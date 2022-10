Molto richieste le competenze digitali e informatiche - Archivio

Anitec-Assinform – l’Associazione italiana per l’Ict-Information and communication technology aderente a Confindustria – lancia la piattaforma on line Formati con NOI realizzata in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il sostegno di Confindustria. La piattaforma – raggiungibile dal nuovo sito Anitec-Assinform (www.anitec-assinform.it) – individua i 16 profili professionali più richiesti dal mercato (individuati sulla base dell’analisi condotta dal Centro studi Anitec-Assinform a partire dai dati dell’Osservatorio Competenze Digitali) e mette a sistema le iniziative di formazione delle aziende associate fornendo un «punto di accesso unico», strutturato e interrogabile. Per ciascun profilo (developer, mobile application developer, big data specialist, digital media specialist, systems analyst, cloud specialist, enterprise architect, test specialist, data specialist, information security specialist, data base admin, devOps expert, network specialist, data scientist, web data scientist, information security manager) sono presenti: una descrizione delle caratteristiche e dei requisiti minimi richiesti dalle imprese; i corsi di formazione collegati e le opportunità di lavoro oggi disponibili presso le aziende del settore. La piattaforma, nata grazie al lavoro svolto in stretta sinergia con il Dipartimento, è finalizzata a far conoscere al pubblico i programmi di formazione relativi alle competenze specialistiche erogati dalle aziende associate; mettere in evidenza le opportunità di lavoro oggi disponibili; fornire supporto a tutte le persone interessate ad acquisire nuove competenze. Con questa iniziativa, l’Associazione ha voluto dare un contributo concreto e visibile all’azione che il governo ha impostato, a partire dalla definizione e attuazione delle tante misure per la digitalizzazione previste dal Pnrr, per affrontare il divario di competenze digitali e specialistiche Ict nel Paese. D’altronde, l’ultimo Digital Economy and Society Index 2022 mostra che, se da un lato l’Italia migliora la propria posizione salendo al 18esimo posto sui 27 Paesi europei, dall’altro presenta ancora forti carenze alla voce relativa alla diffusione di competenze digitali di base e avanzate. Un dato che anche l’ultimo Osservatorio sulle competenze digitali 2021 - realizzato da Anitec-Assinform insieme ad Aica, Assintel e Assinter Italia – ha rilevato, mostrando come nel primo semestre 2021 fossero oltre 51.700 posizioni aperte per figure professionali nel mondo Ict solo considerando gli annunci via web. Proprio la scarsa disponibilità di competenze specialistiche Ict – su cui si concentra la piattaforma – rappresenta un elemento di debolezza che rischia di rallentare la trasformazione digitale del Paese. A essere penalizzati sono, in particolare, i giovani e i giovanissimi, con il rischio di ampliare i già significativi divari sociali, generazionali e territoriali. La piattaforma sarà aggiornata regolarmente con i corsi e le posizioni aperte presso le imprese.



Robotica, inaugurato il nuovo "e.Do Lenrning Center" di Ferrari

Comau ha sviluppato tecnologie avanzate e soluzioni didattiche per il progetto educativo "e.DO Learning Center" promosso da Ferrari, con l’obiettivo di offrire un supporto continuo al territorio locale. Il Centro apre presso l'Istituto "Fermo Corni" di Modena (Italia) - un Istituto di Istruzione Superiore e Scuola Secondaria. L'iniziativa, sottolineando la crescente importanza di condurre la robotica al di fuori della fabbrica e verso nuovi settori, offre agli studenti un ambiente di apprendimento unico, divertente e coinvolgente. È inoltre uno strumento di grande valore per trasferire ai giovani le competenze che possono essere impiegate nel futuro mondo del lavoro. " e.DO Learning Center" fa parte dell'innovativa piattaforma educativa sviluppata dalla Comau Academy, conosciuta come "e.DO Experience". Basato su un concept nuovo ed esperienziale, mette a disposizione strumenti e materiali didattici adatti ad accompagnare studenti dagli 8 ai 19 anni alla scoperta della robotica, del coding, delle materie Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), attraverso il supporto del robot e.DO di Comau. All’interno di questo ricco percorso educativo, grande attenzione viene rivolta anche alle soft skill e alla cultura del lavoro. Obiettivo dell’iniziativa è la creazione di un ambiente formativo non convenzionale dedicato ai giovani, con un background educativo focalizzato su nuove tecnologie e soluzioni innovative. "e.DO Learning Center" è stato infatti progettato per ispirare la crescita di una nuova cultura tecnologica nelle scuole, per stimolare la curiosità e l'interesse degli studenti e aiutarli a sviluppare le conoscenze di cui necessitano per entrare nel mercato del lavoro in un modo nuovo e altamente efficace. "e.DO Learning Center" è un centro educativo innovativo composto da cinque robot e.DO a sei assi, completo di tutti i componenti e gli accessori necessari, che consente agli studenti di approfondire la conoscenza delle materie Stem attraverso l'uso della robotica. Comprende anche un set completo di materiali didattici e ogni pacchetto di formazione è incentrato sul concetto di lavoro di squadra: gli studenti, suddivisi in gruppi, programmano un robot e.DO per risolvere compiti impegnativi, collegati a possibili scenari di lavoro. Gli esercizi sono a tutti gli effetti simulazioni di casi reali, che riproducono concreti ambienti di lavoro, come un cantiere edile o una start up.

