rapporto con i clienti e con un'offensiva di prodotto fortissima che nei prossimi due anni sarà senza precedenti, con 20 nuovi modelli, metà dei quali 100% elettrici, e 28 miliardi di investimenti in digitalizzazione e charging».