Torna "Lavoro digitale Italia Open"

Nuova edizione di Lavoro digitale Italia Open. L'evento digitale si tiene fino al 31 ottobre e vede protagoniste le aziende in cerca di talenti che vogliono incontrare professionisti It & Digital. È anche l'occasione per promuovere le opportunità di lavoro tramite una coding challenge personalizzata. È possibile sfidare i developer a competere con uno specifico linguaggio di programmazione portando il marchio dell’impresa in tutti i principali ambienti tecnologici. Si tratta di un’attività di social recruiting mirata e coordinata che porterà le imprese nelle principali community It attive sui social network e promuoverà le specifiche opportunità lavorative relative al linguaggio di programmazione. È prevista una partecipazione dai 20 ai 50 programmatori in base al linguaggio di programmazione scelto. Verranno messi alla prova i developer, coinvolgendoli con gare di coding, per far conoscere le aziende e raccogliere cv in target. Tra le azioni previste: dati, contatti e curriculum vitae dei partecipanti; risultati di dettaglio per il linguaggio di programmazione sponsorizzato; attività di engagement e pre-selezione.

"Digital Innovation Academy", aperte le selezioni

Prenderà avvio il 27 ottobre 2022 la “Digital Innovation Academy”, il percorso gratuito di alta formazione dedicato ai giovani talenti in ambito Ict realizzato da Umana e De’ Longhi. Le selezioni sono già aperte in tutta Italia (per info e candidature visitare la pagina https://api.cving.com/v1/job-offers/id/1829623/ oppure scrivere a informatica@umana.it). L’Academy ha l’obiettivo di formare Junior Erp Developer su tecnologia Sap: specialisti nell’Enterprise Resource Planning software development con particolare attitudine verso i processi gestionali. Risorse in grado di migliorare l’efficienza del management aziendale anche attraverso attività di integrazione con applicazioni satellite. Ideata per accelerare l’inserimento di queste figure all’interno del dipartimento It del Gruppo De’ Longhi, la Digital Innovation Academy, strutturata in 248 ore di formazione complessiva in presenza a Marghera (Venezia), metterà a disposizione un percorso formativo di natura tecnico-operativa, con casi-studio ispirati a problematiche reali. I candidati selezionati potranno così approfondire l’analisi, lo sviluppo e la gestione dei processi dal punto di vista strategico aziendale; utilizzare i tool offerti dalla soluzione Sap tramite i linguaggi di programmazione Abap, Javascript e Fiori; acquisire nuove competenze sul modello gestionale interno e sui temi funzionali tipici del mondo ERP attraverso l’inserimento in un ambiente dinamico e internazionale all’interno di team fortemente specializzati. I candidati ideali sono giovani laureati in Statistica, Matematica, Fisica, Ingegneria, Economia, diplomati con curriculum di tipo tecnico funzionale (o diploma Its) e appassionati della programmazione a oggetti o, più in generale, del mondo It. È inoltre richiesta una conoscenza di base della lingua inglese, scritta e parlata, per poter interagire efficacemente in un contesto aziendale internazionale.

Innovatec assume 125 persone entro tre anni

Il Consiglio di amministrazione di Innovatec, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha approvato il Piano 2022-2024 per uno sviluppo equilibrato e sostenibile. Previsto l'ingresso nel Gruppo di 125 persone (totale a fine 2024: 385 unità) di cui 63 nel business EE e 62 del business dei Servizi Ambientali ed Economia Circolare. A fine 2024, l’organico totale di 385 unità si

suddivide in 117 unità nel business EE e n. 268 unità nel business dei Servizi Ambientali e Economia Circolare. Per maggiori informazioni: www.innovatec.it.